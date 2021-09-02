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В США умерла эвакуированная из Афганистана девятимесячная девочка

В США умерла эвакуированная из Афганистана девятимесячная девочка - РИА Новости, 02.09.2021

В США умерла эвакуированная из Афганистана девятимесячная девочка

Эвакуированная из Афганистана девятимесячная девочка скончалась после прибытия в США, сообщает телеканал CBS. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T23:25

2021-09-02T23:25

2021-09-02T23:27

захват власти в афганистане талибами

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сша

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Эвакуированная из Афганистана девятимесячная девочка скончалась после прибытия в США, сообщает телеканал CBS.Девочка вместе с отцом находилась на борту военно-транспортного самолета Boeing C-17, который доставлял афганских беженцев из Германии в Филадельфию.Во время полета ребенок потерял сознание. В аэропорту Филадельфии самолет встретила машина скорой помощи. Девочка скончалась вскоре после того, как ее доставили в больницу. В городе начато расследование причин и обстоятельств смерти девочки.Как отмечает телеканал, речь идет о первом умершем среди афганских беженцев, прибывших в США после падения Кабула.В начале августа талибы (движение "Талибан"* признано в РФ террористическим и запрещено) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа вошли в столицу, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, расположенный в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Запрещенная в России террористическая группировка

https://ria.ru/20210815/pelosi-1745842186.html

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в мире, сша, талибан, афганистан