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В Одессе облили зеленкой доску, посвященную погибшему в Доме профсоюзов
В Одессе облили зеленкой доску, посвященную погибшему в Доме профсоюзов - РИА Новости, 02.09.2021
В Одессе облили зеленкой доску, посвященную погибшему в Доме профсоюзов
В Одессе облили зеленкой памятную доску, установленную в честь погибшего во время трагедии в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T14:11
2021-09-02T15:30
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КИЕВ, 2 сен — РИА Новости. В Одессе облили зеленкой памятную доску, установленную в честь погибшего во время трагедии в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.Инцидент произошел на улице Преображенской. Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства и причастных лиц.В 2014 году после смены власти на Украине активисты движения "Антимайдан" разбили палаточный лагерь на площади Куликово поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между противниками евроинтеграции с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также участниками Евромайдана — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "Антимайдана".Жертвами трагедии стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое также скончались в медучреждениях). Шесть человек погибли от огнестрельных ранений, 32 — от ожогов и в результате отравления угарным газом, десять выпали из окон горящего здания и разбились. Более 250 человек пострадали.
https://ria.ru/20210502/odessa-1730905901.html
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в мире, украина, одесса
14:11 02.09.2021 (обновлено: 15:30 02.09.2021)
 
В Одессе облили зеленкой доску, посвященную погибшему в Доме профсоюзов

В Одессе неизвестные облили зеленкой памятную доску, посвященную погибшему 2 мая 2014 года

© Фото : Національна поліція УкраїниСотрудник полиции Украины в Киеве. 7 июля 2021
Сотрудник полиции Украины в Киеве. 7 июля 2021 - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© Фото : Національна поліція України
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КИЕВ, 2 сен — РИА Новости. В Одессе облили зеленкой памятную доску, установленную в честь погибшего во время трагедии в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Инцидент произошел на улице Преображенской. Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства и причастных лиц.
Жители Одессы несут цветы к Дому профсоюзов - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
2 мая, 12:55
Жители Одессы несут цветы к Дому профсоюзов в годовщину трагедии
В 2014 году после смены власти на Украине активисты движения "Антимайдан" разбили палаточный лагерь на площади Куликово поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между противниками евроинтеграции с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также участниками Евромайдана — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "Антимайдана".
Жертвами трагедии стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое также скончались в медучреждениях). Шесть человек погибли от огнестрельных ранений, 32 — от ожогов и в результате отравления угарным газом, десять выпали из окон горящего здания и разбились. Более 250 человек пострадали.
Пожар в Доме профсоюзов в Одессе. - РИА Новости, 1920, 02.05.2019
2 мая 2019, 08:00
"Верили, что стены защитят". Выжившие в Доме профсоюзов — о 2 мая в Одессе
 
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