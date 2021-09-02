https://ria.ru/20210902/oruzhie-1748263592.html

В России рассекретили документы о японском "чумном" оружии

В России рассекретили документы о японском "чумном" оружии - РИА Новости, 02.09.2021

В России рассекретили документы о японском "чумном" оружии

Японские военные в годы Второй мировой войны изощрялись в создании технологий убийств средствами бактериологической войны – в частности, они сконструировали... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T03:29

2021-09-02T03:29

2021-09-02T03:36

справки

токио

япония

москва

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Японские военные в годы Второй мировой войны изощрялись в создании технологий убийств средствами бактериологической войны – в частности, они сконструировали специальную трость, с помощью которой хотели заражать людей чумными блохами, следует из рассекреченных документов Архива внешней политики России.В числе материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, — докладная записка на имя министра иностранных дел СССР Андрея Вышинского, которую в самом начале января 1950 года направил заведующий вторым дальневосточным отделом МИД Евгений Забродин. К ней прилагался список японских военных преступников, уличенных в разработке и применении бактериологического оружия, и выдачи которых предлагалось просить у США. Перечень, насчитывавший 48 фамилий, открывал японский император Хирохито."Инженер Танака – конструктор специальной трости с блохами", - говорилось в списке. Там же упоминался полковник Оота, предложивший использовать шоколадки, начиненные бактериями сибирской язвы.Идея использовать блох, разносящих чуму, в качестве средства массового поражения людей, принадлежала идеологу и организатору японской программы по бактериологическому оружию Сиро Исии.В начале 1930-х годов Исии, микробиолог по образованию, предложил руководству военного министерства создать собственное бактериологическое оружие, чтобы Япония, бедная природными ресурсами, могла уравнять шансы в войне с индустриально развитыми странами. В 1936-1942 годах и с марта 1945 года до поражения во Второй мировой войны Исии руководил специальным отрядом 731 Квантунской армии, в котором разрабатывалось и испытывалось на живых людях бактериологическое оружие.Как следует из протоколов допросов бывших сотрудников отряда 731, Исии был фанатично предан идее создания эффективных средств ведения бактериологической войны, искал возможности повысить вирулентность (заразность) различных микробов и нарабатывать их в количествах, необходимых для ведения бактериологической войны. Он изобрел специальную бомбу, которая бы, по его мнению, демонстрировала возможность максимально эффективного применения бактериологического оружия. Главная особенность этой бомбы заключалась в том, что у нее был керамический корпус, начиненный чумными блохами. Бомба взрывалась бы на высоте 50-100 метров над поверхностью земли, что обеспечивало максимально широкое заражение местности.В отряде 731, как и в другом спецотряде 100, велись опыты по заражению людей не только бактериями чумы, но и сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и, в конце концов, тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти.По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибли около трех тысяч человек, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число погибших достигает десяти тысяч. В качестве подопытных, в числе прочих, там использовались советские военнопленные из числа узников концлагеря "Хогоин", который относился к японским разведслужбам и находился недалеко от места расположения отряда 731.В сентябре 1940 года в Берлине Италия, Япония, Германия подписали Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств. Заключенный в апреле 1941-го в Москве договор о взаимном нейтралитете Москвы и Токио позволил советским властям на некоторое время обезопасить восточные границы, но не изменил общей расстановки сил.В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против СССР. Всеми своими действиями она целенаправленно нарушала соглашения о нейтралитете и устраивала диверсии.Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки такого оружия и принимая во внимание союзнический тандем Токио и Берлина, объявил Японии войну. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию Японии, акт о которой правительство подписало 2 сентября 1945 года. Это ознаменовало окончание Второй мировой войны.Токийский трибунал осудил преступления против мира, но, в отличие от Нюрнбергского, скрыл преступления японских военных против человечества, дав тем самым возможность укрыться целому ряду разработчиков бактериологического оружия во главе с начальником отряда 731 генерал-лейтенантом Сиро Исии.Лишь Хабаровский процесс, проведенный 25-30 декабря 1949 года, позволил восторжествовать Нюрнбергским принципам — преступники, непосредственно участвовавшие в разработке, испытаниях и применении бактериологического оружия, были осуждены.

https://ria.ru/20210902/razvedka-1748258445.html

https://ria.ru/20210829/kazn-1747708032.html

https://ria.ru/20210825/sekret-1747129936.html

https://ria.ru/20210820/agenty-1746485522.html

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справки, токио, япония, москва, вторая мировая война (1939-1945)