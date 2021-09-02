https://ria.ru/20210902/peskov-1748318393.html
США не побудили Киев выполнить Минские соглашения, заявил Песков
США не побудили Киев выполнить Минские соглашения, заявил Песков - РИА Новости, 02.09.2021
США не побудили Киев выполнить Минские соглашения, заявил Песков
В Кремле не услышали пожеланий от США Украине в плане выполнения минских договоренностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:24
2021-09-02T11:24
2021-09-02T11:24
в мире
сша
вашингтон (город)
дмитрий песков
владимир зеленский
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. В Кремле не услышали пожеланий от США Украине в плане выполнения минских договоренностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы не услышали и не увидели каких-либо пожеланий со стороны Вашингтона, озвученных господину (президенту Украины Владимиру – ред.) Зеленскому, в плане выполнения минских договоренностей. Об этом мы не видели ни одного слова", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20210831/zelenskiy-1747972907.html
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в мире, сша, вашингтон (город), дмитрий песков, владимир зеленский
США не побудили Киев выполнить Минские соглашения, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: США не просили Киев выполнить Минские соглашения