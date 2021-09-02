https://ria.ru/20210902/murashko-1748360309.html

Зарплата медработников в ряде регионов превысила прогноз, заявил Мурашко

Зарплата медработников в ряде регионов превысила прогноз, заявил Мурашко - РИА Новости, 02.09.2021

Зарплата медработников в ряде регионов превысила прогноз, заявил Мурашко

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что зарплата медицинских работников в ряде регионов РФ превысила прогноз. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T14:04

2021-09-02T14:04

2021-09-02T14:04

общество

магаданская область

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735950574_0:30:3070:1757_1920x0_80_0_0_3a3b38636a557c744e00b3c9545e3ad2.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что зарплата медицинских работников в ряде регионов РФ превысила прогноз."В первую очередь, соотношение доли заработной платы в структуре расходов Дальневосточного округа выше, чем по РФ, и достигает по ряду субъектов разница до 1,5 раз", - сказал Мурашко на совещании с президентом по вопросам социально-экономического развития ДФО.По словам министра, рост зарплаты в ряде регионов, в том числе в Магаданской области, "превысила прогнозное значение, и среднее по отрасли, и соответственно доля расходов на заработную плату, и сам уровень заработной платы он значимо увеличился с прогнозных значений, что несёт дополнительную нагрузку".Мурашко отметил, что в силу климата и географических особенностей расселения населения сами по себе только платежи в системе ОМС не покрывают ту инфраструктуру, которую нужно содержать в регионе.

https://ria.ru/20210609/oplata-1736245629.html

https://ria.ru/20210209/mediki-1596630134.html

магаданская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, магаданская область, здоровье - общество, михаил мурашко, россия