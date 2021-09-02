https://ria.ru/20210902/osipov-1748275078.html

Глава Забайкалья рассказал, какие соглашения планирует подписать на ВЭФ

Глава Забайкалья рассказал, какие соглашения планирует подписать на ВЭФ - РИА Новости, 02.09.2021

Глава Забайкалья рассказал, какие соглашения планирует подписать на ВЭФ

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в интервью РИА Новости рассказал, с какими соглашениями приехал на Восточный экономический форум (ВЭФ). РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T06:37

2021-09-02T06:37

2021-09-02T11:00

экономика

забайкальский край

дальневосточный федеральный университет

дальний восток

александр осипов

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в интервью РИА Новости рассказал, с какими соглашениями приехал на Восточный экономический форум (ВЭФ).Кроме того, речь идёт о нескольких добывающих месторождениях и сельскохозяйственных проектах."У нас 2 миллиона гектаров почти пахотных, чернозёмных и каштановых почв - восточно-сибирских знаменитых. Большая часть после советского времени была заброшена, сейчас только 300 тысяч пашется. За последние два года мы распахали 70 тысяч гектаров. Сейчас будет большее количество инвесторов и ещё больше распашки этих земель. Наш главный приоритет - создание как можно большего числа современных рабочих мест, диверсифицированной экономики с нормальной заработной платой", - добавил Осипов.Он отметил, что ВЭФ позволяет регионам буквально за 2-3 дня провести интенсивные переговоры в одной точке. В обычном режиме это всё растягивается на месяцы или полугодия.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основная тема этого года - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/investitsii-1748271487.html

забайкальский край

дальний восток

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экономика, забайкальский край, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, александр осипов, восточный экономический форум — 2021 (вэф)