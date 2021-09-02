https://ria.ru/20210902/plan-1748268047.html

Мастер-план развития туризма на Дальнем Востоке создадут до конца 2022 года

Мастер-план развития туризма на Дальнем Востоке создадут до конца 2022 года - РИА Новости, 02.09.2021

Мастер-план развития туризма на Дальнем Востоке создадут до конца 2022 года

Мастер-план развития туризма на Дальнем Востоке создадут до конца будущего года, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова во время сессии "Туризм: новая эра... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T04:45

2021-09-02T04:45

2021-09-02T04:45

туризм

владивосток

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

дальневосточный федеральный университет

дальний восток

зарина догузова

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155917/89/1559178938_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f4c764c6f0addf148b48736ce24074c1.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Мастер-план развития туризма на Дальнем Востоке создадут до конца будущего года, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова во время сессии "Туризм: новая эра гостеприимства", которая состоялась в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).Глава Ростуризма пояснила, что мастер-планирование включено в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", он подразумевает под собой планирование наиболее перспективных и востребованных туристами территорий страны, и такие проекты будут созданы для 12 туристических макротерриторий.Глава ведомства отметила, что мастер-план позволит оценить и проанализировать туристический потенциал территорий, максимально рационально использовать их и сформировать новые "инвестиционные территории"."Это стратегический документ, по итогам которого мы будем вносить предложения по внесению изменений в договоро-строительные документы тех или иных территорий. В рамках этих проектов будут сформулированы и выработаны дизайн-коды курортной среды, брендинг территорий, маркетинговые изменения. Отмечу, что такая работа в туризме никогда ранее не проводилась", - заключила Догузова.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/turpotok-1748267475.html

владивосток

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, федеральное агентство по туризму (ростуризм), дальневосточный федеральный университет, дальний восток, зарина догузова, восточный экономический форум — 2021 (вэф)