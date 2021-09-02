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В РДШ считают оговорку Путина о Семилетней войне неслучайной
В РДШ считают оговорку Путина о Семилетней войне неслучайной - РИА Новости, 02.09.2021
В РДШ считают оговорку Путина о Семилетней войне неслучайной
Оговорка президента России Владимира Путина во время открытого урока 1 сентября могла быть неслучайной, считает председатель регионального отделения Российского РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T19:10
2021-09-02T20:19
общество
владивосток
швеция
владимир путин
общество "знание"
ольга медведева
российское движение школьников
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Оговорка президента России Владимира Путина во время открытого урока 1 сентября могла быть неслучайной, считает председатель регионального отделения Российского движения школьников в Коми Ольга Медведева.Ранее школьник из Воркуты отреагировал на оговорку президента России на открытом уроке в рамках марафона общества "Знание" в детском центре "Океан" во Владивостоке. Во время обсуждения истории страны Путин назвал проводимую Петром I войну со Швецией Семилетней. Подросток уточнил, что речь идет о Северной войне 1700-1721 годов. Российский лидер поблагодарил мальчика за его замечание. Ученик представлял на марафоне Российское движение школьников в Коми. "Президент провел урок. Любой урок предполагает общение учителя с учениками. Тема истории страны - тем более тема для живого разговора. Мальчик показал свои знания. Отлично! Честно говоря, я не исключаю возможность, что оговорка Владимира Владимировича неслучайна. Это такой педагогический прием для проверки знаний участников урока", - сказала РИА Новости Медведева.По ее словам, такой приём оказался очень результативным и показал, что российские школьники знают историю страны и готовы дискутировать с учителем.Ольга Медведева также рассказала, что Никанор Толстых активно участвует в подобных мероприятиях и ранее уже задавал вопрос главе Коми Владимиру Уйбе, для мальчика общение с главой государства стало закономерным развитием."В апреле 2021 года в рамках межрегионального слета "Засвети: медиакоманда 11" состоялась "Классная встреча" с главой Коми Владимиром Уйбой. Дети задавали свои вопросы ему, а Никанор первый задал свой вопрос. То есть когда школьник в таком активе в социальном пространстве на региональном уровне, то и общение с президентом, в какой-то степени, можно считать закономерностью в развитии", - сказала Медведева РИА Новости.Она добавила, что Толстых - активный, ответственный и очень умный, участник разных конкурсов на региональном и федеральном уровне, а своих целей он достигает честно, большим трудом и ответственностью.Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал журналистам, что слова школьника из Воркуты "никакая не наглость", в Кремле надеются, что ребенок не подвергнется критике со стороны директора школы. Слова о "наглости" процитировали несколько СМИ, сославшись на интервью директора школы №35 Воркуты Юлии Рябцевой изданию "Подъем" о диалоге Путина и Толстых.
https://ria.ru/20210901/istoriya-1748245562.html
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общество, владивосток, швеция, владимир путин, общество "знание", ольга медведева, российское движение школьников, россия, дмитрий песков, владимир уйба
19:10 02.09.2021 (обновлено: 20:19 02.09.2021)
 
В РДШ считают оговорку Путина о Семилетней войне неслучайной

Представитель РДШ Медведева: оговорка Путина о Семилетней войне могла быть неслучайной

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время приуроченной к Дню знаний встречи с учащимися школ во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин во время приуроченной к Дню знаний встречи с учащимися школ во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / POOL
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Оговорка президента России Владимира Путина во время открытого урока 1 сентября могла быть неслучайной, считает председатель регионального отделения Российского движения школьников в Коми Ольга Медведева.
Ранее школьник из Воркуты отреагировал на оговорку президента России на открытом уроке в рамках марафона общества "Знание" в детском центре "Океан" во Владивостоке. Во время обсуждения истории страны Путин назвал проводимую Петром I войну со Швецией Семилетней. Подросток уточнил, что речь идет о Северной войне 1700-1721 годов. Российский лидер поблагодарил мальчика за его замечание. Ученик представлял на марафоне Российское движение школьников в Коми.
"Президент провел урок. Любой урок предполагает общение учителя с учениками. Тема истории страны - тем более тема для живого разговора. Мальчик показал свои знания. Отлично! Честно говоря, я не исключаю возможность, что оговорка Владимира Владимировича неслучайна. Это такой педагогический прием для проверки знаний участников урока", - сказала РИА Новости Медведева.
По ее словам, такой приём оказался очень результативным и показал, что российские школьники знают историю страны и готовы дискутировать с учителем.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 22:17
Одноклассница рассказала об ученике, поправившем Путина на уроке истории
Ольга Медведева также рассказала, что Никанор Толстых активно участвует в подобных мероприятиях и ранее уже задавал вопрос главе Коми Владимиру Уйбе, для мальчика общение с главой государства стало закономерным развитием.
"В апреле 2021 года в рамках межрегионального слета "Засвети: медиакоманда 11" состоялась "Классная встреча" с главой Коми Владимиром Уйбой. Дети задавали свои вопросы ему, а Никанор первый задал свой вопрос. То есть когда школьник в таком активе в социальном пространстве на региональном уровне, то и общение с президентом, в какой-то степени, можно считать закономерностью в развитии", - сказала Медведева РИА Новости.
Она добавила, что Толстых - активный, ответственный и очень умный, участник разных конкурсов на региональном и федеральном уровне, а своих целей он достигает честно, большим трудом и ответственностью.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал журналистам, что слова школьника из Воркуты "никакая не наглость", в Кремле надеются, что ребенок не подвергнется критике со стороны директора школы. Слова о "наглости" процитировали несколько СМИ, сославшись на интервью директора школы №35 Воркуты Юлии Рябцевой изданию "Подъем" о диалоге Путина и Толстых.
Президент РФ Владимир Путин во время приуроченной к Дню знаний встречи с учащимися школ во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 15:41
Директор отчитала школьника, поправившего Путина
 
ОбществоВладивостокШвецияВладимир ПутинОбщество "Знание"Ольга МедведеваРоссийское движение школьниковРоссияДмитрий ПесковВладимир Уйба
 
 
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