https://ria.ru/20210902/osen-1748287799.html

В Москве наступила метеорологическая осень

В Москве наступила метеорологическая осень - РИА Новости, 02.09.2021

В Москве наступила метеорологическая осень

Метеорологическая осень, признаком прихода которой является похолодание днем до 15 градусов тепла, наступила в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T08:20

2021-09-02T08:20

2021-09-02T12:29

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Метеорологическая осень, признаком прихода которой является похолодание днем до 15 градусов тепла, наступила в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее он рассказал, что максимальная температура воздуха в четверг в Москве составит плюс 13-15 градусов, что прохладнее, чем должно быть по климатической норме начала сентября."По сути своей сегодня наступила метеорологическая осень, это когда температура воздуха днем плюс 15 и ниже", - заявил синоптик.

https://ria.ru/20210901/pogoda-1748160820.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, евгений тишковец, погода