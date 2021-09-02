https://ria.ru/20210902/otbor-1748267921.html
Минэнерго хочет сократить сроки проведения конкурентных отборов мощности
Минэнерго хочет сократить сроки проведения конкурентных отборов мощности - РИА Новости, 02.09.2021
Минэнерго хочет сократить сроки проведения конкурентных отборов мощности
Минэнерго РФ рассматривает возможность сокращения сроков проведения конкурентных отборов мощности (КОМов) с пяти до трёх лет, сообщил замглавы ведомства Павел... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T04:44
2021-09-02T04:44
2021-09-02T04:44
экономика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Минэнерго РФ рассматривает возможность сокращения сроков проведения конкурентных отборов мощности (КОМов) с пяти до трёх лет, сообщил замглавы ведомства Павел Сниккарс в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ)."Мы хотим сократить сроки проведения КОМа до трёх лет, КОММОДа (отбора проектов модернизации - ред.) в том числе. У нас отторгованы объёмы КОМа на 2026 год, в ноябре не хотим проводить", - сказал он журналистам.Он добавил, что соответствующее предложение было отправлено в правительство РФ. Сниккарс уточнил, что если решение будет принято, следующий отбор будет в 2024 году.Электростанции России получают доход за счет продажи двух товаров – электроэнергии и мощности. Доходы от продажи мощности в среднем составляют около 30% доходов станции. Цена мощности действующих электростанций определяется на несколько лет вперед в ходе специальной конкурсной процедуры - конкурентного отбора мощности. В 2021 году прошел КОМ на 2026 год.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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РИА Новости
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экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Минэнерго хочет сократить сроки проведения конкурентных отборов мощности
Минэнерго хочет сократить сроки проведения конкурентных отборов мощности до трех лет
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Минэнерго
РФ рассматривает возможность сокращения сроков проведения конкурентных отборов мощности (КОМов) с пяти до трёх лет, сообщил замглавы ведомства Павел Сниккарс в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ)
.
"Мы хотим сократить сроки проведения КОМа до трёх лет, КОММОДа (отбора проектов модернизации - ред.) в том числе. У нас отторгованы объёмы КОМа на 2026 год, в ноябре не хотим проводить", - сказал он журналистам.
Он добавил, что соответствующее предложение было отправлено в правительство РФ. Сниккарс уточнил, что если решение будет принято, следующий отбор будет в 2024 году.
Электростанции России получают доход за счет продажи двух товаров – электроэнергии и мощности. Доходы от продажи мощности в среднем составляют около 30% доходов станции. Цена мощности действующих электростанций определяется на несколько лет вперед в ходе специальной конкурсной процедуры - конкурентного отбора мощности. В 2021 году прошел КОМ на 2026 год.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.