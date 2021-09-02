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https://ria.ru/20210902/murashko-1748360309.html
Зарплата медработников в ряде регионов превысила прогноз, заявил Мурашко
Зарплата медработников в ряде регионов превысила прогноз, заявил Мурашко - РИА Новости, 02.09.2021
Зарплата медработников в ряде регионов превысила прогноз, заявил Мурашко
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что зарплата медицинских работников в ряде регионов РФ превысила прогноз. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T14:04
2021-09-02T14:04
общество
магаданская область
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что зарплата медицинских работников в ряде регионов РФ превысила прогноз."В первую очередь, соотношение доли заработной платы в структуре расходов Дальневосточного округа выше, чем по РФ, и достигает по ряду субъектов разница до 1,5 раз", - сказал Мурашко на совещании с президентом по вопросам социально-экономического развития ДФО.По словам министра, рост зарплаты в ряде регионов, в том числе в Магаданской области, "превысила прогнозное значение, и среднее по отрасли, и соответственно доля расходов на заработную плату, и сам уровень заработной платы он значимо увеличился с прогнозных значений, что несёт дополнительную нагрузку".Мурашко отметил, что в силу климата и географических особенностей расселения населения сами по себе только платежи в системе ОМС не покрывают ту инфраструктуру, которую нужно содержать в регионе.
https://ria.ru/20210609/oplata-1736245629.html
https://ria.ru/20210209/mediki-1596630134.html
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общество, магаданская область, здоровье - общество, михаил мурашко, россия
14:04 02.09.2021
 
Зарплата медработников в ряде регионов превысила прогноз, заявил Мурашко

Глава Минздрава Мурашко: рост зарплаты медработников в ряде регионов превысил прогноз

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что зарплата медицинских работников в ряде регионов РФ превысила прогноз.
"В первую очередь, соотношение доли заработной платы в структуре расходов Дальневосточного округа выше, чем по РФ, и достигает по ряду субъектов разница до 1,5 раз", - сказал Мурашко на совещании с президентом по вопросам социально-экономического развития ДФО.
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По словам министра, рост зарплаты в ряде регионов, в том числе в Магаданской области, "превысила прогнозное значение, и среднее по отрасли, и соответственно доля расходов на заработную плату, и сам уровень заработной платы он значимо увеличился с прогнозных значений, что несёт дополнительную нагрузку".
Мурашко отметил, что в силу климата и географических особенностей расселения населения сами по себе только платежи в системе ОМС не покрывают ту инфраструктуру, которую нужно содержать в регионе.
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ОбществоМагаданская областьЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссия
 
 
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