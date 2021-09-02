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В Кремле высказались о стремлении Украины вступить в НАТО
В Кремле высказались о стремлении Украины вступить в НАТО - РИА Новости, 02.09.2021
В Кремле высказались о стремлении Украины вступить в НАТО
В Кремле обратили внимание на тему евроатлантических устремлений Киева и потенциальную готовность приветствовать это желание со стороны США, позицию Москвы... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T10:05
2021-09-02T10:05
в мире
украина
владимир путин
дмитрий песков
нато
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. В Кремле обратили внимание на тему евроатлантических устремлений Киева и потенциальную готовность приветствовать это желание со стороны США, позицию Москвы неоднократно озвучивал глава государства Владимир Путин - нам это совсем не нравится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы, конечно же, обратили внимание на тему евроатлантических устремлений Украины, которые были озвучены, то есть желание Украины вступить в НАТО и потенциальную готовность приветствовать это желание со стороны американцев. Президент России неоднократно излагал нашу весьма четкую и понятную последовательную позицию относительно продолжения приближения военной инфраструктуры НАТО к нашим границам: это то, что нам совсем не нравится", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20210902/ukraina-1748260848.html
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в мире, украина, владимир путин, дмитрий песков, нато, россия
10:05 02.09.2021
 
В Кремле высказались о стремлении Украины вступить в НАТО

Пресс-секретарь Путина Песков: нам не нравится стремление Украины вступить в НАТО

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. В Кремле обратили внимание на тему евроатлантических устремлений Киева и потенциальную готовность приветствовать это желание со стороны США, позицию Москвы неоднократно озвучивал глава государства Владимир Путин - нам это совсем не нравится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы, конечно же, обратили внимание на тему евроатлантических устремлений Украины, которые были озвучены, то есть желание Украины вступить в НАТО и потенциальную готовность приветствовать это желание со стороны американцев. Президент России неоднократно излагал нашу весьма четкую и понятную последовательную позицию относительно продолжения приближения военной инфраструктуры НАТО к нашим границам: это то, что нам совсем не нравится", - сказал Песков журналистам.
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