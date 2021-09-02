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VI Всероссийская конференция "Орфаника"
VI Всероссийская конференция "Орфаника" - РИА Новости, 02.09.2021
VI Всероссийская конференция "Орфаника"
9 сентября в 9:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет VI Всероссийская конференция "Орфаника", посвященная диагностике и лечению орфанных заболеваний.
2021-09-02T12:50
2021-09-02T12:50
анонсы
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К участию приглашены:- президент Ассоциации медицинских генетиков Сергей КУЦЕВ;- президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Министерства здравоохранения Российской Федерации Александр РУМЯНЦЕВ;- главный внештатный детский специалист аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Московской области Андрей ПРОДЕУС.В рамках мероприятия состоятся сессии, посвященные нарушению окисления жирных кислот, галактоземии, органическим ацидуриям и аминопатиям, первичным иммунодефицитам, генозаместительной терапии у пациентов со СМА.Пленарное заседание будет посвящено организации расширенного неонатального скрининга.Аккредитация и онлайн-трансляция доступны на сайте.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
12:50 02.09.2021
 

VI Всероссийская конференция "Орфаника"

Читать ria.ru в
9 сентября в 9:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет VI Всероссийская конференция "Орфаника", посвященная диагностике и лечению орфанных заболеваний.
К участию приглашены:
- президент Ассоциации медицинских генетиков Сергей КУЦЕВ;
- президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Министерства здравоохранения Российской Федерации Александр РУМЯНЦЕВ;
- главный внештатный детский специалист аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Московской области Андрей ПРОДЕУС.

В рамках мероприятия состоятся сессии, посвященные нарушению окисления жирных кислот, галактоземии, органическим ацидуриям и аминопатиям, первичным иммунодефицитам, генозаместительной терапии у пациентов со СМА.
Пленарное заседание будет посвящено организации расширенного неонатального скрининга.

Аккредитация и онлайн-трансляция доступны на сайте.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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