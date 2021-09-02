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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210902/namdakov-1748272884.html
Скульптор Намдаков намерен создать в Забайкалье мастерскую мирового уровня
Скульптор Намдаков намерен создать в Забайкалье мастерскую мирового уровня - РИА Новости, 02.09.2021
Скульптор Намдаков намерен создать в Забайкалье мастерскую мирового уровня
Бурятский скульптор Даши Намдаков планирует создать мастерские и цеха мирового уровня в ленд-парке "Тужи" в Забайкалье, рассказал в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T05:59
2021-09-02T05:59
культура
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
дальневосточный федеральный университет
даши намдаков
дальний восток
александр осипов
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Бурятский скульптор Даши Намдаков планирует создать мастерские и цеха мирового уровня в ленд-парке "Тужи" в Забайкалье, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор региона Александр Осипов.Он отметил, что на Восточном экономическом форуме намерен обсудить с Ростуризмом несколько проектов, в том числе ленд-парк "Тужи"."Надо посмотреть, что он (Даши Намдаков - ред.) делает. Там есть уже арт-объекты, они монументальны. Это десятки метров в высоту, большие по протяженности. Несмотря на то, что это точка отдаленная в очень красивом, уникальном месте, он создает всю туристическую инфраструктуру. Там хорошие кафе, хорошие домики, в которых можно разместиться, и при этом первозданная природа", - добавил Осипов.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основная тема этого года - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.
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федеральное агентство по туризму (ростуризм), дальневосточный федеральный университет, даши намдаков, дальний восток, александр осипов, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
05:59 02.09.2021
 
Скульптор Намдаков намерен создать в Забайкалье мастерскую мирового уровня

Глава Забайкалья Осипов: скульптор Намдаков намерен создать в Забайкалье мастерскую

© РИА Новости / Иван ЗахарченкоДаши Намдаков
Даши Намдаков - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Иван Захарченко
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Бурятский скульптор Даши Намдаков планирует создать мастерские и цеха мирового уровня в ленд-парке "Тужи" в Забайкалье, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор региона Александр Осипов.
"Он хочет реализовать и уже начинает обучающую мастерскую. Чтобы там были подготовлены классы и цеха, где на высоком мировом уровне обучались бы молодые художники, скульпторы, архитекторы. Они бы там учились, туда бы приезжали мастера с мировым именем и передавали свой опыт, а такое живописное место давало бы возможность для творческого процесса", - уточнил Осипов.
Он отметил, что на Восточном экономическом форуме намерен обсудить с Ростуризмом несколько проектов, в том числе ленд-парк "Тужи".
"Надо посмотреть, что он (Даши Намдаков - ред.) делает. Там есть уже арт-объекты, они монументальны. Это десятки метров в высоту, большие по протяженности. Несмотря на то, что это точка отдаленная в очень красивом, уникальном месте, он создает всю туристическую инфраструктуру. Там хорошие кафе, хорошие домики, в которых можно разместиться, и при этом первозданная природа", - добавил Осипов.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основная тема этого года - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.
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Вчера, 05:46
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КультураФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Дальневосточный федеральный университетДаши НамдаковДальний ВостокАлександр ОсиповВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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