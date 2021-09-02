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Путин указал причину оттока населения с Дальнего Востока
Путин указал причину оттока населения с Дальнего Востока - РИА Новости, 02.09.2021
Путин указал причину оттока населения с Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин заявил, что пока делается недостаточно для того, чтобы с Дальнего Востока не уезжали люди. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T15:33
2021-09-02T15:33
население
владимир путин
дальний восток
развитие
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что пока делается недостаточно для того, чтобы с Дальнего Востока не уезжали люди."Делается много, но пока все-таки недостаточно, если мы наблюдаем отток населения. Темпы оттока сократились, но он есть. Если бы было так хорошо, как бы нам хотелось, чтобы люди ощущали, что им хорошо, приезжали бы сюда а не уезжали", - сказал он на совещании по вопросам развития Дальнего Востока.Путин отметил, что историческая задача заключается в том, чтобы не только сохранить людей на территориях, которые осваивались на протяжении столетий, но и приумножить их.
https://ria.ru/20210902/razvitie-1748376531.html
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население, владимир путин, дальний восток, развитие, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
15:33 02.09.2021
 
Путин указал причину оттока населения с Дальнего Востока

Президент России Путин призвал решить проблему оттока населения с Дальнего Востока

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии открытия социальных объектов образования в Республике Дагестан
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии открытия социальных объектов образования в Республике Дагестан - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что пока делается недостаточно для того, чтобы с Дальнего Востока не уезжали люди.
"Делается много, но пока все-таки недостаточно, если мы наблюдаем отток населения. Темпы оттока сократились, но он есть. Если бы было так хорошо, как бы нам хотелось, чтобы люди ощущали, что им хорошо, приезжали бы сюда а не уезжали", - сказал он на совещании по вопросам развития Дальнего Востока.
Путин отметил, что историческая задача заключается в том, чтобы не только сохранить людей на территориях, которые осваивались на протяжении столетий, но и приумножить их.
Щит с символикой Восточного экономического форума на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 15:17
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НаселениеВладимир ПутинДальний ВостокРазвитиеВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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