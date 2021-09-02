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Госдеп обратился к союзникам из-за соглашения России и Саудовской Аравии
Госдеп обратился к союзникам из-за соглашения России и Саудовской Аравии - РИА Новости, 02.09.2021
Госдеп обратился к союзникам из-за соглашения России и Саудовской Аравии
США призывают своих союзников избегать крупных сделок с Россией в оборонной сфере, сказал РИА Новости представитель госдепартамента, комментируя подписание... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T02:37
2021-09-02T05:29
в мире
сша
александр фомин
с-400 «триумф»
цены на нефть
россия
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ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости. США призывают своих союзников избегать крупных сделок с Россией в оборонной сфере, сказал РИА Новости представитель госдепартамента, комментируя подписание соглашения о военном сотрудничестве между Россией и Саудовской Аравией.Закон дает американской администрации право применять санкции в наказание за закупки иностранными державами российского вооружения, как это было в случае с Турцией, которая приобрела зенитно-ракетные комплексы С-400.Представитель госдепартамента добавил, что в Вашингтоне видели сообщения о том, что Саудовская Аравия и Россия заключили соглашение о военном сотрудничестве. Документ был подписан на прошлой неделе заместителем министра обороны России Александром Фоминым и его саудовским коллегой принцем Халедом бен Салманом.Американский дипломат заявил, что США и Саудовскую Аравию по-прежнему связывает "близкое и прочное партнерство в области безопасности"."Мы поддерживаем регулярный диалог с Саудовской Аравией в развитие нашего обязательства оказывать содействие обеспечению обороны королевства", - добавил он.
https://ria.ru/20210831/pentagon-1748081271.html
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в мире, сша, александр фомин, с-400 «триумф», цены на нефть, россия
02:37 02.09.2021 (обновлено: 05:29 02.09.2021)
 
Госдеп обратился к союзникам из-за соглашения России и Саудовской Аравии

Госдеп США призвал союзников избегать новых крупных сделок с российским оборонным сектором

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости. США призывают своих союзников избегать крупных сделок с Россией в оборонной сфере, сказал РИА Новости представитель госдепартамента, комментируя подписание соглашения о военном сотрудничестве между Россией и Саудовской Аравией.
"Мы продолжаем призывать всех наших партнеров и союзников избегать крупных новых сделок с российским оборонным сектором, что мы дали ясно понять с помощью... закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA)", - сказал собеседник агентства.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
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Пентагон заявил о расширении военного сотрудничества с Украиной
Закон дает американской администрации право применять санкции в наказание за закупки иностранными державами российского вооружения, как это было в случае с Турцией, которая приобрела зенитно-ракетные комплексы С-400.
Представитель госдепартамента добавил, что в Вашингтоне видели сообщения о том, что Саудовская Аравия и Россия заключили соглашение о военном сотрудничестве. Документ был подписан на прошлой неделе заместителем министра обороны России Александром Фоминым и его саудовским коллегой принцем Халедом бен Салманом.
Американский дипломат заявил, что США и Саудовскую Аравию по-прежнему связывает "близкое и прочное партнерство в области безопасности".
"Мы поддерживаем регулярный диалог с Саудовской Аравией в развитие нашего обязательства оказывать содействие обеспечению обороны королевства", - добавил он.
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В миреСШААлександр ФоминС-400 «Триумф»Цены на нефтьРоссия
 
 
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