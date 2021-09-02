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В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью ОРВИ

В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью ОРВИ - РИА Новости, 02.09.2021

В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью ОРВИ

Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в России пока остается стабильной, но уже начали регистрироваться случаи гриппа, заявила... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T06:13

2021-09-02T06:13

2021-09-02T12:39

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в России пока остается стабильной, но уже начали регистрироваться случаи гриппа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодня, 2 сентября, ситуация в стране пока стабильная в части заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, но мы уже сегодня регистрируем случаи гриппа, вызванные вирусом гриппа А H3N2, и это не самый лучший прогностический признак", - сказала Попова на стенде Роспотребнадзора на Восточном экономическом форуме.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)