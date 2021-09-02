https://ria.ru/20210902/napitki-1748261283.html

Врач рассказала, какие напитки противопоказаны после COVID-19

Врач рассказала, какие напитки противопоказаны после COVID-19 - РИА Новости, 02.09.2021

Врач рассказала, какие напитки противопоказаны после COVID-19

После перенесенной коронавирусной инфекции следует воздерживаться некоторое время от крепких кофе и черного чая, посоветовала в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T02:10

2021-09-02T02:10

2021-09-02T02:10

распространение коронавируса

общество

чай

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. После перенесенной коронавирусной инфекции следует воздерживаться некоторое время от крепких кофе и черного чая, посоветовала в интервью радио Sputnik врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, руководитель компании "МИССАДЕНА" Анна Бабаликашвили.По словам врача, эти напитки вызывают учащенное сердцебиение, а после COVID-19 это нежелательно.Кардиолог уточнила, что это касается всех переболевших COVID-19, а не только тех, кто болел тяжело. Поэтому, продолжила врач, после болезни всем им лучше на 2-3 месяца отказаться от этих напитков.А вот на зеленый чай ограничения не распространяются."Зеленый чай в постковидный период пить можно, он содержит вещества, которые прекрасно воздействуют на тонус сосудов", – объяснила Анна Бабаликашвили в интервью радио Sputnik.Что касается черного чая и кофе, то к ним позже можно будет постепенно возвращаться, начав с одной-двух чашек в день. Причем напиток на первых порах не должен быть крепко заваренным, уточнила кандидат медицинских наук.

https://ria.ru/20210901/koronavirus-1748126076.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, чай, коронавирус covid-19