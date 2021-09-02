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"Новатэк" планирует развернуть сеть криоАЗС и малотоннажных заводов СПГ
"Новатэк" планирует развернуть сеть криоАЗС и малотоннажных заводов СПГ - РИА Новости, 02.09.2021
"Новатэк" планирует развернуть сеть криоАЗС и малотоннажных заводов СПГ
"Новатэк" планирует построить в России разветвленную сеть криоАЗС и малотоннажных заводов сжиженного природного газа (СПГ), заявил на Восточном экономическом... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T06:14
2021-09-02T06:14
экономика
челябинская область
новатэк
дальневосточный федеральный университет
леонид михельсон
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. "Новатэк" планирует построить в России разветвленную сеть криоАЗС и малотоннажных заводов сжиженного природного газа (СПГ), заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) зампред правления компании Эдуард Гудков.Гудков отметил, что у газа в качестве моторного топлива есть высокий потенциал. Так, использование СПГ позволяет экономить потребителям на топливе порядка 30-45%."Кроме того, это на 25% снижает выбросы СО2, это тоже важный вклад в экологическую повестку. Лидером в этом отношении является Китай, там порядка 400 тысяч единиц техники работает на СПГ. У нас, конечно, все намного скромнее, и это огромный потенциальный рынок", - резюмировал он.Глава "Новатэка" Леонид Михельсон в 2020 году говорил, что компания планирует выстроить коридор из СПГ-заправок для автотранспорта от Санкт-Петербурга до Челябинской области, и реализации этих планов будет способствовать уже действующий в Высоцке среднетоннажный СПГ-завод, а также запущенный в Магнитогорске мини-завод СПГ.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, челябинская область, новатэк, дальневосточный федеральный университет, леонид михельсон, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
06:14 02.09.2021
 
"Новатэк" планирует развернуть сеть криоАЗС и малотоннажных заводов СПГ

"Новатэк" планирует развернуть в России сеть криоАЗС и малотоннажных заводов СПГ

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтенд компании "НОВАТЭК"
Стенд компании НОВАТЭК - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. "Новатэк" планирует построить в России разветвленную сеть криоАЗС и малотоннажных заводов сжиженного природного газа (СПГ), заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) зампред правления компании Эдуард Гудков.
"Сегодня мы уже приступили к реализации программы, предусматривающей создание по России большой разветвленной сети криоАЗС и малотоннажных СПГ-заводов. Думаю, что в ближайшие годы все россияне и российские промышленные предприятия почувствуют на себе результаты этой работы", - сказал он.
Гудков отметил, что у газа в качестве моторного топлива есть высокий потенциал. Так, использование СПГ позволяет экономить потребителям на топливе порядка 30-45%.
"Кроме того, это на 25% снижает выбросы СО2, это тоже важный вклад в экологическую повестку. Лидером в этом отношении является Китай, там порядка 400 тысяч единиц техники работает на СПГ. У нас, конечно, все намного скромнее, и это огромный потенциальный рынок", - резюмировал он.
Глава "Новатэка" Леонид Михельсон в 2020 году говорил, что компания планирует выстроить коридор из СПГ-заправок для автотранспорта от Санкт-Петербурга до Челябинской области, и реализации этих планов будет способствовать уже действующий в Высоцке среднетоннажный СПГ-завод, а также запущенный в Магнитогорске мини-завод СПГ.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Логотип компании Новатэк на форуме Российская энергетическая неделя – 2019 - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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ЭкономикаЧелябинская областьНоватэкДальневосточный федеральный университетЛеонид МихельсонРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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