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Глава Забайкалья рассказал, какие соглашения планирует подписать на ВЭФ
Глава Забайкалья рассказал, какие соглашения планирует подписать на ВЭФ - РИА Новости, 02.09.2021
Глава Забайкалья рассказал, какие соглашения планирует подписать на ВЭФ
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в интервью РИА Новости рассказал, с какими соглашениями приехал на Восточный экономический форум (ВЭФ). РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T06:37
2021-09-02T11:00
экономика
забайкальский край
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
александр осипов
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в интервью РИА Новости рассказал, с какими соглашениями приехал на Восточный экономический форум (ВЭФ).Кроме того, речь идёт о нескольких добывающих месторождениях и сельскохозяйственных проектах."У нас 2 миллиона гектаров почти пахотных, чернозёмных и каштановых почв - восточно-сибирских знаменитых. Большая часть после советского времени была заброшена, сейчас только 300 тысяч пашется. За последние два года мы распахали 70 тысяч гектаров. Сейчас будет большее количество инвесторов и ещё больше распашки этих земель. Наш главный приоритет - создание как можно большего числа современных рабочих мест, диверсифицированной экономики с нормальной заработной платой", - добавил Осипов.Он отметил, что ВЭФ позволяет регионам буквально за 2-3 дня провести интенсивные переговоры в одной точке. В обычном режиме это всё растягивается на месяцы или полугодия.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основная тема этого года - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.
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экономика, забайкальский край, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, александр осипов, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
06:37 02.09.2021 (обновлено: 11:00 02.09.2021)
 
Глава Забайкалья рассказал, какие соглашения планирует подписать на ВЭФ

Глава Забайкалья Осипов планирует подписать на ВЭФ соглашения в пяти сферах

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Забайкальского края Александр Осипов во время интервью на стенде Международного информационного агентства "Россия сегодня" на Восточном экономическом форуме
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время интервью на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в интервью РИА Новости рассказал, с какими соглашениями приехал на Восточный экономический форум (ВЭФ).
"Основные соглашения у нас в сфере переработки природных ресурсов, сельского хозяйства, горной добычи, транспорта и логистики. Собственно, это основные приоритеты в экономике Забайкалья. В том числе будет заключено соглашение о создании перерабатывающих мощностей по твёрдым коммунальным отходам. Очень актуальный вопрос для нас. Край большой и возить все эти грузы для нас очень накладно, требует высокого тарифа. Мы сейчас договоримся, я думаю, что это оптимизирует нам транспортные потоки и обработку", - уточнил Осипов в беседе с корреспондентом агентства на полях ВЭФ.
Кроме того, речь идёт о нескольких добывающих месторождениях и сельскохозяйственных проектах.
"У нас 2 миллиона гектаров почти пахотных, чернозёмных и каштановых почв - восточно-сибирских знаменитых. Большая часть после советского времени была заброшена, сейчас только 300 тысяч пашется. За последние два года мы распахали 70 тысяч гектаров. Сейчас будет большее количество инвесторов и ещё больше распашки этих земель. Наш главный приоритет - создание как можно большего числа современных рабочих мест, диверсифицированной экономики с нормальной заработной платой", - добавил Осипов.
Он отметил, что ВЭФ позволяет регионам буквально за 2-3 дня провести интенсивные переговоры в одной точке. В обычном режиме это всё растягивается на месяцы или полугодия.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основная тема этого года - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.
Чита - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
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ЭкономикаЗабайкальский крайДальневосточный федеральный университетДальний ВостокАлександр ОсиповВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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