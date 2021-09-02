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В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью ОРВИ - РИА Новости, 02.09.2021
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в России пока остается стабильной, но уже начали регистрироваться случаи гриппа, заявила... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T06:13
2021-09-02T06:13
2021-09-02T12:39
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в России пока остается стабильной, но уже начали регистрироваться случаи гриппа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодня, 2 сентября, ситуация в стране пока стабильная в части заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, но мы уже сегодня регистрируем случаи гриппа, вызванные вирусом гриппа А H3N2, и это не самый лучший прогностический признак", - сказала Попова на стенде Роспотребнадзора на Восточном экономическом форуме.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
россия
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
06:13 02.09.2021 (обновлено: 12:39 02.09.2021)
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
Попова: ситуация по заболеваемости ОРВИ в пока стабильная, но уже есть случаи гриппа