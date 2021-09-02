https://ria.ru/20210902/orfanika-1748342582.html

VI Всероссийская конференция "Орфаника"

VI Всероссийская конференция "Орфаника" - РИА Новости, 02.09.2021

VI Всероссийская конференция "Орфаника"

9 сентября в 9:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет VI Всероссийская конференция "Орфаника", посвященная диагностике и лечению орфанных заболеваний.

2021-09-02T12:50

2021-09-02T12:50

2021-09-02T12:50

анонсы

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К участию приглашены:- президент Ассоциации медицинских генетиков Сергей КУЦЕВ;- президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Министерства здравоохранения Российской Федерации Александр РУМЯНЦЕВ;- главный внештатный детский специалист аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Московской области Андрей ПРОДЕУС.В рамках мероприятия состоятся сессии, посвященные нарушению окисления жирных кислот, галактоземии, органическим ацидуриям и аминопатиям, первичным иммунодефицитам, генозаместительной терапии у пациентов со СМА.Пленарное заседание будет посвящено организации расширенного неонатального скрининга.Аккредитация и онлайн-трансляция доступны на сайте.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы