https://ria.ru/20210902/ofis-1748266498.html

Найден способ похудеть в офисе

Найден способ похудеть в офисе - РИА Новости, 02.09.2021

Найден способ похудеть в офисе

Сотрудники офисов весь рабочий день проводят в кресле перед компьютером – за исключением обеденного перерыва, а за обедом большинство из них съедают полноценный РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T04:19

2021-09-02T04:19

2021-09-02T04:19

общество

здоровье - общество

анна белоусова

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Сотрудники офисов весь рабочий день проводят в кресле перед компьютером – за исключением обеденного перерыва, а за обедом большинство из них съедают полноценный комплексный обед. Почему такая модель питания ошибочна, объяснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Анна Белоусова.Когда человек знает, что за день он потратит мало калорий, то и набирать их тоже нужно немного, пояснила она.Другое дело, продолжила она, если после работы предстоит, например, посещение фитнес-центра."Если мы вечером собираемся в спортзал, то мы тратим достаточно много калорий. В таком случае мы можем позволить себе комплексный обед целиком", – отметила диетолог в интервью радио Sputnik.Но и в этой ситуации предпочтительно обойтись за обедом без чрезмерно калорийных блюд: салаты брать без майонеза и отказаться от гарнира ко второму блюду, заключила Анна Белоусова.

https://ria.ru/20210901/zavtrak-1748091324.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, анна белоусова