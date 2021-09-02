https://ria.ru/20210902/pandemiya-1748309852.html

Пандемия в России стала управляемой, заявил замминистра здравоохранения

Пандемия в России стала управляемой, заявил замминистра здравоохранения - РИА Новости, 02.09.2021

Пандемия в России стала управляемой, заявил замминистра здравоохранения

Пандемия коронавируса в России стала управляемой, в стране зарегистрировано несколько вакцин для профилактики COVID-19, заявил первый заместитель министра... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T10:49

2021-09-02T10:49

2021-09-02T10:50

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

виктор фисенко

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Пандемия коронавируса в России стала управляемой, в стране зарегистрировано несколько вакцин для профилактики COVID-19, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко."Да, на сегодняшний день фармакологически эта инфекция управляема", - сказал Фисенко на сессии ВЭФ, отвечая на вопрос, можно ли сказать, что пандемия в России стала управляемой.Он отметил, что сегодня в арсенале России есть уже четыре вакцины для профилактики коронавирусной инфекции.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/koronavirus-1748261809.html

https://ria.ru/20210831/vspyshka-1748061196.html

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2021

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, виктор фисенко, восточный экономический форум — 2021 (вэф)