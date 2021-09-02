https://ria.ru/20210902/natsparki-1748316908.html

Минприроды запретит строить в заповедниках и охраняемых зонах нацпарков

Минприроды запретит строить в заповедниках и охраняемых зонах нацпарков - РИА Новости, 02.09.2021

Минприроды запретит строить в заповедниках и охраняемых зонах нацпарков

Капитальное строительство, вырубка леса и создание биосферных полигонов будут запрещены на территории заповедников и в охраняемых зонах нацпарков, заявил глава... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T11:17

2021-09-02T11:17

2021-09-02T11:17

общество

природа

сочи

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Капитальное строительство, вырубка леса и создание биосферных полигонов будут запрещены на территории заповедников и в охраняемых зонах нацпарков, заявил глава Минприроды Александр Козлов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).Он отметил, что при разработке концепции развития горного кластера Сочи эти пункты уже будут учтены."В целом, для каждой природоохранной зоны будет установлена её рекреационная ёмкость. Это поможет планировать разрешённую социально-экономическую деятельность", - заявил Козлов.

https://ria.ru/20210902/ivanov-1748291353.html

сочи

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общество, природа, сочи, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)