02:37 02.09.2021 (обновлено: 05:29 02.09.2021)
Госдеп обратился к союзникам из-за соглашения России и Саудовской Аравии
Госдеп США призвал союзников избегать новых крупных сделок с российским оборонным сектором
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости. США призывают своих союзников избегать крупных сделок с Россией в оборонной сфере, сказал РИА Новости представитель госдепартамента, комментируя подписание соглашения о военном сотрудничестве между Россией и Саудовской Аравией.
"Мы продолжаем призывать всех наших партнеров и союзников избегать крупных новых сделок с российским оборонным сектором, что мы дали ясно понять с помощью... закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA)", - сказал собеседник агентства.
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Закон дает американской администрации право применять санкции в наказание за закупки иностранными державами российского вооружения, как это было в случае с Турцией, которая приобрела зенитно-ракетные комплексы С-400.
Представитель госдепартамента добавил, что в Вашингтоне видели сообщения о том, что Саудовская Аравия и Россия заключили соглашение о военном сотрудничестве. Документ был подписан на прошлой неделе заместителем министра обороны России Александром Фоминым и его саудовским коллегой принцем Халедом бен Салманом.
Американский дипломат заявил, что США и Саудовскую Аравию по-прежнему связывает "близкое и прочное партнерство в области безопасности".
"Мы поддерживаем регулярный диалог с Саудовской Аравией в развитие нашего обязательства оказывать содействие обеспечению обороны королевства", - добавил он.
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