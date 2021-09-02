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Минэнерго хочет сократить сроки проведения конкурентных отборов мощности
Минэнерго хочет сократить сроки проведения конкурентных отборов мощности - РИА Новости, 02.09.2021
Минэнерго хочет сократить сроки проведения конкурентных отборов мощности
Минэнерго РФ рассматривает возможность сокращения сроков проведения конкурентных отборов мощности (КОМов) с пяти до трёх лет, сообщил замглавы ведомства Павел... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T04:44
2021-09-02T04:44
экономика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Минэнерго РФ рассматривает возможность сокращения сроков проведения конкурентных отборов мощности (КОМов) с пяти до трёх лет, сообщил замглавы ведомства Павел Сниккарс в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ)."Мы хотим сократить сроки проведения КОМа до трёх лет, КОММОДа (отбора проектов модернизации - ред.) в том числе. У нас отторгованы объёмы КОМа на 2026 год, в ноябре не хотим проводить", - сказал он журналистам.Он добавил, что соответствующее предложение было отправлено в правительство РФ. Сниккарс уточнил, что если решение будет принято, следующий отбор будет в 2024 году.Электростанции России получают доход за счет продажи двух товаров – электроэнергии и мощности. Доходы от продажи мощности в среднем составляют около 30% доходов станции. Цена мощности действующих электростанций определяется на несколько лет вперед в ходе специальной конкурсной процедуры - конкурентного отбора мощности. В 2021 году прошел КОМ на 2026 год.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
04:44 02.09.2021
 
Минэнерго хочет сократить сроки проведения конкурентных отборов мощности

Минэнерго хочет сократить сроки проведения конкурентных отборов мощности до трех лет

© Фото : Министерство энергетикиПавел Сниккарс
Павел Сниккарс - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© Фото : Министерство энергетики
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Минэнерго РФ рассматривает возможность сокращения сроков проведения конкурентных отборов мощности (КОМов) с пяти до трёх лет, сообщил замглавы ведомства Павел Сниккарс в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Мы хотим сократить сроки проведения КОМа до трёх лет, КОММОДа (отбора проектов модернизации - ред.) в том числе. У нас отторгованы объёмы КОМа на 2026 год, в ноябре не хотим проводить", - сказал он журналистам.
Он добавил, что соответствующее предложение было отправлено в правительство РФ. Сниккарс уточнил, что если решение будет принято, следующий отбор будет в 2024 году.
Электростанции России получают доход за счет продажи двух товаров – электроэнергии и мощности. Доходы от продажи мощности в среднем составляют около 30% доходов станции. Цена мощности действующих электростанций определяется на несколько лет вперед в ходе специальной конкурсной процедуры - конкурентного отбора мощности. В 2021 году прошел КОМ на 2026 год.
АЗС - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
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Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ЭкономикаМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)РоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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