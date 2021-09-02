https://ria.ru/20210902/oystrakh-1748327797.html
Раввин рассказал о вкладе скрипача Игоря Ойстраха в мировую культуру
Раввин рассказал о вкладе скрипача Игоря Ойстраха в мировую культуру - РИА Новости, 02.09.2021
Раввин рассказал о вкладе скрипача Игоря Ойстраха в мировую культуру
Смерть скрипача, дирижера, народного артиста СССР Игоря Ойстраха – утрата для всемирной культуры, заявил президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР)... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:50
2021-09-02T11:50
2021-09-02T12:32
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Смерть скрипача, дирижера, народного артиста СССР Игоря Ойстраха – утрата для всемирной культуры, заявил президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода в соболезновании сыну умершего музыканта Валерию Ойстраху.Ранее в среду в Благотворительном фонде имени Давида Ойстраха сообщили, что Игорь Ойстрах скончался 14 августа после продолжительной болезни, ему было 90 лет. Скрипача планируют похоронить на Новодевичьем кладбище рядом с могилой отца."Уход такого невероятно важного для российской и мировой музыки человека – это действительно большая утрата для всемирной культуры. Но многочисленные записи его концертов, его стремление утвердить в нашем мире вечные идеалы прекрасных свойств человеческой души навсегда останутся с нами", - говорится в соболезновании, предоставленном РИА Новости пресс-службой ФЕОР.Игорь Ойстрах обладал исключительным исполнительским почерком, был превосходным учителем и вдохновлял других на совершенствование методики преподавания исполнительского искусства в России и в Европе, написал Борода."От имени Федерации еврейских общин России и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с уходом вашего отца, выдающегося музыканта Игоря Давидовича Ойстраха! Россия подарила миру целую плеяду непревзойденных музыкальных гениев – как в сочинительстве, так и в исполнительском деле. И особое место в ней занимает фамилия Ойстрах – это ваши дед и отец, прославившие на весь мир отечественную скрипичную школу", - добавил глава ФЕОР.Игорь Ойстрах – скрипач, дирижер, народный артист СССР. Родился 27 апреля 1931 года в Одессе в семье известного музыканта Давида Ойстраха и пианистки Тамары Ротаревой. В 1958 году был принят в штат Московской консерватории, а также стал солистом Московской филармонии. Ойстрах был почетным членом общества Людвига ван Бетховена в Бонне, общества Венявского в Познани и общества Эжена Изаи в Брюсселе, почетным профессором Музыкального королевского колледжа в Лондоне (1990), профессором Моцартовского общества в Вене (1981). Он входил в жюри престижнейших скрипичных конкурсов.
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вена, одесса, федерация еврейских общин россии, россия, александр борода, новости культуры, музыка, игорь ойстрах
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Смерть скрипача, дирижера, народного артиста СССР Игоря Ойстраха – утрата для всемирной культуры, заявил президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода в соболезновании сыну умершего музыканта Валерию Ойстраху.
Ранее в среду в Благотворительном фонде имени Давида Ойстраха сообщили, что Игорь Ойстрах скончался 14 августа после продолжительной болезни, ему было 90 лет. Скрипача планируют похоронить на Новодевичьем кладбище рядом с могилой отца.
"Уход такого невероятно важного для российской и мировой музыки человека – это действительно большая утрата для всемирной культуры. Но многочисленные записи его концертов, его стремление утвердить в нашем мире вечные идеалы прекрасных свойств человеческой души навсегда останутся с нами", - говорится в соболезновании, предоставленном РИА Новости пресс-службой ФЕОР.
Игорь Ойстрах обладал исключительным исполнительским почерком, был превосходным учителем и вдохновлял других на совершенствование методики преподавания исполнительского искусства в России и в Европе, написал Борода.
"От имени Федерации еврейских общин России и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с уходом вашего отца, выдающегося музыканта Игоря Давидовича Ойстраха! Россия подарила миру целую плеяду непревзойденных музыкальных гениев – как в сочинительстве, так и в исполнительском деле. И особое место в ней занимает фамилия Ойстрах – это ваши дед и отец, прославившие на весь мир отечественную скрипичную школу", - добавил глава ФЕОР.
Игорь Ойстрах – скрипач, дирижер, народный артист СССР. Родился 27 апреля 1931 года в Одессе в семье известного музыканта Давида Ойстраха и пианистки Тамары Ротаревой. В 1958 году был принят в штат Московской консерватории, а также стал солистом Московской филармонии. Ойстрах был почетным членом общества Людвига ван Бетховена в Бонне, общества Венявского в Познани и общества Эжена Изаи в Брюсселе, почетным профессором Музыкального королевского колледжа в Лондоне (1990), профессором Моцартовского общества в Вене (1981). Он входил в жюри престижнейших скрипичных конкурсов.