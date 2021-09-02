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https://ria.ru/20210902/podlodka-1748385005.html
Адмирал рассказал об авариях на подлодке, реактор которой нашли в море
Адмирал рассказал об авариях на подлодке, реактор которой нашли в море - РИА Новости, 02.09.2021
Адмирал рассказал об авариях на подлодке, реактор которой нашли в море
Советская атомная подводная лодка К-19 пережила много аварий, потому что была первой в своем классе, множество систем на новой подлодке только предстояло... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T15:57
2021-09-02T15:57
безопасность
ссср
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
центроспас
карское море
вячеслав попов
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Советская атомная подводная лодка К-19 пережила много аварий, потому что была первой в своем классе, множество систем на новой подлодке только предстояло отработать, объяснил РИА Новости командующий Северным флотом (1999-2001 годы) адмирал Вячеслав Попов.Ранее руководитель отряда "Центроспас" МЧС России Евгений Линейцев сообщил, что контейнер с атомным реактором подлодки К-19 удалось обнаружить на месте захоронения радиоактивных отходов в заливе Амбросиева в Карском море. Там сейчас идет экспедиция по поиску затопленных подводных радиоактивных объектов."Эта подводная лодка была одной из первых данного проекта, а когда идут первые лодки, то всегда потенциально вероятность каких-то происшествий выше, чем на серийных лодках, скажем, не первого, второго, или третьего корпусов, а дальше. Тогда уже учитывается опыт эксплуатации первых подводных лодок", - сказал Попов.Он подчеркнул, что К-19 была не только головной субмариной проекта 658, но в целом относилась к подлодкам новейшего на тот момент класса. До нее баллистические ракеты в СССР ставились только на дизельные подводные лодки.По его словам, подлодка, спущенная на воду в 1959 году, служила до 1990-го, ее регулярно ремонтировали и продлевали срок службы.Говоря о том, почему реактор подлодки захоронен в Карском море, адмирал отметил, что в советские времена затопление ядерных реакторов считалось относительно безопасной процедурой. Кроме того, технологий переработки отработавшего ядерного топлива тогда просто не существовало.По представлениям того времени, отметил адмирал, "со временем все это придет в безопасное состояние".Атомную подводную лодку К-19 проекта 658, первый советский атомный ракетоносец, можно назвать "печально известной". Авария реактора в 1961 году унесла жизни восьми членов экипажа. В 1969 году К-19 под водой столкнулась с американской субмариной Gato. При пожаре на ее борту в 1972 году погибли 30 человек. За многочисленные аварии лодка получила на флоте прозвище "Хиросима". Выведена из состава флота в апреле 1990 года и утилизирована.
https://ria.ru/20210902/reaktor-1748353777.html
https://ria.ru/20210704/podlodka-1739573161.html
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безопасность, ссср, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас, карское море, вячеслав попов
15:57 02.09.2021
 
Адмирал рассказал об авариях на подлодке, реактор которой нашли в море

Адмирал Попов рассказал об авариях на подлодке К-19, реактор с которой нашли на дне моря

© Фото : музей истории МосэнергоПодводная лодка К-19
Подводная лодка К-19 - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© Фото : музей истории Мосэнерго
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Советская атомная подводная лодка К-19 пережила много аварий, потому что была первой в своем классе, множество систем на новой подлодке только предстояло отработать, объяснил РИА Новости командующий Северным флотом (1999-2001 годы) адмирал Вячеслав Попов.
Ранее руководитель отряда "Центроспас" МЧС России Евгений Линейцев сообщил, что контейнер с атомным реактором подлодки К-19 удалось обнаружить на месте захоронения радиоактивных отходов в заливе Амбросиева в Карском море. Там сейчас идет экспедиция по поиску затопленных подводных радиоактивных объектов.
Вид на Карское море - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
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В Карском море нашли атомный реактор подводной лодки
"Эта подводная лодка была одной из первых данного проекта, а когда идут первые лодки, то всегда потенциально вероятность каких-то происшествий выше, чем на серийных лодках, скажем, не первого, второго, или третьего корпусов, а дальше. Тогда уже учитывается опыт эксплуатации первых подводных лодок", - сказал Попов.
Он подчеркнул, что К-19 была не только головной субмариной проекта 658, но в целом относилась к подлодкам новейшего на тот момент класса. До нее баллистические ракеты в СССР ставились только на дизельные подводные лодки.
"Когда идут первые подводные лодки, первых проектов, которые созданы конструкторами и строителями, но еще мало эксплуатировались в море, и мало учета результатов эксплуатации, которые дает экипаж, то это вероятность возникновения аварийных ситуаций, к сожалению, выше, чем на последующих серийных лодках", - добавил Попов.
По его словам, подлодка, спущенная на воду в 1959 году, служила до 1990-го, ее регулярно ремонтировали и продлевали срок службы.
Говоря о том, почему реактор подлодки захоронен в Карском море, адмирал отметил, что в советские времена затопление ядерных реакторов считалось относительно безопасной процедурой. Кроме того, технологий переработки отработавшего ядерного топлива тогда просто не существовало.
"Тогда таких технологий не было, поэтому затапливали, потому что океан, море, оно тоже является достаточно надежной системой, если можно так сказать, обеспечения безопасности хранения", - сказал Попов.
По представлениям того времени, отметил адмирал, "со временем все это придет в безопасное состояние".
Атомную подводную лодку К-19 проекта 658, первый советский атомный ракетоносец, можно назвать "печально известной". Авария реактора в 1961 году унесла жизни восьми членов экипажа. В 1969 году К-19 под водой столкнулась с американской субмариной Gato. При пожаре на ее борту в 1972 году погибли 30 человек. За многочисленные аварии лодка получила на флоте прозвище "Хиросима". Выведена из состава флота в апреле 1990 года и утилизирована.
Подводная лодка К-19 - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
4 июля, 02:30
Авария на советской подводной лодке К-19 4 июля 1961 года
 
БезопасностьСССРМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЦентроспасКарское мореВячеслав Попов
 
 
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