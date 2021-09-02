https://ria.ru/20210902/peskov-1748333813.html

России важны и хорошие дороги, и хорошая армия, заявил Песков

России важны и хорошие дороги, и хорошая армия, заявил Песков - РИА Новости, 02.09.2021

России важны и хорошие дороги, и хорошая армия, заявил Песков

России важны и хорошие дороги, и хорошая армия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T12:14

2021-09-02T12:14

2021-09-02T12:32

общество

дмитрий песков

юрий дудь

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. России важны и хорошие дороги, и хорошая армия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Обязательно нужны хорошие дороги, но у тебя их отберут без армии, поэтому лучше хорошие дороги и хорошая армия. Это в идеале", - сказал Песков, отвечая на вопрос на II просветительском марафоне "Новое знание", согласен ли он с мнением журналиста Юрия Дудя, что России не нужна армия, важнее хорошие дороги.Песков также отметил, что считает программы Дудя и его документальные фильмы очень интересными.

https://ria.ru/20171214/1510917747.html

россия

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2021

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общество, дмитрий песков, юрий дудь, россия