https://ria.ru/20210902/otbor-1748267921.html

Минэнерго хочет сократить сроки проведения конкурентных отборов мощности

Минэнерго хочет сократить сроки проведения конкурентных отборов мощности - РИА Новости, 02.09.2021

Минэнерго хочет сократить сроки проведения конкурентных отборов мощности

Минэнерго РФ рассматривает возможность сокращения сроков проведения конкурентных отборов мощности (КОМов) с пяти до трёх лет, сообщил замглавы ведомства Павел... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T04:44

2021-09-02T04:44

2021-09-02T04:44

экономика

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Минэнерго РФ рассматривает возможность сокращения сроков проведения конкурентных отборов мощности (КОМов) с пяти до трёх лет, сообщил замглавы ведомства Павел Сниккарс в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ)."Мы хотим сократить сроки проведения КОМа до трёх лет, КОММОДа (отбора проектов модернизации - ред.) в том числе. У нас отторгованы объёмы КОМа на 2026 год, в ноябре не хотим проводить", - сказал он журналистам.Он добавил, что соответствующее предложение было отправлено в правительство РФ. Сниккарс уточнил, что если решение будет принято, следующий отбор будет в 2024 году.Электростанции России получают доход за счет продажи двух товаров – электроэнергии и мощности. Доходы от продажи мощности в среднем составляют около 30% доходов станции. Цена мощности действующих электростанций определяется на несколько лет вперед в ходе специальной конкурсной процедуры - конкурентного отбора мощности. В 2021 году прошел КОМ на 2026 год.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210813/toplivo-1745575102.html

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экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)