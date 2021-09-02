https://ria.ru/20210902/nato-1748300709.html

В Кремле высказались о стремлении Украины вступить в НАТО

В Кремле высказались о стремлении Украины вступить в НАТО - РИА Новости, 02.09.2021

В Кремле высказались о стремлении Украины вступить в НАТО

В Кремле обратили внимание на тему евроатлантических устремлений Киева и потенциальную готовность приветствовать это желание со стороны США, позицию Москвы... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T10:05

2021-09-02T10:05

2021-09-02T10:05

в мире

украина

владимир путин

дмитрий песков

нато

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. В Кремле обратили внимание на тему евроатлантических устремлений Киева и потенциальную готовность приветствовать это желание со стороны США, позицию Москвы неоднократно озвучивал глава государства Владимир Путин - нам это совсем не нравится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы, конечно же, обратили внимание на тему евроатлантических устремлений Украины, которые были озвучены, то есть желание Украины вступить в НАТО и потенциальную готовность приветствовать это желание со стороны американцев. Президент России неоднократно излагал нашу весьма четкую и понятную последовательную позицию относительно продолжения приближения военной инфраструктуры НАТО к нашим границам: это то, что нам совсем не нравится", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20210902/ukraina-1748260848.html

украина

россия

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в мире, украина, владимир путин, дмитрий песков, нато, россия