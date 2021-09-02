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В Киеве заявили об опасности переименования страны в Украину-Русь

В Киеве заявили об опасности переименования страны в Украину-Русь - РИА Новости, 02.09.2021

В Киеве заявили об опасности переименования страны в Украину-Русь

Бывший депутат Верховной рады Александр Доний объяснил, почему идея Украины-Руси опасна для Киева. Его цитирует издание "Главред". РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T22:56

2021-09-02T22:56

2021-09-02T22:56

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украина

белоруссия

верховная рада украины

петр порошенко

россия

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Александр Доний объяснил, почему идея Украины-Руси опасна для Киева. Его цитирует издание "Главред".По мнению политика, переименование государства станет не объединяющим фактором для жителей страны, а, наоборот, внесет раскол в общество, потому что кто-то будет считать себя украинцем, а кто-то — "украино-русином".Доний напомнил, что до Киева существовал Новгород, в котором с 862 года начала править династия Рюриковичей. Позднее в 882 году князь Олег (регент при малолетнем сыне Рюрика Игоре) объединил северный и южный центры восточных славян и воцарился в Киеве. При расколах древнерусские князья нередко бежали именно в Новгородские земли, пишет экс-депутат."И это уже — общая история. А общая история с Россией опасна", — заключил он.Украинские политики и общественные деятели часто выступают с сомнительными псевдоисторическими заявлениями. Так, экс-президент Петр Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей". Бывший глава МИД Павел Климкин заявил об "украинском происхождении" России и Белоруссии. По мнению экс-депутата Рады Надежды Савченко, жители ее страны "уже с V-IV веков до нашей эры были индивидуалистами". А согласно теории певицы Русланы, корни украинцев "восходят к древней цивилизации шумеров".

https://ria.ru/20210831/nazvanie-1748075170.html

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политика, украина, белоруссия, верховная рада украины, петр порошенко, россия