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В Кремле высказались о стремлении Украины вступить в НАТО
В Кремле высказались о стремлении Украины вступить в НАТО - РИА Новости, 02.09.2021
В Кремле высказались о стремлении Украины вступить в НАТО
В Кремле обратили внимание на тему евроатлантических устремлений Киева и потенциальную готовность приветствовать это желание со стороны США, позицию Москвы... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T10:05
2021-09-02T10:05
2021-09-02T10:05
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. В Кремле обратили внимание на тему евроатлантических устремлений Киева и потенциальную готовность приветствовать это желание со стороны США, позицию Москвы неоднократно озвучивал глава государства Владимир Путин - нам это совсем не нравится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы, конечно же, обратили внимание на тему евроатлантических устремлений Украины, которые были озвучены, то есть желание Украины вступить в НАТО и потенциальную готовность приветствовать это желание со стороны американцев. Президент России неоднократно излагал нашу весьма четкую и понятную последовательную позицию относительно продолжения приближения военной инфраструктуры НАТО к нашим границам: это то, что нам совсем не нравится", - сказал Песков журналистам.
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в мире, украина, владимир путин, дмитрий песков, нато, россия
В Кремле высказались о стремлении Украины вступить в НАТО
Пресс-секретарь Путина Песков: нам не нравится стремление Украины вступить в НАТО