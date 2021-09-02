https://ria.ru/20210902/natsparki-1748316908.html
Минприроды запретит строить в заповедниках и охраняемых зонах нацпарков
Минприроды запретит строить в заповедниках и охраняемых зонах нацпарков - РИА Новости, 02.09.2021
Минприроды запретит строить в заповедниках и охраняемых зонах нацпарков
Капитальное строительство, вырубка леса и создание биосферных полигонов будут запрещены на территории заповедников и в охраняемых зонах нацпарков, заявил глава... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:17
2021-09-02T11:17
2021-09-02T11:17
общество
природа
сочи
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743050384_0:0:3051:1717_1920x0_80_0_0_9458635ef7ed19e7f5ced16f07763800.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Капитальное строительство, вырубка леса и создание биосферных полигонов будут запрещены на территории заповедников и в охраняемых зонах нацпарков, заявил глава Минприроды Александр Козлов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).Он отметил, что при разработке концепции развития горного кластера Сочи эти пункты уже будут учтены."В целом, для каждой природоохранной зоны будет установлена её рекреационная ёмкость. Это поможет планировать разрешённую социально-экономическую деятельность", - заявил Козлов.
https://ria.ru/20210902/ivanov-1748291353.html
сочи
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743050384_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_27007dd92bd174537bbb801ab7c3ddc9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, природа, сочи, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Минприроды запретит строить в заповедниках и охраняемых зонах нацпарков
Козлов: Минприроды запретит стройки и вырубку в заповедниках и охраняемых зонах нацпарков