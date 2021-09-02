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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210902/pandemiya-1748309852.html
Пандемия в России стала управляемой, заявил замминистра здравоохранения
Пандемия в России стала управляемой, заявил замминистра здравоохранения - РИА Новости, 02.09.2021
Пандемия в России стала управляемой, заявил замминистра здравоохранения
Пандемия коронавируса в России стала управляемой, в стране зарегистрировано несколько вакцин для профилактики COVID-19, заявил первый заместитель министра... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T10:49
2021-09-02T10:50
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виктор фисенко
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Пандемия коронавируса в России стала управляемой, в стране зарегистрировано несколько вакцин для профилактики COVID-19, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко."Да, на сегодняшний день фармакологически эта инфекция управляема", - сказал Фисенко на сессии ВЭФ, отвечая на вопрос, можно ли сказать, что пандемия в России стала управляемой.Он отметил, что сегодня в арсенале России есть уже четыре вакцины для профилактики коронавирусной инфекции.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210902/koronavirus-1748261809.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, виктор фисенко, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
10:49 02.09.2021 (обновлено: 10:50 02.09.2021)
 
Пандемия в России стала управляемой, заявил замминистра здравоохранения

Замминистра здравоохранения Виктор Фисенко: пандемия в России стала управляемой

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде
Медицинский работник и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Пандемия коронавируса в России стала управляемой, в стране зарегистрировано несколько вакцин для профилактики COVID-19, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.
"Да, на сегодняшний день фармакологически эта инфекция управляема", - сказал Фисенко на сессии ВЭФ, отвечая на вопрос, можно ли сказать, что пандемия в России стала управляемой.
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Вчера, 02:27Распространение коронавируса
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Он отметил, что сегодня в арсенале России есть уже четыре вакцины для профилактики коронавирусной инфекции.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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