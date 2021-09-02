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Россиянина задержали с наркотиками в Таиланде, ему грозит пожизненный срок
Россиянина задержали с наркотиками в Таиланде, ему грозит пожизненный срок - РИА Новости, 02.09.2021
Россиянина задержали с наркотиками в Таиланде, ему грозит пожизненный срок
Гражданин России задержан полицией Таиланда на острове Самуи в провинции Сураттхани по обвинению в хранении наркотических средств с целью продажи, сообщает... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T13:06
2021-09-02T13:06
2021-09-02T20:06
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БАНГКОК, 2 сен — РИА Новости. Гражданин России задержан полицией Таиланда на острове Самуи в провинции Сураттхани по обвинению в хранении наркотических средств с целью продажи, сообщает интернет-версия газеты Bangkok Post. По таиландским законам ему может грозить длительное заключение либо пожизненный срок.Сорокасемилетнего россиянина, которого газета называет Константином Савосиным, сотрудники иммиграционной полиции Сураттхани задержали в среду в доме в охраняемом поселке Tropical Villa Eagle Nest в районе Бопхут острова Самуи.У россиянина были изъяты 16 граммов кристаллического метамфетамина, 200 граммов кокаина, 25 граммов кетамина, 50 таблеток экстази, еще десять таблеток, содержащих кокаин, и мерные весы.По таиландским законам за хранение более 20 граммов амфетаминосодержащих веществ (включая метамфетамин и экстази), относящихся в Таиланде к наркотикам первой категории наряду с героином, суд может приговорить обвиняемого к длительному либо пожизненному заключению или смертной казни в зависимости от точного объема чистого вещества в изъятых препаратах. Хранение в целях продажи более 100 граммов кокаина карается в Таиланде тюремным сроком от трех до 20 лет.Согласно судебной статистике, если суд признает россиянина виновным по предъявленным обвинениям, ему может грозить минимально 25 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20210720/taynik-1742085030.html
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в мире, происшествия, наркотики, таиланд, россия, новости - туризм
13:06 02.09.2021 (обновлено: 20:06 02.09.2021)
Россиянина задержали с наркотиками в Таиланде, ему грозит пожизненный срок
Россиянин задержан на острове Самуи с наркотиками, ему грозит срок вплоть до пожизненного
БАНГКОК, 2 сен — РИА Новости.
Гражданин России
задержан полицией Таиланда
на острове Самуи в провинции Сураттхани по обвинению в хранении наркотических средств с целью продажи, сообщает интернет-версия газеты Bangkok Post. По таиландским законам ему может грозить длительное заключение либо пожизненный срок.
Сорокасемилетнего россиянина, которого газета называет Константином Савосиным, сотрудники иммиграционной полиции Сураттхани задержали в среду в доме в охраняемом поселке Tropical Villa Eagle Nest в районе Бопхут острова Самуи.
У россиянина были изъяты 16 граммов кристаллического метамфетамина, 200 граммов кокаина, 25 граммов кетамина, 50 таблеток экстази, еще десять таблеток, содержащих кокаин, и мерные весы.
По таиландским законам за хранение более 20 граммов амфетаминосодержащих веществ (включая метамфетамин и экстази), относящихся в Таиланде к наркотикам первой категории наряду с героином, суд может приговорить обвиняемого к длительному либо пожизненному заключению или смертной казни в зависимости от точного объема чистого вещества в изъятых препаратах. Хранение в целях продажи более 100 граммов кокаина карается в Таиланде тюремным сроком от трех до 20 лет.
Согласно судебной статистике, если суд признает россиянина виновным по предъявленным обвинениям, ему может грозить минимально 25 лет тюрьмы.