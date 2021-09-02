https://ria.ru/20210902/podlodka-1748385005.html

Адмирал рассказал об авариях на подлодке, реактор которой нашли в море

Адмирал рассказал об авариях на подлодке, реактор которой нашли в море - РИА Новости, 02.09.2021

Адмирал рассказал об авариях на подлодке, реактор которой нашли в море

Советская атомная подводная лодка К-19 пережила много аварий, потому что была первой в своем классе, множество систем на новой подлодке только предстояло... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T15:57

2021-09-02T15:57

2021-09-02T15:57

безопасность

ссср

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

центроспас

карское море

вячеслав попов

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Советская атомная подводная лодка К-19 пережила много аварий, потому что была первой в своем классе, множество систем на новой подлодке только предстояло отработать, объяснил РИА Новости командующий Северным флотом (1999-2001 годы) адмирал Вячеслав Попов.Ранее руководитель отряда "Центроспас" МЧС России Евгений Линейцев сообщил, что контейнер с атомным реактором подлодки К-19 удалось обнаружить на месте захоронения радиоактивных отходов в заливе Амбросиева в Карском море. Там сейчас идет экспедиция по поиску затопленных подводных радиоактивных объектов."Эта подводная лодка была одной из первых данного проекта, а когда идут первые лодки, то всегда потенциально вероятность каких-то происшествий выше, чем на серийных лодках, скажем, не первого, второго, или третьего корпусов, а дальше. Тогда уже учитывается опыт эксплуатации первых подводных лодок", - сказал Попов.Он подчеркнул, что К-19 была не только головной субмариной проекта 658, но в целом относилась к подлодкам новейшего на тот момент класса. До нее баллистические ракеты в СССР ставились только на дизельные подводные лодки.По его словам, подлодка, спущенная на воду в 1959 году, служила до 1990-го, ее регулярно ремонтировали и продлевали срок службы.Говоря о том, почему реактор подлодки захоронен в Карском море, адмирал отметил, что в советские времена затопление ядерных реакторов считалось относительно безопасной процедурой. Кроме того, технологий переработки отработавшего ядерного топлива тогда просто не существовало.По представлениям того времени, отметил адмирал, "со временем все это придет в безопасное состояние".Атомную подводную лодку К-19 проекта 658, первый советский атомный ракетоносец, можно назвать "печально известной". Авария реактора в 1961 году унесла жизни восьми членов экипажа. В 1969 году К-19 под водой столкнулась с американской субмариной Gato. При пожаре на ее борту в 1972 году погибли 30 человек. За многочисленные аварии лодка получила на флоте прозвище "Хиросима". Выведена из состава флота в апреле 1990 года и утилизирована.

https://ria.ru/20210902/reaktor-1748353777.html

https://ria.ru/20210704/podlodka-1739573161.html

ссср

карское море

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безопасность, ссср, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас, карское море, вячеслав попов