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Врач рассказала, какие напитки противопоказаны после COVID-19
Врач рассказала, какие напитки противопоказаны после COVID-19 - РИА Новости, 02.09.2021
Врач рассказала, какие напитки противопоказаны после COVID-19
После перенесенной коронавирусной инфекции следует воздерживаться некоторое время от крепких кофе и черного чая, посоветовала в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T02:10
2021-09-02T02:10
распространение коронавируса
общество
чай
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. После перенесенной коронавирусной инфекции следует воздерживаться некоторое время от крепких кофе и черного чая, посоветовала в интервью радио Sputnik врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, руководитель компании "МИССАДЕНА" Анна Бабаликашвили.По словам врача, эти напитки вызывают учащенное сердцебиение, а после COVID-19 это нежелательно.Кардиолог уточнила, что это касается всех переболевших COVID-19, а не только тех, кто болел тяжело. Поэтому, продолжила врач, после болезни всем им лучше на 2-3 месяца отказаться от этих напитков.А вот на зеленый чай ограничения не распространяются."Зеленый чай в постковидный период пить можно, он содержит вещества, которые прекрасно воздействуют на тонус сосудов", – объяснила Анна Бабаликашвили в интервью радио Sputnik.Что касается черного чая и кофе, то к ним позже можно будет постепенно возвращаться, начав с одной-двух чашек в день. Причем напиток на первых порах не должен быть крепко заваренным, уточнила кандидат медицинских наук.
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общество, чай, коронавирус covid-19
02:10 02.09.2021
 
Врач рассказала, какие напитки противопоказаны после COVID-19

Кардиолог Бабаликашвили посоветовала не пить после коронавируса крепкий кофе и черный чай

© Depositphotos / kikovic Две чашки
Две чашки - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© Depositphotos / kikovic
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. После перенесенной коронавирусной инфекции следует воздерживаться некоторое время от крепких кофе и черного чая, посоветовала в интервью радио Sputnik врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, руководитель компании "МИССАДЕНА" Анна Бабаликашвили.
По словам врача, эти напитки вызывают учащенное сердцебиение, а после COVID-19 это нежелательно.
"Крепкие черный чай и кофе могут вызывать тахикардию (ускорение сердцебиения, – ред.). После ковида и так на какое-то время может сохраняться одышка, а если сердцебиение будет чаще, одышка будет ощущаться сильнее", – предупредила Анна Бабаликашвили.
Кардиолог уточнила, что это касается всех переболевших COVID-19, а не только тех, кто болел тяжело. Поэтому, продолжила врач, после болезни всем им лучше на 2-3 месяца отказаться от этих напитков.
А вот на зеленый чай ограничения не распространяются.
"Зеленый чай в постковидный период пить можно, он содержит вещества, которые прекрасно воздействуют на тонус сосудов", – объяснила Анна Бабаликашвили в интервью радио Sputnik.
Что касается черного чая и кофе, то к ним позже можно будет постепенно возвращаться, начав с одной-двух чашек в день. Причем напиток на первых порах не должен быть крепко заваренным, уточнила кандидат медицинских наук.
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