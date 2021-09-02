https://ria.ru/20210902/peskov-1748329887.html
Песков заявил, что у него не было профессионального выгорания
Песков заявил, что у него не было профессионального выгорания - РИА Новости, 02.09.2021
Песков заявил, что у него не было профессионального выгорания
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него не было профессионального выгорания, и отметил, что люди его должности не могут позволить себе... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:58
2021-09-02T11:58
2021-09-02T12:16
общество
дмитрий песков
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него не было профессионального выгорания, и отметил, что люди его должности не могут позволить себе выгорание, поскольку это было бы нечестно по отношению к главе государства."У меня не случалось выгорания. Я считаю, что, если выгорание случается, наступает момент что-то менять и заниматься чем-то другим", - заявил он в ходе просветительского марафона "Новое знание".Песков добавил, что он убежден в том, что те, кто работает на должностях подобных его, "не должны, не могут позволить себе выгорание, это было бы нечестно по отношению к главе государства, на которого мы работаем и для которого мы работаем".В рамках форума Пескову также задали вопрос о партнерских, деловых отношениях, в частности, вопрос касался того, что делать и как себя вести, если человек тебе не нравится и ты знаешь, что он ведет какую-то противоправную деятельность."Я, честно говоря, рекомендовал бы вам воздержаться от деловых отношений с теми, кто ведет противоправную деятельность. Вот это было бы наилучшим выходом из ситуации. Не нужно общаться с такими людьми. Лучше общаться и выстраивать деловые отношения с законопослушными гражданами и собеседниками", - ответил пресс-секретарь президента.
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общество, дмитрий песков, россия
11:58 02.09.2021 (обновлено: 12:16 02.09.2021)
Песков заявил, что у него не было профессионального выгорания
Пресс-секретарь президента заявил, что у него не было профессионального выгорания
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что у него не было профессионального выгорания, и отметил, что люди его должности не могут позволить себе выгорание, поскольку это было бы нечестно по отношению к главе государства.
"У меня не случалось выгорания. Я считаю, что, если выгорание случается, наступает момент что-то менять и заниматься чем-то другим", - заявил он в ходе просветительского марафона "Новое знание".
Песков добавил, что он убежден в том, что те, кто работает на должностях подобных его, "не должны, не могут позволить себе выгорание, это было бы нечестно по отношению к главе государства, на которого мы работаем и для которого мы работаем".
"Если случится (выгорание), будем что-то менять", - добавил Песков.
В рамках форума Пескову также задали вопрос о партнерских, деловых отношениях, в частности, вопрос касался того, что делать и как себя вести, если человек тебе не нравится и ты знаешь, что он ведет какую-то противоправную деятельность.
"Я, честно говоря, рекомендовал бы вам воздержаться от деловых отношений с теми, кто ведет противоправную деятельность. Вот это было бы наилучшим выходом из ситуации. Не нужно общаться с такими людьми. Лучше общаться и выстраивать деловые отношения с законопослушными гражданами и собеседниками", - ответил пресс-секретарь президента.