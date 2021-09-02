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Найден способ похудеть в офисе
Найден способ похудеть в офисе - РИА Новости, 02.09.2021
Найден способ похудеть в офисе
Сотрудники офисов весь рабочий день проводят в кресле перед компьютером – за исключением обеденного перерыва, а за обедом большинство из них съедают полноценный РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T04:19
2021-09-02T04:19
общество
здоровье - общество
анна белоусова
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Сотрудники офисов весь рабочий день проводят в кресле перед компьютером – за исключением обеденного перерыва, а за обедом большинство из них съедают полноценный комплексный обед. Почему такая модель питания ошибочна, объяснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Анна Белоусова.Когда человек знает, что за день он потратит мало калорий, то и набирать их тоже нужно немного, пояснила она.Другое дело, продолжила она, если после работы предстоит, например, посещение фитнес-центра."Если мы вечером собираемся в спортзал, то мы тратим достаточно много калорий. В таком случае мы можем позволить себе комплексный обед целиком", – отметила диетолог в интервью радио Sputnik.Но и в этой ситуации предпочтительно обойтись за обедом без чрезмерно калорийных блюд: салаты брать без майонеза и отказаться от гарнира ко второму блюду, заключила Анна Белоусова.
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общество, здоровье - общество, анна белоусова
04:19 02.09.2021
 
Найден способ похудеть в офисе

Диетолог Белоусова посоветовала ради похудения отказаться от комплексных обедов в офисе

© Depositphotos / AntonioGuillemFДевушка заснула в офисе
Девушка заснула в офисе - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© Depositphotos / AntonioGuillemF
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Сотрудники офисов весь рабочий день проводят в кресле перед компьютером – за исключением обеденного перерыва, а за обедом большинство из них съедают полноценный комплексный обед. Почему такая модель питания ошибочна, объяснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Анна Белоусова.
Когда человек знает, что за день он потратит мало калорий, то и набирать их тоже нужно немного, пояснила она.
"Если мы заботимся о своей фигуре, то не стоит съедать комплексный обед полностью. Мы можем выбрать салат и к нему напиток или второе блюдо и напиток. То есть за счет количества блюд мы сократим калорийную нагрузку", – сказала диетолог.
Другое дело, продолжила она, если после работы предстоит, например, посещение фитнес-центра.
"Если мы вечером собираемся в спортзал, то мы тратим достаточно много калорий. В таком случае мы можем позволить себе комплексный обед целиком", – отметила диетолог в интервью радио Sputnik.
Но и в этой ситуации предпочтительно обойтись за обедом без чрезмерно калорийных блюд: салаты брать без майонеза и отказаться от гарнира ко второму блюду, заключила Анна Белоусова.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоАнна Белоусова
 
 
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