https://ria.ru/20210902/pandzhsher-1748396214.html

СМИ: "Талибан"* планирует захватить Панджшер

СМИ: "Талибан"* планирует захватить Панджшер - РИА Новости, 02.09.2021

СМИ: "Талибан"* планирует захватить Панджшер

Движение "Талибан"* планирует вечером в четверг или в ночь на пятницу нанести "окончательный удар" по провинции Панджшер, сообщает местный телеканал Tolo News... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T16:50

2021-09-02T16:50

2021-09-02T17:32

в мире

талибан

захват власти в афганистане талибами

афганистан

панджшер (провинция)

ахмад масуд

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* планирует вечером в четверг или в ночь на пятницу нанести "окончательный удар" по провинции Панджшер, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на источник в Панджшере.Отмечается, что талибы планируют произвести нападение при использовании своих лучших сил со всего Афганистана и большого количества военной техники.Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией, она расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула. В четверг телеканал Al-Jazeera проинформировал со ссылкой на источник в "Талибане"*, что талибы решили начать военную операцию против сил Фронта сопротивления Афганистана в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210902/al-kaida-1748337399.html

афганистан

панджшер (провинция)

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в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция), ахмад масуд