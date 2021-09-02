https://ria.ru/20210902/ottok-1748378970.html

Путин указал причину оттока населения с Дальнего Востока

Путин указал причину оттока населения с Дальнего Востока - РИА Новости, 02.09.2021

Путин указал причину оттока населения с Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин заявил, что пока делается недостаточно для того, чтобы с Дальнего Востока не уезжали люди. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T15:33

2021-09-02T15:33

2021-09-02T15:33

население

владимир путин

дальний восток

развитие

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что пока делается недостаточно для того, чтобы с Дальнего Востока не уезжали люди."Делается много, но пока все-таки недостаточно, если мы наблюдаем отток населения. Темпы оттока сократились, но он есть. Если бы было так хорошо, как бы нам хотелось, чтобы люди ощущали, что им хорошо, приезжали бы сюда а не уезжали", - сказал он на совещании по вопросам развития Дальнего Востока.Путин отметил, что историческая задача заключается в том, чтобы не только сохранить людей на территориях, которые осваивались на протяжении столетий, но и приумножить их.

https://ria.ru/20210902/razvitie-1748376531.html

дальний восток

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

население, владимир путин, дальний восток, развитие, восточный экономический форум — 2021 (вэф)