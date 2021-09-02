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"Главное — не врать": Песков рассказал, как отвечает на сложные вопросы
"Главное — не врать": Песков рассказал, как отвечает на сложные вопросы - РИА Новости, 02.09.2021
"Главное — не врать": Песков рассказал, как отвечает на сложные вопросы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как отвечает на сложные вопросы журналистов, отметив, что главное — не врать. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T12:06
2021-09-02T12:06
2021-09-02T13:13
общество
дмитрий песков
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как отвечает на сложные вопросы журналистов, отметив, что главное — не врать."Журналисты задают самые разные вопросы. Иногда вопросы, на которые легко отвечать, иногда вопросы, которые ставят в тупик, чего тут скрывать. Но здесь главное — не врать, главное — не стесняться сказать, что ты чего-то не знаешь. Это не зазорно. Зазорно, наверное, не желать это узнать, поэтому говорю, что уточню, завтра сообщу", — сказал Песков на II просветительском марафоне "Новое знание".Песков отметил, что ежедневно в первой половине дня общается с кремлевским пулом по вопросам сегодняшнего или завтрашнего дня работы президента. "Мы как раз рассказываем, какие планы у президента, на чем будут делаться акценты, какая тематика будет сегодня на повестке дня, как идет подготовка к предстоящим мероприятиям и так далее", — добавил он.
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общество, дмитрий песков, россия
12:06 02.09.2021 (обновлено: 13:13 02.09.2021)
"Главное — не врать": Песков рассказал, как отвечает на сложные вопросы
Песков: главное при ответах на ставящие в тупик вопросы журналистов — не врать
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
рассказал, как отвечает на сложные вопросы журналистов, отметив, что главное — не врать.
"Журналисты задают самые разные вопросы. Иногда вопросы, на которые легко отвечать, иногда вопросы, которые ставят в тупик, чего тут скрывать. Но здесь главное — не врать, главное — не стесняться сказать, что ты чего-то не знаешь. Это не зазорно. Зазорно, наверное, не желать это узнать, поэтому говорю, что уточню, завтра сообщу", — сказал Песков на II просветительском марафоне "Новое знание".
Песков отметил, что ежедневно в первой половине дня общается с кремлевским пулом по вопросам сегодняшнего или завтрашнего дня работы президента. "Мы как раз рассказываем, какие планы у президента, на чем будут делаться акценты, какая тематика будет сегодня на повестке дня, как идет подготовка к предстоящим мероприятиям и так далее", — добавил он.