https://ria.ru/20210902/most-1748281220.html
Новый железнодорожный мост хотят построить в Забайкалье за полтора года
Новый железнодорожный мост хотят построить в Забайкалье за полтора года - РИА Новости, 02.09.2021
Новый железнодорожный мост хотят построить в Забайкалье за полтора года
Власти Забайкальского края планируют построить новый железнодорожный мост взамен рухнувшего из-за паводков за 1,5 года, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T07:48
2021-09-02T07:48
2021-09-02T11:02
экономика
забайкальский край
александр осипов
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Власти Забайкальского края планируют построить новый железнодорожный мост взамен рухнувшего из-за паводков за 1,5 года, сообщил губернатор региона Александр Осипов в интервью РИА Новости.Мост обрушился на Транссибирской магистрали во время сильных ливней в июле в Сретенском районе Забайкалья. Движение было полностью остановлено. Мост восстановили за четыре дня."Сейчас (проект – ред.) на этапе изысканий, изучаются грунты, породы, русла - и будет определяться, где построить мост в месте, где будет наиболее защищен, удобно расположен… Вообще, в целом, мы думаем с Российскими железными дорогами, что это можно сделать за 1,5 года. Но реально это будет понятно, когда закончат изыскание и первые этапы проектирования", - уточнил Осипов.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основная тема этого года - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, забайкальский край, александр осипов, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
07:48 02.09.2021 (обновлено: 11:02 02.09.2021)
Новый железнодорожный мост хотят построить в Забайкалье за полтора года
Губернатор Осипов: новый железнодорожный мост планируют построить в Забайкалье за 1,5 года
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости.
Власти Забайкальского края планируют построить новый железнодорожный мост взамен рухнувшего из-за паводков за 1,5 года, сообщил губернатор региона Александр Осипов
в интервью РИА Новости.
Мост обрушился на Транссибирской магистрали во время сильных ливней в июле в Сретенском районе Забайкалья. Движение было полностью остановлено. Мост восстановили за четыре дня.
"Сейчас (проект – ред.) на этапе изысканий, изучаются грунты, породы, русла - и будет определяться, где построить мост в месте, где будет наиболее защищен, удобно расположен… Вообще, в целом, мы думаем с Российскими железными дорогами, что это можно сделать за 1,5 года. Но реально это будет понятно, когда закончат изыскание и первые этапы проектирования", - уточнил Осипов.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основная тема этого года - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.