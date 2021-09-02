23:25 02.09.2021 (обновлено: 23:27 02.09.2021)
В США умерла эвакуированная из Афганистана девятимесячная девочка
CBS: эвакуированная из Афганистана девятимесячная девочка умерла после прибытия в США
© REUTERS / Satellite image 2021 Maxar TechnologiesСамолеты C-17 Globemaster III в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Эвакуированная из Афганистана девятимесячная девочка скончалась после прибытия в США, сообщает телеканал CBS.
Девочка вместе с отцом находилась на борту военно-транспортного самолета Boeing C-17, который доставлял афганских беженцев из Германии в Филадельфию.
Во время полета ребенок потерял сознание. В аэропорту Филадельфии самолет встретила машина скорой помощи. Девочка скончалась вскоре после того, как ее доставили в больницу. В городе начато расследование причин и обстоятельств смерти девочки.
Как отмечает телеканал, речь идет о первом умершем среди афганских беженцев, прибывших в США после падения Кабула.
В начале августа талибы (движение "Талибан"* признано в РФ террористическим и запрещено) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа вошли в столицу, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, расположенный в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.
* Запрещенная в России террористическая группировка