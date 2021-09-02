В Киеве заявили об опасности переименования страны в Украину-Русь
Экс-депутат Рады Доний объяснил, в чем опасность переименования страны в Украину-Русь
© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Александр Доний объяснил, почему идея Украины-Руси опасна для Киева. Его цитирует издание "Главред".
По мнению политика, переименование государства станет не объединяющим фактором для жителей страны, а, наоборот, внесет раскол в общество, потому что кто-то будет считать себя украинцем, а кто-то — "украино-русином".
"Прошлое неоднозначно, поддается разночтениям, и попытка изменить самоидентификацию этого прошлого для Украины как для государства опасна. Потому что Русь — это совместное образование с Россией", — отметил он.
Доний напомнил, что до Киева существовал Новгород, в котором с 862 года начала править династия Рюриковичей. Позднее в 882 году князь Олег (регент при малолетнем сыне Рюрика Игоре) объединил северный и южный центры восточных славян и воцарился в Киеве. При расколах древнерусские князья нередко бежали именно в Новгородские земли, пишет экс-депутат.
"И это уже — общая история. А общая история с Россией опасна", — заключил он.
Украинские политики и общественные деятели часто выступают с сомнительными псевдоисторическими заявлениями. Так, экс-президент Петр Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей". Бывший глава МИД Павел Климкин заявил об "украинском происхождении" России и Белоруссии. По мнению экс-депутата Рады Надежды Савченко, жители ее страны "уже с V-IV веков до нашей эры были индивидуалистами". А согласно теории певицы Русланы, корни украинцев "восходят к древней цивилизации шумеров".
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