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В Анапе сняли запрет на купание в море

В Анапе сняли запрет на купание в море - РИА Новости, 02.09.2021

В Анапе сняли запрет на купание в море

В Анапе после экспертизы воды на соответствие санэпиднормам снят ранее наложенный запрет на купание в море, сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T13:48

2021-09-02T13:48

2021-09-02T14:33

анапа

происшествия

краснодарский край

новороссийск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

черное море

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КРАСНОДАР, 2 сен - РИА Новости. В Анапе после экспертизы воды на соответствие санэпиднормам снят ранее наложенный запрет на купание в море, сообщает оперштаб Краснодарского края.На минувшей неделе управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщило, что морская вода в Анапе и Новороссийске не соответствует гигиеническим нормам. Отмечалось, что местным властям была направлена информация об ограничении купания. При возвращении показателей к гигиеническим нормативам ведомство обещало сообщить об этом."В Анапе снят запрет на купание в море. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды в местах, где реки Сукко, Можепсин, Анапка впадают в море. По результатам проведенной экспертизы, они соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим и другим показателям", - сообщил оперштаб.Мониторинг состояния морской воды и пляжных территорий будет проводиться на постоянной основе, отмечается в релизе.

https://ria.ru/20210901/smerch-1748249560.html

анапа

краснодарский край

новороссийск

черное море

россия

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анапа, происшествия, краснодарский край, новороссийск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, черное море, россия