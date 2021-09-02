https://ria.ru/20210902/most-1748281220.html

Новый железнодорожный мост хотят построить в Забайкалье за полтора года

Новый железнодорожный мост хотят построить в Забайкалье за полтора года - РИА Новости, 02.09.2021

Новый железнодорожный мост хотят построить в Забайкалье за полтора года

Власти Забайкальского края планируют построить новый железнодорожный мост взамен рухнувшего из-за паводков за 1,5 года, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T07:48

2021-09-02T07:48

2021-09-02T11:02

экономика

забайкальский край

александр осипов

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Власти Забайкальского края планируют построить новый железнодорожный мост взамен рухнувшего из-за паводков за 1,5 года, сообщил губернатор региона Александр Осипов в интервью РИА Новости.Мост обрушился на Транссибирской магистрали во время сильных ливней в июле в Сретенском районе Забайкалья. Движение было полностью остановлено. Мост восстановили за четыре дня."Сейчас (проект – ред.) на этапе изысканий, изучаются грунты, породы, русла - и будет определяться, где построить мост в месте, где будет наиболее защищен, удобно расположен… Вообще, в целом, мы думаем с Российскими железными дорогами, что это можно сделать за 1,5 года. Но реально это будет понятно, когда закончат изыскание и первые этапы проектирования", - уточнил Осипов.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основная тема этого года - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/turpotok-1748267475.html

забайкальский край

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экономика, забайкальский край, александр осипов, восточный экономический форум — 2021 (вэф)