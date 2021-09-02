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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210902/mkht-1748320508.html
Часть спектаклей Богомолова останется в репертуаре МХТ имени Чехова
Часть спектаклей Богомолова останется в репертуаре МХТ имени Чехова - РИА Новости, 02.09.2021
Часть спектаклей Богомолова останется в репертуаре МХТ имени Чехова
Часть спектаклей режиссера Константина Богомолова остается в репертуаре МХТ имени Чехова, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:30
2021-09-02T11:30
культура
константин богомолов
московский художественный театр им. чехова
новости культуры
театр
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Часть спектаклей режиссера Константина Богомолова остается в репертуаре МХТ имени Чехова, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Ранее худрук Театра на Бронной Константин Богомолов сообщил на своей странице в Facebook, что руководство МХТ решило убрать из репертуара его спектакли "Идеальный муж" и "Карамазовы". По его словам, последние представления будут сыграны в сентябре и ноябре."В репертуаре Московского художественного театра им. Чехова остаются несколько спектаклей Константина Богомолова: "Сентрал-парк Вест, New York, NY 10025", "Три сестры", "Мужья и жены". Кроме того, два раза в сентябре будет показан спектакль "Идеальный муж. Комедия", - сказал представитель пресс-службы.
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константин богомолов, московский художественный театр им. чехова, новости культуры, театр
11:30 02.09.2021
 
Часть спектаклей Богомолова останется в репертуаре МХТ имени Чехова

Часть спектаклей Богомолова останется в репертуаре МХТ имени Чехова, заявили в театре

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктриса Дарья Мороз в сцене из спектакля "Идеальный муж. Комедия" в МХТ им. А. П. Чехова
Актриса Дарья Мороз в сцене из спектакля Идеальный муж. Комедия в МХТ им. А. П. Чехова - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Часть спектаклей режиссера Константина Богомолова остается в репертуаре МХТ имени Чехова, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Ранее худрук Театра на Бронной Константин Богомолов сообщил на своей странице в Facebook, что руководство МХТ решило убрать из репертуара его спектакли "Идеальный муж" и "Карамазовы". По его словам, последние представления будут сыграны в сентябре и ноябре.
"В репертуаре Московского художественного театра им. Чехова остаются несколько спектаклей Константина Богомолова: "Сентрал-парк Вест, New York, NY 10025", "Три сестры", "Мужья и жены". Кроме того, два раза в сентябре будет показан спектакль "Идеальный муж. Комедия", - сказал представитель пресс-службы.
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КультураКонстантин БогомоловМосковский художественный театр им. ЧеховаНовости культурыТеатр
 
 
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