https://ria.ru/20210902/mkht-1748320508.html

Часть спектаклей Богомолова останется в репертуаре МХТ имени Чехова

Часть спектаклей Богомолова останется в репертуаре МХТ имени Чехова - РИА Новости, 02.09.2021

Часть спектаклей Богомолова останется в репертуаре МХТ имени Чехова

Часть спектаклей режиссера Константина Богомолова остается в репертуаре МХТ имени Чехова, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T11:30

2021-09-02T11:30

2021-09-02T11:30

культура

константин богомолов

московский художественный театр им. чехова

новости культуры

театр

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Часть спектаклей режиссера Константина Богомолова остается в репертуаре МХТ имени Чехова, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Ранее худрук Театра на Бронной Константин Богомолов сообщил на своей странице в Facebook, что руководство МХТ решило убрать из репертуара его спектакли "Идеальный муж" и "Карамазовы". По его словам, последние представления будут сыграны в сентябре и ноябре."В репертуаре Московского художественного театра им. Чехова остаются несколько спектаклей Константина Богомолова: "Сентрал-парк Вест, New York, NY 10025", "Три сестры", "Мужья и жены". Кроме того, два раза в сентябре будет показан спектакль "Идеальный муж. Комедия", - сказал представитель пресс-службы.

https://ria.ru/20210902/teatr-1748203610.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин богомолов, московский художественный театр им. чехова, новости культуры, театр