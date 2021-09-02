https://ria.ru/20210902/pandemiya-1748309852.html
Пандемия в России стала управляемой, заявил замминистра здравоохранения
Пандемия в России стала управляемой, заявил замминистра здравоохранения - РИА Новости, 02.09.2021
Пандемия в России стала управляемой, заявил замминистра здравоохранения
Пандемия коронавируса в России стала управляемой, в стране зарегистрировано несколько вакцин для профилактики COVID-19, заявил первый заместитель министра... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T10:49
2021-09-02T10:49
2021-09-02T10:50
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Пандемия коронавируса в России стала управляемой, в стране зарегистрировано несколько вакцин для профилактики COVID-19, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко."Да, на сегодняшний день фармакологически эта инфекция управляема", - сказал Фисенко на сессии ВЭФ, отвечая на вопрос, можно ли сказать, что пандемия в России стала управляемой.Он отметил, что сегодня в арсенале России есть уже четыре вакцины для профилактики коронавирусной инфекции.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210902/koronavirus-1748261809.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, виктор фисенко, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
10:49 02.09.2021 (обновлено: 10:50 02.09.2021)
Пандемия в России стала управляемой, заявил замминистра здравоохранения
Замминистра здравоохранения Виктор Фисенко: пандемия в России стала управляемой