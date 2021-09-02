https://ria.ru/20210902/namdakov-1748272884.html

Скульптор Намдаков намерен создать в Забайкалье мастерскую мирового уровня

Скульптор Намдаков намерен создать в Забайкалье мастерскую мирового уровня - РИА Новости, 02.09.2021

Скульптор Намдаков намерен создать в Забайкалье мастерскую мирового уровня

Бурятский скульптор Даши Намдаков планирует создать мастерские и цеха мирового уровня в ленд-парке "Тужи" в Забайкалье, рассказал в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T05:59

2021-09-02T05:59

2021-09-02T05:59

культура

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

дальневосточный федеральный университет

даши намдаков

дальний восток

александр осипов

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/94493/63/944936369_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_bc73745d201694cb96b573282167ec94.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Бурятский скульптор Даши Намдаков планирует создать мастерские и цеха мирового уровня в ленд-парке "Тужи" в Забайкалье, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор региона Александр Осипов.Он отметил, что на Восточном экономическом форуме намерен обсудить с Ростуризмом несколько проектов, в том числе ленд-парк "Тужи"."Надо посмотреть, что он (Даши Намдаков - ред.) делает. Там есть уже арт-объекты, они монументальны. Это десятки метров в высоту, большие по протяженности. Несмотря на то, что это точка отдаленная в очень красивом, уникальном месте, он создает всю туристическую инфраструктуру. Там хорошие кафе, хорошие домики, в которых можно разместиться, и при этом первозданная природа", - добавил Осипов.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основная тема этого года - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/tiktok-1748271959.html

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное агентство по туризму (ростуризм), дальневосточный федеральный университет, даши намдаков, дальний восток, александр осипов, восточный экономический форум — 2021 (вэф)