https://ria.ru/20210902/novatek-1748272718.html

"Новатэк" планирует развернуть сеть криоАЗС и малотоннажных заводов СПГ

"Новатэк" планирует развернуть сеть криоАЗС и малотоннажных заводов СПГ - РИА Новости, 02.09.2021

"Новатэк" планирует развернуть сеть криоАЗС и малотоннажных заводов СПГ

"Новатэк" планирует построить в России разветвленную сеть криоАЗС и малотоннажных заводов сжиженного природного газа (СПГ), заявил на Восточном экономическом... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T06:14

2021-09-02T06:14

2021-09-02T06:14

экономика

челябинская область

новатэк

дальневосточный федеральный университет

леонид михельсон

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. "Новатэк" планирует построить в России разветвленную сеть криоАЗС и малотоннажных заводов сжиженного природного газа (СПГ), заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) зампред правления компании Эдуард Гудков.Гудков отметил, что у газа в качестве моторного топлива есть высокий потенциал. Так, использование СПГ позволяет экономить потребителям на топливе порядка 30-45%."Кроме того, это на 25% снижает выбросы СО2, это тоже важный вклад в экологическую повестку. Лидером в этом отношении является Китай, там порядка 400 тысяч единиц техники работает на СПГ. У нас, конечно, все намного скромнее, и это огромный потенциальный рынок", - резюмировал он.Глава "Новатэка" Леонид Михельсон в 2020 году говорил, что компания планирует выстроить коридор из СПГ-заправок для автотранспорта от Санкт-Петербурга до Челябинской области, и реализации этих планов будет способствовать уже действующий в Высоцке среднетоннажный СПГ-завод, а также запущенный в Магнитогорске мини-завод СПГ.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20201202/postavki-1587415182.html

челябинская область

россия

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экономика, челябинская область, новатэк, дальневосточный федеральный университет, леонид михельсон, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)