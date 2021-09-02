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В Перми домашняя собака откусила ухо школьнику
В Перми домашняя собака откусила ухо школьнику - РИА Новости, 02.09.2021
В Перми домашняя собака откусила ухо школьнику
Домашняя собака в Перми откусила ухо катавшемуся на велосипеде школьнику, по данному факту проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T13:24
2021-09-02T13:24
происшествия
пермь
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ПЕРМЬ, 2 сен - РИА Новости. Домашняя собака в Перми откусила ухо катавшемуся на велосипеде школьнику, по данному факту проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого управления МВД.По данным ведомства, инцидент произошёл вечером 1 сентября в микрорайоне Чапаевский. Восьмилетний мальчик катался на велосипеде. Его сопровождала мама, которая также выгуливала домашнюю собаку на поводке. Школьник случайно наехал на животное. Собака отреагировала на событие агрессивно: она напала на мальчика и укусила его за голову. В полиции уточнили, что животное откусило ребёнку ухо. Мама мальчика вызвала бригаду скорой помощи, пострадавшего отвезли в больницу и оказали медицинскую помощь."Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку по данному факту. Известно, что семья на учёте в полиции не состоит", — рассказали в ведомстве.
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происшествия, пермь
13:24 02.09.2021
 
В Перми домашняя собака откусила ухо школьнику

В Перми домашняя собака откусила ухо катавшемуся на велосипеде школьнику

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ПЕРМЬ, 2 сен - РИА Новости. Домашняя собака в Перми откусила ухо катавшемуся на велосипеде школьнику, по данному факту проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого управления МВД.
По данным ведомства, инцидент произошёл вечером 1 сентября в микрорайоне Чапаевский. Восьмилетний мальчик катался на велосипеде. Его сопровождала мама, которая также выгуливала домашнюю собаку на поводке. Школьник случайно наехал на животное. Собака отреагировала на событие агрессивно: она напала на мальчика и укусила его за голову. В полиции уточнили, что животное откусило ребёнку ухо. Мама мальчика вызвала бригаду скорой помощи, пострадавшего отвезли в больницу и оказали медицинскую помощь.
"Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку по данному факту. Известно, что семья на учёте в полиции не состоит", — рассказали в ведомстве.
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