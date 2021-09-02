https://ria.ru/20210902/peskov-1748332077.html

"Главное — не врать": Песков рассказал, как отвечает на сложные вопросы

"Главное — не врать": Песков рассказал, как отвечает на сложные вопросы - РИА Новости, 02.09.2021

"Главное — не врать": Песков рассказал, как отвечает на сложные вопросы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как отвечает на сложные вопросы журналистов, отметив, что главное — не врать. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T12:06

2021-09-02T12:06

2021-09-02T13:13

общество

дмитрий песков

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как отвечает на сложные вопросы журналистов, отметив, что главное — не врать."Журналисты задают самые разные вопросы. Иногда вопросы, на которые легко отвечать, иногда вопросы, которые ставят в тупик, чего тут скрывать. Но здесь главное — не врать, главное — не стесняться сказать, что ты чего-то не знаешь. Это не зазорно. Зазорно, наверное, не желать это узнать, поэтому говорю, что уточню, завтра сообщу", — сказал Песков на II просветительском марафоне "Новое знание".Песков отметил, что ежедневно в первой половине дня общается с кремлевским пулом по вопросам сегодняшнего или завтрашнего дня работы президента. "Мы как раз рассказываем, какие планы у президента, на чем будут делаться акценты, какая тематика будет сегодня на повестке дня, как идет подготовка к предстоящим мероприятиям и так далее", — добавил он.

https://ria.ru/20210614/putin-1736969778.html

россия

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общество, дмитрий песков, россия