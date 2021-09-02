https://ria.ru/20210902/pandzhsher-1748396214.html
СМИ: "Талибан"* планирует захватить Панджшер
СМИ: "Талибан"* планирует захватить Панджшер - РИА Новости, 02.09.2021
СМИ: "Талибан"* планирует захватить Панджшер
Движение "Талибан"* планирует вечером в четверг или в ночь на пятницу нанести "окончательный удар" по провинции Панджшер, сообщает местный телеканал Tolo News... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T16:50
2021-09-02T16:50
2021-09-02T17:32
в мире
талибан
захват власти в афганистане талибами
афганистан
панджшер (провинция)
ахмад масуд
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* планирует вечером в четверг или в ночь на пятницу нанести "окончательный удар" по провинции Панджшер, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на источник в Панджшере.Отмечается, что талибы планируют произвести нападение при использовании своих лучших сил со всего Афганистана и большого количества военной техники.Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией, она расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула. В четверг телеканал Al-Jazeera проинформировал со ссылкой на источник в "Талибане"*, что талибы решили начать военную операцию против сил Фронта сопротивления Афганистана в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210902/al-kaida-1748337399.html
афганистан
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в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция), ахмад масуд
16:50 02.09.2021 (обновлено: 17:32 02.09.2021)
СМИ: "Талибан"* планирует захватить Панджшер
Tolo News: "Талибан"* планирует нанести "окончательный удар" по провинции Панджшер