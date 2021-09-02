https://ria.ru/20210902/oborona-1748261992.html

Госдеп обратился к союзникам из-за соглашения России и Саудовской Аравии

Госдеп обратился к союзникам из-за соглашения России и Саудовской Аравии - РИА Новости, 02.09.2021

Госдеп обратился к союзникам из-за соглашения России и Саудовской Аравии

США призывают своих союзников избегать крупных сделок с Россией в оборонной сфере, сказал РИА Новости представитель госдепартамента, комментируя подписание... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T02:37

2021-09-02T02:37

2021-09-02T05:29

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россия

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ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости. США призывают своих союзников избегать крупных сделок с Россией в оборонной сфере, сказал РИА Новости представитель госдепартамента, комментируя подписание соглашения о военном сотрудничестве между Россией и Саудовской Аравией.Закон дает американской администрации право применять санкции в наказание за закупки иностранными державами российского вооружения, как это было в случае с Турцией, которая приобрела зенитно-ракетные комплексы С-400.Представитель госдепартамента добавил, что в Вашингтоне видели сообщения о том, что Саудовская Аравия и Россия заключили соглашение о военном сотрудничестве. Документ был подписан на прошлой неделе заместителем министра обороны России Александром Фоминым и его саудовским коллегой принцем Халедом бен Салманом.Американский дипломат заявил, что США и Саудовскую Аравию по-прежнему связывает "близкое и прочное партнерство в области безопасности"."Мы поддерживаем регулярный диалог с Саудовской Аравией в развитие нашего обязательства оказывать содействие обеспечению обороны королевства", - добавил он.

https://ria.ru/20210831/pentagon-1748081271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, александр фомин, с-400 «триумф», цены на нефть, россия