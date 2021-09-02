VI Всероссийская конференция "Орфаника"
9 сентября в 9:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет VI Всероссийская конференция "Орфаника", посвященная диагностике и лечению орфанных заболеваний.
К участию приглашены:
- президент Ассоциации медицинских генетиков Сергей КУЦЕВ;
- президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Министерства здравоохранения Российской Федерации Александр РУМЯНЦЕВ;
- главный внештатный детский специалист аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Московской области Андрей ПРОДЕУС.
В рамках мероприятия состоятся сессии, посвященные нарушению окисления жирных кислот, галактоземии, органическим ацидуриям и аминопатиям, первичным иммунодефицитам, генозаместительной терапии у пациентов со СМА.
Пленарное заседание будет посвящено организации расширенного неонатального скрининга.
Аккредитация и онлайн-трансляция доступны на сайте.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
- президент Ассоциации медицинских генетиков Сергей КУЦЕВ;
- президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Министерства здравоохранения Российской Федерации Александр РУМЯНЦЕВ;
- главный внештатный детский специалист аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Московской области Андрей ПРОДЕУС.
В рамках мероприятия состоятся сессии, посвященные нарушению окисления жирных кислот, галактоземии, органическим ацидуриям и аминопатиям, первичным иммунодефицитам, генозаместительной терапии у пациентов со СМА.
Пленарное заседание будет посвящено организации расширенного неонатального скрининга.
Аккредитация и онлайн-трансляция доступны на сайте.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru