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В Одессе облили зеленкой доску, посвященную погибшему в Доме профсоюзов
В Одессе облили зеленкой доску, посвященную погибшему в Доме профсоюзов - РИА Новости, 02.09.2021
В Одессе облили зеленкой доску, посвященную погибшему в Доме профсоюзов
В Одессе облили зеленкой памятную доску, установленную в честь погибшего во время трагедии в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T14:11
2021-09-02T14:11
2021-09-02T15:30
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КИЕВ, 2 сен — РИА Новости. В Одессе облили зеленкой памятную доску, установленную в честь погибшего во время трагедии в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.Инцидент произошел на улице Преображенской. Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства и причастных лиц.В 2014 году после смены власти на Украине активисты движения "Антимайдан" разбили палаточный лагерь на площади Куликово поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между противниками евроинтеграции с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также участниками Евромайдана — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "Антимайдана".Жертвами трагедии стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое также скончались в медучреждениях). Шесть человек погибли от огнестрельных ранений, 32 — от ожогов и в результате отравления угарным газом, десять выпали из окон горящего здания и разбились. Более 250 человек пострадали.
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в мире, украина, одесса
14:11 02.09.2021 (обновлено: 15:30 02.09.2021)
В Одессе облили зеленкой доску, посвященную погибшему в Доме профсоюзов
В Одессе неизвестные облили зеленкой памятную доску, посвященную погибшему 2 мая 2014 года
КИЕВ, 2 сен — РИА Новости.
В Одессе
облили зеленкой памятную доску, установленную в честь погибшего во время трагедии в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины
.
Инцидент произошел на улице Преображенской. Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства и причастных лиц.
В 2014 году после смены власти на Украине активисты движения "Антимайдан" разбили палаточный лагерь на площади Куликово поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между противниками евроинтеграции с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также участниками Евромайдана — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "Антимайдана".
Жертвами трагедии стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое также скончались в медучреждениях). Шесть человек погибли от огнестрельных ранений, 32 — от ожогов и в результате отравления угарным газом, десять выпали из окон горящего здания и разбились. Более 250 человек пострадали.