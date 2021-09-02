https://ria.ru/20210902/peskov-1748318393.html

США не побудили Киев выполнить Минские соглашения, заявил Песков

США не побудили Киев выполнить Минские соглашения, заявил Песков - РИА Новости, 02.09.2021

США не побудили Киев выполнить Минские соглашения, заявил Песков

В Кремле не услышали пожеланий от США Украине в плане выполнения минских договоренностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T11:24

2021-09-02T11:24

2021-09-02T11:24

в мире

сша

вашингтон (город)

дмитрий песков

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732447437_0:197:2941:1851_1920x0_80_0_0_6b8fa2471242f8887a9971be6f641e3b.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. В Кремле не услышали пожеланий от США Украине в плане выполнения минских договоренностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы не услышали и не увидели каких-либо пожеланий со стороны Вашингтона, озвученных господину (президенту Украины Владимиру – ред.) Зеленскому, в плане выполнения минских договоренностей. Об этом мы не видели ни одного слова", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20210831/zelenskiy-1747972907.html

сша

вашингтон (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, вашингтон (город), дмитрий песков, владимир зеленский