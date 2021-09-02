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В Анапе сняли запрет на купание в море
В Анапе сняли запрет на купание в море - РИА Новости, 02.09.2021
В Анапе сняли запрет на купание в море
В Анапе после экспертизы воды на соответствие санэпиднормам снят ранее наложенный запрет на купание в море, сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T13:48
2021-09-02T13:48
2021-09-02T14:33
анапа
происшествия
краснодарский край
новороссийск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
черное море
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КРАСНОДАР, 2 сен - РИА Новости. В Анапе после экспертизы воды на соответствие санэпиднормам снят ранее наложенный запрет на купание в море, сообщает оперштаб Краснодарского края.На минувшей неделе управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщило, что морская вода в Анапе и Новороссийске не соответствует гигиеническим нормам. Отмечалось, что местным властям была направлена информация об ограничении купания. При возвращении показателей к гигиеническим нормативам ведомство обещало сообщить об этом."В Анапе снят запрет на купание в море. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды в местах, где реки Сукко, Можепсин, Анапка впадают в море. По результатам проведенной экспертизы, они соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим и другим показателям", - сообщил оперштаб.Мониторинг состояния морской воды и пляжных территорий будет проводиться на постоянной основе, отмечается в релизе.
https://ria.ru/20210901/smerch-1748249560.html
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анапа, происшествия, краснодарский край, новороссийск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, черное море, россия
13:48 02.09.2021 (обновлено: 14:33 02.09.2021)
В Анапе сняли запрет на купание в море
Оперштаб Кубани снял запрет на купание в море в Анапе после экспертизы воды