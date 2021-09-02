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Гуляющего по Новогиреево лося перевезут в парк Лосиный остров
Гуляющего по Новогиреево лося перевезут в парк Лосиный остров - РИА Новости, 02.09.2021
Гуляющего по Новогиреево лося перевезут в парк Лосиный остров
Лось из Терлецкого парка в Москве иногда выходит в город и гуляет по району Новогиреево, где объедает яблони, его планируют перевезти в парк Лосиный остров,... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T15:33
2021-09-02T16:06
общество
москва
сергей бурмистров
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Лось из Терлецкого парка в Москве иногда выходит в город и гуляет по району Новогиреево, где объедает яблони, его планируют перевезти в парк Лосиный остров, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.Ранее телеканал "Москва 24" опубликовал в своем Telegram-канале видео с лосем, который гуляет по двору в Новогиреево."Наш терлецкий гость в принципе все лето жил в парке Терлецком, всю жару он пробыл в лесу, на прудах. Это примерно двухлетний лось, он молодой, любопытный. Он интересно себя ведет, он периодически переходит из парка через дорогу в Новогиреево, идет гулять по дворам и объедать яблони. Затем он возвращается в парк", - рассказал Бурмистров.Он рассказал, что однажды лось наелся яблок и уснул прямо у яблони. "Он как-то раз нашел яблоню, объел ее и лег спать. Его там все увидели, начали фотографировать", - отметил Бурмистров.По его словам, специалисты собираются перевезти животное в парк Лосиный остров, но пока сделать это не удалось, поскольку лось очень активный. "Мы недели две назад пыталась его оттуда забрать и увезти в Лосиный остров, была целая операция, но это очень активный лось, пока не удалось, но потом все-таки попробуем его перевезти", - рассказал Бурмистров.Он напомнил, что в случае встречи с лосем не надо его пугать, подходить к нему, пытаться потрогать. "Не надо фотографировать, пытаться сделать селфи и снимать тик-токи, он может среагировать", - отметил специалист.
https://ria.ru/20200910/los-1577205719.html
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Лось гуляет в Терлецком парке в Москве
Лось гуляет в Терлецком парке в Москве
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общество, москва, сергей бурмистров
15:33 02.09.2021 (обновлено: 16:06 02.09.2021)
 
Гуляющего по Новогиреево лося перевезут в парк Лосиный остров

Выходящего из Терлецкого парка в Москве лося перевезут в Лосиный остров

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Лось из Терлецкого парка в Москве иногда выходит в город и гуляет по району Новогиреево, где объедает яблони, его планируют перевезти в парк Лосиный остров, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.
Ранее телеканал "Москва 24" опубликовал в своем Telegram-канале видео с лосем, который гуляет по двору в Новогиреево.
"Наш терлецкий гость в принципе все лето жил в парке Терлецком, всю жару он пробыл в лесу, на прудах. Это примерно двухлетний лось, он молодой, любопытный. Он интересно себя ведет, он периодически переходит из парка через дорогу в Новогиреево, идет гулять по дворам и объедать яблони. Затем он возвращается в парк", - рассказал Бурмистров.
Он рассказал, что однажды лось наелся яблок и уснул прямо у яблони. "Он как-то раз нашел яблоню, объел ее и лег спать. Его там все увидели, начали фотографировать", - отметил Бурмистров.
По его словам, специалисты собираются перевезти животное в парк Лосиный остров, но пока сделать это не удалось, поскольку лось очень активный. "Мы недели две назад пыталась его оттуда забрать и увезти в Лосиный остров, была целая операция, но это очень активный лось, пока не удалось, но потом все-таки попробуем его перевезти", - рассказал Бурмистров.
Он напомнил, что в случае встречи с лосем не надо его пугать, подходить к нему, пытаться потрогать. "Не надо фотографировать, пытаться сделать селфи и снимать тик-токи, он может среагировать", - отметил специалист.
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ОбществоМоскваСергей Бурмистров
 
 
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