https://ria.ru/20210902/muzey-1747865788.html

Современные художники расскажут об экологии на выставке в Третьяковке

Современные художники расскажут об экологии на выставке в Третьяковке - РИА Новости, 02.09.2021

Современные художники расскажут об экологии на выставке в Третьяковке

Выставка "Живое вещество", на которой представят работы художников из 16 стран, открылась в Третьяковской галерее. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T07:17

2021-09-02T07:17

2021-09-02T10:05

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сша

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Выставка "Живое вещество", на которой представят работы художников из 16 стран, открылась в Третьяковской галерее.Как рассказали в пресс-службе музея, проект посвящен новым принципам экологического мышления, различным моделям сосуществования людей, животных, органического и неорганического мира. Выставка, созданная ГТГ совместно с Политехническим музеем и галереей "Триумф", расположилась в Западном крыле Новой Третьяковки.Художники в своих произведениях размышляют о росте влияния человека на планету и новых этических подходах к взаимоотношениям homo sapiens и других живых существ. При этом они опираются на научные исследования, используют традиционные практики работы и новейшие технологии.Всего в экспозиции представлено более 300 произведений в различных техниках и жанрах: иммерсивные инсталляции и скульптуры, объекты и фотографии, живопись и видео. Участники — это 50 художников из 16 стран, в том числе из России, Франции, Швеции, Голландии, США, Японии.На выставке представлены работы Роланда Перссона "Близкая дистанция", Альмы Хейккиля "Обнаружены обитатели полной темноты", Мари-Жанны Мусиоль "Растительный космос №6 (папоротник)" и других мастеров.В частности, специально для выставки российскими художниками Ириной Кориной, Анастасией Потемкиной, Алексеем Мартинсом, Виталием Барабановым были созданы 11 новых масштабных проектов.Художники в своих произведениях моделируют гибридные миры и экосистемы, которые могут однажды появиться. Благодаря этому зритель смотрит на созданный ими мир с позиции подземных обитателей или спускается в глубокие слои гидросферы, проникает в микромир невидимых обычным зрением существ или изучает окружающий ландшафт с высоты птичьего полета.Выставка продлится со 2 сентября по 10 октября.

https://ria.ru/20210715/muzei-1741268391.html

сша

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швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

третьяковская галерея, сша, япония, швеция, политехнический музей, музеи, выставки, новости культуры, галерея "триумф"