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Туризм
https://ria.ru/20210902/plan-1748268047.html
Мастер-план развития туризма на Дальнем Востоке создадут до конца 2022 года
Мастер-план развития туризма на Дальнем Востоке создадут до конца 2022 года - РИА Новости, 02.09.2021
Мастер-план развития туризма на Дальнем Востоке создадут до конца 2022 года
Мастер-план развития туризма на Дальнем Востоке создадут до конца будущего года, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова во время сессии "Туризм: новая эра... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T04:45
2021-09-02T04:45
туризм
владивосток
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
зарина догузова
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Мастер-план развития туризма на Дальнем Востоке создадут до конца будущего года, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова во время сессии "Туризм: новая эра гостеприимства", которая состоялась в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).Глава Ростуризма пояснила, что мастер-планирование включено в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", он подразумевает под собой планирование наиболее перспективных и востребованных туристами территорий страны, и такие проекты будут созданы для 12 туристических макротерриторий.Глава ведомства отметила, что мастер-план позволит оценить и проанализировать туристический потенциал территорий, максимально рационально использовать их и сформировать новые "инвестиционные территории"."Это стратегический документ, по итогам которого мы будем вносить предложения по внесению изменений в договоро-строительные документы тех или иных территорий. В рамках этих проектов будут сформулированы и выработаны дизайн-коды курортной среды, брендинг территорий, маркетинговые изменения. Отмечу, что такая работа в туризме никогда ранее не проводилась", - заключила Догузова.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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владивосток, федеральное агентство по туризму (ростуризм), дальневосточный федеральный университет, дальний восток, зарина догузова, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
04:45 02.09.2021
 
Мастер-план развития туризма на Дальнем Востоке создадут до конца 2022 года

Зарина Догузова: мастер-план развития туризма на Дальнем Востоке создадут до 2023 года

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМыс Столбчатый на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
Мыс Столбчатый на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Мастер-план развития туризма на Дальнем Востоке создадут до конца будущего года, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова во время сессии "Туризм: новая эра гостеприимства", которая состоялась в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Для Дальнего Востока туристический территориальный проект, или мастер-план, будет создан до конца следующего года. Мы уже начали работу над этим мастер-планом в этом году. Остается буквально несколько формальных моментов. Со дня на день будут утверждены правила предоставления субсидий, они находятся в правительстве уже, я думаю, в высокой степени готовности. Я думаю, в ближайшее время будут подписаны председателем правительства", - сказала Догузова.
Глава Ростуризма пояснила, что мастер-планирование включено в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", он подразумевает под собой планирование наиболее перспективных и востребованных туристами территорий страны, и такие проекты будут созданы для 12 туристических макротерриторий.
Глава ведомства отметила, что мастер-план позволит оценить и проанализировать туристический потенциал территорий, максимально рационально использовать их и сформировать новые "инвестиционные территории".
"Это стратегический документ, по итогам которого мы будем вносить предложения по внесению изменений в договоро-строительные документы тех или иных территорий. В рамках этих проектов будут сформулированы и выработаны дизайн-коды курортной среды, брендинг территорий, маркетинговые изменения. Отмечу, что такая работа в туризме никогда ранее не проводилась", - заключила Догузова.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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ТуризмВладивостокФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Дальневосточный федеральный университетДальний ВостокЗарина ДогузоваВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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