Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210902/orvi-1748273854.html
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью ОРВИ - РИА Новости, 02.09.2021
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в России пока остается стабильной, но уже начали регистрироваться случаи гриппа, заявила... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T06:13
2021-09-02T12:39
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748340113_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_fc79a6f2179f3f86debbb6a79952a936.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в России пока остается стабильной, но уже начали регистрироваться случаи гриппа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодня, 2 сентября, ситуация в стране пока стабильная в части заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, но мы уже сегодня регистрируем случаи гриппа, вызванные вирусом гриппа А H3N2, и это не самый лучший прогностический признак", - сказала Попова на стенде Роспотребнадзора на Восточном экономическом форуме.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748340113_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_14b0cf2d1759648c845304469d3dca2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
06:13 02.09.2021 (обновлено: 12:39 02.09.2021)
 
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью ОРВИ

Попова: ситуация по заболеваемости ОРВИ в пока стабильная, но уже есть случаи гриппа

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на Восточном экономическом форуме
Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в России пока остается стабильной, но уже начали регистрироваться случаи гриппа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сегодня, 2 сентября, ситуация в стране пока стабильная в части заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, но мы уже сегодня регистрируем случаи гриппа, вызванные вирусом гриппа А H3N2, и это не самый лучший прогностический признак", - сказала Попова на стенде Роспотребнадзора на Восточном экономическом форуме.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна ПоповаРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30Бизнес ждет, что Путин обозначит инфраструктурные проекты для ДФО
06:28ВЭБ.РФ поддержит строительство АЭС малой мощности в Якутии
06:25Ракета Alpha взорвалась через 2,5 минуты после запуска в Калифорнии
06:22Кузбасс и "Вымпелком" заключили соглашение в сфере цифровизации
06:19Эксперт рассказал об обстоятельствах нападения тигра на человека в ДФО
06:15Несколько компаний заинтересовались участием в ESG-альянсе Сбербанка
06:13В Белоруссии обвинили соседние страны ЕС в нарушении международного права
06:10"Мир" рассказал о туристическом кешбэке для жителей Дальнего Востока
06:06Мантуров предложил надолго обнулить НДПИ для редкоземельных металлов
06:05Россотрудничество готово запустить работу в Афганистане
06:02Запуск почтовых беспилотников на Камчатке планируется к 2023 году
06:02Глава Россотрудничества попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости
06:00В Арктике реализуют газохимический проект стоимостью 205 миллиардов руб
05:58Россия заняла 27 место в рейтинге стран по цифровизации
05:55МЭР намерено добиться признания системы верификации выбросов газов
05:51Опыт ФТИ распространят на проекты в Арктике, заявил Чекунков
05:50Рядом с Владивостоком построят новый город Спутник
05:46Сбербанк планирует нарастить розничные кредиты
05:44Широкополосный интернет появится в отдаленных районах Камчатки к 2023 году
05:38Ростуризм планирует привлечь молодежь на Дальний Восток
Лента новостейМолния