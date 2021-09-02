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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210902/muzey-1747865788.html
Современные художники расскажут об экологии на выставке в Третьяковке
Современные художники расскажут об экологии на выставке в Третьяковке - РИА Новости, 02.09.2021
Современные художники расскажут об экологии на выставке в Третьяковке
Выставка "Живое вещество", на которой представят работы художников из 16 стран, открылась в Третьяковской галерее. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T07:17
2021-09-02T10:05
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сша
япония
швеция
политехнический музей
культура
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Выставка "Живое вещество", на которой представят работы художников из 16 стран, открылась в Третьяковской галерее.Как рассказали в пресс-службе музея, проект посвящен новым принципам экологического мышления, различным моделям сосуществования людей, животных, органического и неорганического мира. Выставка, созданная ГТГ совместно с Политехническим музеем и галереей "Триумф", расположилась в Западном крыле Новой Третьяковки.Художники в своих произведениях размышляют о росте влияния человека на планету и новых этических подходах к взаимоотношениям homo sapiens и других живых существ. При этом они опираются на научные исследования, используют традиционные практики работы и новейшие технологии.Всего в экспозиции представлено более 300 произведений в различных техниках и жанрах: иммерсивные инсталляции и скульптуры, объекты и фотографии, живопись и видео. Участники — это 50 художников из 16 стран, в том числе из России, Франции, Швеции, Голландии, США, Японии.На выставке представлены работы Роланда Перссона "Близкая дистанция", Альмы Хейккиля "Обнаружены обитатели полной темноты", Мари-Жанны Мусиоль "Растительный космос №6 (папоротник)" и других мастеров.В частности, специально для выставки российскими художниками Ириной Кориной, Анастасией Потемкиной, Алексеем Мартинсом, Виталием Барабановым были созданы 11 новых масштабных проектов.Художники в своих произведениях моделируют гибридные миры и экосистемы, которые могут однажды появиться. Благодаря этому зритель смотрит на созданный ими мир с позиции подземных обитателей или спускается в глубокие слои гидросферы, проникает в микромир невидимых обычным зрением существ или изучает окружающий ландшафт с высоты птичьего полета.Выставка продлится со 2 сентября по 10 октября.
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третьяковская галерея, сша, япония, швеция, политехнический музей, музеи, выставки, новости культуры, галерея "триумф"
07:17 02.09.2021 (обновлено: 10:05 02.09.2021)
 

Современные художники расскажут об экологии на выставке в Третьяковке

© Фото : Предоставлено авторамиЛаура Густафссон и Терике Хаапойя, "Становление", 2020
Лаура Густафссон и Терике Хаапойя, Становление, 2020 - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© Фото : Предоставлено авторами
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Выставка "Живое вещество", на которой представят работы художников из 16 стран, открылась в Третьяковской галерее.
Как рассказали в пресс-службе музея, проект посвящен новым принципам экологического мышления, различным моделям сосуществования людей, животных, органического и неорганического мира. Выставка, созданная ГТГ совместно с Политехническим музеем и галереей "Триумф", расположилась в Западном крыле Новой Третьяковки.
"Название проекта обращается к философскому наследию российского ученого Владимира Вернадского, идеи которого звучат очень актуально в контексте новых подходов к осмыслению отношений между человеком и природой", — поясняют в пресс-службе проекта.
Художники в своих произведениях размышляют о росте влияния человека на планету и новых этических подходах к взаимоотношениям homo sapiens и других живых существ. При этом они опираются на научные исследования, используют традиционные практики работы и новейшие технологии.
© Фото : предоставлено Художественным музеем ТуркуРоланд Перссон, "Близкая дистанция", 2018
Роланд Перссон, Близкая дистанция, 2018 - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Фото : предоставлено Художественным музеем Турку
Роланд Перссон, "Близкая дистанция", 2018
Всего в экспозиции представлено более 300 произведений в различных техниках и жанрах: иммерсивные инсталляции и скульптуры, объекты и фотографии, живопись и видео. Участники — это 50 художников из 16 стран, в том числе из России, Франции, Швеции, Голландии, США, Японии.
На выставке представлены работы Роланда Перссона "Близкая дистанция", Альмы Хейккиля "Обнаружены обитатели полной темноты", Мари-Жанны Мусиоль "Растительный космос №6 (папоротник)" и других мастеров.
© Фото : Предоставлено галереей Pierre-François Oullette art contemporain (Монреаль)Мари-Жанна Мусиоль, "Растительный космос №6 (папоротник)", 2018
Мари-Жанна Мусиоль, Растительный космос №6 (папоротник), 2018
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Мари-Жанна Мусиоль, "Растительный космос №6 (папоротник)", 2018
© Фото : Предоставлено галереей Pierre-François Oullette art contemporain (Монреаль)
© Фото : Предоставлено авторомАльма Хейккиля, "Обнаружены обитатели полной темноты", 2021
Альма Хейккиля, Обнаружены обитатели полной темноты, 2021
2 из 3
Альма Хейккиля, "Обнаружены обитатели полной темноты", 2021
© Фото : Предоставлено автором
© Фото : Предоставлено авторомАлексей Булдаков, "Квасные мощи", 2021
Алексей Булдаков, Квасные мощи, 2021
3 из 3
Алексей Булдаков, "Квасные мощи", 2021
© Фото : Предоставлено автором
1 из 3
Мари-Жанна Мусиоль, "Растительный космос №6 (папоротник)", 2018
© Фото : Предоставлено галереей Pierre-François Oullette art contemporain (Монреаль)
2 из 3
Альма Хейккиля, "Обнаружены обитатели полной темноты", 2021
© Фото : Предоставлено автором
3 из 3
Алексей Булдаков, "Квасные мощи", 2021
© Фото : Предоставлено автором
В частности, специально для выставки российскими художниками Ириной Кориной, Анастасией Потемкиной, Алексеем Мартинсом, Виталием Барабановым были созданы 11 новых масштабных проектов.
Художники в своих произведениях моделируют гибридные миры и экосистемы, которые могут однажды появиться. Благодаря этому зритель смотрит на созданный ими мир с позиции подземных обитателей или спускается в глубокие слои гидросферы, проникает в микромир невидимых обычным зрением существ или изучает окружающий ландшафт с высоты птичьего полета.
Выставка продлится со 2 сентября по 10 октября.
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