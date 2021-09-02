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Минфин назвал условие для отмены НДС на инвестиционное золото
Минфин назвал условие для отмены НДС на инвестиционное золото - РИА Новости, 02.09.2021
Минфин назвал условие для отмены НДС на инвестиционное золото
Отменять НДС на инвестиционное золото в России можно только при условии абсолютно прозрачного оборота драгметалла в электронной системе прослеживаемости, заявил РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T02:08
2021-09-02T02:08
экономика
владивосток
федеральная налоговая служба (фнс россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
алексей моисеев
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Отменять НДС на инвестиционное золото в России можно только при условии абсолютно прозрачного оборота драгметалла в электронной системе прослеживаемости, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума.В России в 2021 году начала работать Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК), которая призвана сделать рынок прозрачным, а также перевести все бизнес-процессы в этой сфере в цифровой формат. Продажа немаркированных ювелирных изделий должна быть запрещена с 1 марта 2024 года."Нам было поручено отменять НДС на инвестиционное золото, но только тогда, когда мы обеспечим его абсолютно прозрачный оборот в системе электронной прослеживаемости. Для чего это нужно? Никто не собирается отменять НДС на ювелирные изделия. Это было бы безумием, что берем НДС с одежды, но не берем НДС с ювелирки. Риск заключается в том, что если мы отменим НДС на какую-то часть золота, то это безндсное золото будет перетекать в ювелирную отрасль. Что, к сожалению, сейчас и происходит через разные мошеннические схемы", - сказал Моисеев."Соответственно, задача ГИИС состоит в том, чтобы инвестиционное золото отделить полностью от золота, которое используется внутренней промышленностью. Мы должны будем показать, что система полностью работает, ФНС должна будет убедиться, что полностью оборот прозрачный, и тогда мы подойдем к вопросу отмены НДС", - отметил замминистра.Отвечая на вопрос, сколько времени это может занять, Моисеев сказал: "Посмотрим, здесь есть разные точки зрения. Вопрос, нужно ли нам ждать полного запрета немаркированных ювелирных изделий".Он добавил, что Минфин хотел бы ввести запрет раньше, но пошел навстречу отрасли. "Посмотрим на то, как сейчас заработает система с данными аффинажных заводов. Все боятся, что возможны сбои. Могу ли я сейчас сказать, что точно не будет ни одного сбоя? Конечно, не могу. Поэтому нужно посмотреть, как система будет работать. Мы пытаемся сделать все плавно и гладко", - пояснил он."Самый главный месседж, который передаем отрасли, что для всех легальных производителей маркировка – это благо, потому что сейчас невозможно отличить изделие, которое сделано с настоящим клеймом, в котором действительно золота столько, сколько заявляется, от изделия, которое сделано где-то на коленке, в котором золота только половина от заявленного и где стоит фальшивое клеймо. Мы прекрасно знаем, что в некоторых государствах ЕАЭС даже есть бизнес по подделке российского клейма. Есть места, куда можно прийти и сказать: Хочу пробу "585" или какую-нибудь другую", - отметил Моисеев.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, владивосток, федеральная налоговая служба (фнс россии), министерство финансов рф (минфин россии), алексей моисеев, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
02:08 02.09.2021
 
Минфин назвал условие для отмены НДС на инвестиционное золото

Замминистра финансов Моисеев назвал условие для отмены НДС на инвестиционное золото

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс Российской Федерации
Налоговый кодекс Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Отменять НДС на инвестиционное золото в России можно только при условии абсолютно прозрачного оборота драгметалла в электронной системе прослеживаемости, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума.
В России в 2021 году начала работать Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК), которая призвана сделать рынок прозрачным, а также перевести все бизнес-процессы в этой сфере в цифровой формат. Продажа немаркированных ювелирных изделий должна быть запрещена с 1 марта 2024 года.
"Нам было поручено отменять НДС на инвестиционное золото, но только тогда, когда мы обеспечим его абсолютно прозрачный оборот в системе электронной прослеживаемости. Для чего это нужно? Никто не собирается отменять НДС на ювелирные изделия. Это было бы безумием, что берем НДС с одежды, но не берем НДС с ювелирки. Риск заключается в том, что если мы отменим НДС на какую-то часть золота, то это безндсное золото будет перетекать в ювелирную отрасль. Что, к сожалению, сейчас и происходит через разные мошеннические схемы", - сказал Моисеев.
"Соответственно, задача ГИИС состоит в том, чтобы инвестиционное золото отделить полностью от золота, которое используется внутренней промышленностью. Мы должны будем показать, что система полностью работает, ФНС должна будет убедиться, что полностью оборот прозрачный, и тогда мы подойдем к вопросу отмены НДС", - отметил замминистра.
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Отвечая на вопрос, сколько времени это может занять, Моисеев сказал: "Посмотрим, здесь есть разные точки зрения. Вопрос, нужно ли нам ждать полного запрета немаркированных ювелирных изделий".
Он добавил, что Минфин хотел бы ввести запрет раньше, но пошел навстречу отрасли. "Посмотрим на то, как сейчас заработает система с данными аффинажных заводов. Все боятся, что возможны сбои. Могу ли я сейчас сказать, что точно не будет ни одного сбоя? Конечно, не могу. Поэтому нужно посмотреть, как система будет работать. Мы пытаемся сделать все плавно и гладко", - пояснил он.
"Самый главный месседж, который передаем отрасли, что для всех легальных производителей маркировка – это благо, потому что сейчас невозможно отличить изделие, которое сделано с настоящим клеймом, в котором действительно золота столько, сколько заявляется, от изделия, которое сделано где-то на коленке, в котором золота только половина от заявленного и где стоит фальшивое клеймо. Мы прекрасно знаем, что в некоторых государствах ЕАЭС даже есть бизнес по подделке российского клейма. Есть места, куда можно прийти и сказать: Хочу пробу "585" или какую-нибудь другую", - отметил Моисеев.
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Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ЭкономикаВладивостокФедеральная налоговая служба (ФНС России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Алексей МоисеевРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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