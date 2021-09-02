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В Москве наступила метеорологическая осень
В Москве наступила метеорологическая осень - РИА Новости, 02.09.2021
В Москве наступила метеорологическая осень
Метеорологическая осень, признаком прихода которой является похолодание днем до 15 градусов тепла, наступила в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T08:20
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москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Метеорологическая осень, признаком прихода которой является похолодание днем до 15 градусов тепла, наступила в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее он рассказал, что максимальная температура воздуха в четверг в Москве составит плюс 13-15 градусов, что прохладнее, чем должно быть по климатической норме начала сентября."По сути своей сегодня наступила метеорологическая осень, это когда температура воздуха днем плюс 15 и ниже", - заявил синоптик.
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москва, евгений тишковец, погода
08:20 02.09.2021 (обновлено: 12:29 02.09.2021)
 
В Москве наступила метеорологическая осень

Синоптик Тишковец: в Москве наступила метеорологическая осень

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди во время дождя на Красной площади в Москве
Люди во время дождя на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Метеорологическая осень, признаком прихода которой является похолодание днем до 15 градусов тепла, наступила в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее он рассказал, что максимальная температура воздуха в четверг в Москве составит плюс 13-15 градусов, что прохладнее, чем должно быть по климатической норме начала сентября.
"По сути своей сегодня наступила метеорологическая осень, это когда температура воздуха днем плюс 15 и ниже", - заявил синоптик.
Люди под зонтами на Красной площади - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
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МоскваЕвгений ТишковецПогода
 
 
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