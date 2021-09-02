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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210902/mladenets-1748443134.html
В США умерла эвакуированная из Афганистана девятимесячная девочка
В США умерла эвакуированная из Афганистана девятимесячная девочка - РИА Новости, 02.09.2021
В США умерла эвакуированная из Афганистана девятимесячная девочка
Эвакуированная из Афганистана девятимесячная девочка скончалась после прибытия в США, сообщает телеканал CBS. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T23:25
2021-09-02T23:27
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Эвакуированная из Афганистана девятимесячная девочка скончалась после прибытия в США, сообщает телеканал CBS.Девочка вместе с отцом находилась на борту военно-транспортного самолета Boeing C-17, который доставлял афганских беженцев из Германии в Филадельфию.Во время полета ребенок потерял сознание. В аэропорту Филадельфии самолет встретила машина скорой помощи. Девочка скончалась вскоре после того, как ее доставили в больницу. В городе начато расследование причин и обстоятельств смерти девочки.Как отмечает телеканал, речь идет о первом умершем среди афганских беженцев, прибывших в США после падения Кабула.В начале августа талибы (движение "Талибан"* признано в РФ террористическим и запрещено) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа вошли в столицу, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, расположенный в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Запрещенная в России террористическая группировка
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в мире, сша, талибан, афганистан
23:25 02.09.2021 (обновлено: 23:27 02.09.2021)
 
В США умерла эвакуированная из Афганистана девятимесячная девочка

CBS: эвакуированная из Афганистана девятимесячная девочка умерла после прибытия в США

© REUTERS / Satellite image 2021 Maxar TechnologiesСамолеты C-17 Globemaster III в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле
Самолеты C-17 Globemaster III в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© REUTERS / Satellite image 2021 Maxar Technologies
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Эвакуированная из Афганистана девятимесячная девочка скончалась после прибытия в США, сообщает телеканал CBS.
Девочка вместе с отцом находилась на борту военно-транспортного самолета Boeing C-17, который доставлял афганских беженцев из Германии в Филадельфию.
Во время полета ребенок потерял сознание. В аэропорту Филадельфии самолет встретила машина скорой помощи. Девочка скончалась вскоре после того, как ее доставили в больницу. В городе начато расследование причин и обстоятельств смерти девочки.
Как отмечает телеканал, речь идет о первом умершем среди афганских беженцев, прибывших в США после падения Кабула.
В начале августа талибы (движение "Талибан"* признано в РФ террористическим и запрещено) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа вошли в столицу, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, расположенный в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.
* Запрещенная в России террористическая группировка
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистан
 
 
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