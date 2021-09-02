Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210902/peskov-1748333813.html
России важны и хорошие дороги, и хорошая армия, заявил Песков
России важны и хорошие дороги, и хорошая армия, заявил Песков - РИА Новости, 02.09.2021
России важны и хорошие дороги, и хорошая армия, заявил Песков
России важны и хорошие дороги, и хорошая армия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T12:14
2021-09-02T12:32
общество
дмитрий песков
юрий дудь
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733248269_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_9188ec9689978064c1ad10d5a413d434.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. России важны и хорошие дороги, и хорошая армия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Обязательно нужны хорошие дороги, но у тебя их отберут без армии, поэтому лучше хорошие дороги и хорошая армия. Это в идеале", - сказал Песков, отвечая на вопрос на II просветительском марафоне "Новое знание", согласен ли он с мнением журналиста Юрия Дудя, что России не нужна армия, важнее хорошие дороги.Песков также отметил, что считает программы Дудя и его документальные фильмы очень интересными.
https://ria.ru/20171214/1510917747.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733248269_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_7606917bc38ee611165552a4f4df2347.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, дмитрий песков, юрий дудь, россия
12:14 02.09.2021 (обновлено: 12:32 02.09.2021)
 
России важны и хорошие дороги, и хорошая армия, заявил Песков

Песков: России важны и хорошие дороги, и хорошая армия

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. России важны и хорошие дороги, и хорошая армия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Обязательно нужны хорошие дороги, но у тебя их отберут без армии, поэтому лучше хорошие дороги и хорошая армия. Это в идеале", - сказал Песков, отвечая на вопрос на II просветительском марафоне "Новое знание", согласен ли он с мнением журналиста Юрия Дудя, что России не нужна армия, важнее хорошие дороги.
Песков также отметил, что считает программы Дудя и его документальные фильмы очень интересными.
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 14.12.2017
14 декабря 2017, 13:22
Путин рассказал анекдот про кортик и часы
 
ОбществоДмитрий ПесковЮрий ДудьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:35Клиенты Сбербанка стали реже жаловаться на телефонное мошенничество
06:35Мантуров: внедорожник Aurus Komendant презентуют весной
06:30Бизнес ждет, что Путин обозначит инфраструктурные проекты для ДФО
06:28ВЭБ.РФ поддержит строительство АЭС малой мощности в Якутии
06:25Ракета Alpha взорвалась через 2,5 минуты после запуска в Калифорнии
06:22Кузбасс и "Вымпелком" заключили соглашение в сфере цифровизации
06:19Эксперт рассказал об обстоятельствах нападения тигра на человека в ДФО
06:15Несколько компаний заинтересовались участием в ESG-альянсе Сбербанка
06:13В Белоруссии обвинили соседние страны ЕС в нарушении международного права
06:10"Мир" рассказал о туристическом кешбэке для жителей Дальнего Востока
06:06Мантуров предложил надолго обнулить НДПИ для редкоземельных металлов
06:05Россотрудничество готово запустить работу в Афганистане
06:02Запуск почтовых беспилотников на Камчатке планируется к 2023 году
06:02Глава Россотрудничества попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости
06:00В Арктике реализуют газохимический проект стоимостью 205 миллиардов руб
05:58Россия заняла 27 место в рейтинге стран по цифровизации
05:55МЭР намерено добиться признания системы верификации выбросов газов
05:51Опыт ФТИ распространят на проекты в Арктике, заявил Чекунков
05:50Рядом с Владивостоком построят новый город Спутник
05:46Сбербанк планирует нарастить розничные кредиты
Лента новостейМолния