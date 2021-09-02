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Наука
https://ria.ru/20210902/misis-1748291128.html
В России создали материал, предсказанный около полувека назад
В России создали материал, предсказанный около полувека назад - РИА Новости, 02.09.2021
В России создали материал, предсказанный около полувека назад
Российским ученым удалось получить новый материал, который демонстрирует свойства "спиновой жидкости" — особого магнитного состояния вещества, при котором спины РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T09:03
2021-09-02T17:09
наука
наука
мисис
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российским ученым удалось получить новый материал, который демонстрирует свойства "спиновой жидкости" — особого магнитного состояния вещества, при котором спины отдельных атомов не замерзают даже при температурах, близких к абсолютному нулю. Такие материалы могут найти применение в квантовых технологиях, основанных на перепутывании волновых функций отдельных частиц. Результаты исследования опубликованы в журнале Inorganic Chemistry.Спин — собственный магнитный момент электрона, представляет собой универсальное свойство элементарных частиц. Во многих материалах при комнатной температуре спины частиц разупорядочены и двигаются, а застывают и упорядочиваются лишь с понижением температуры.Спиновая жидкость — крайне редкое состояние вещества, при котором спины электронов остаются неупорядоченными и продолжают движение даже при температурах, близких к абсолютному нулю. Возможность существования такого состояния вещества рассматривалась еще на заре квантовой механики, однако к поискам такого материала ученые приступили сравнительно недавно.До сегодняшнего дня основным кандидатом на получение спиновой жидкости считался минерал гербертсмитит, в котором ионы меди как носители магнитного момента образуют идеальную двумерную решетку кагомэ (кагомэ — узор японской плетеной посуды с гексагональным мотивом). Благодаря открытию российских ученых, в список материалов, потенциально обладающих свойствами спиновой жидкости, добавилось еще одно вещество.Исследователи из МГУ имени М. В. Ломоносова и НИТУ "МИСиС" синтезировали кристаллы хлорид-фосфата оксокупрата натрия и висмута с решеткой типа квадратного кагомэ, в котором при охлаждении до -271°C не образуется магнитного порядка. В связи с этим исследователи предположили, что в созданном ими материале при низких температурах спиновая подсистема ведет себя как перепутанная спиновая жидкость.Синтезированный объект состоит из атомов натрия, меди, висмута, фосфора, кислорода и хлора, сообщил один из авторов исследования, заведующий лабораторией "Функциональные квантовые материалы" НИТУ "МИСиС" Александр Васильев.Второй слой, по словам ученого, комбинируется из многогранников, в центрах которых располагаются атомы натрия, фосфора и меди, а в вершинах — атомы кислорода и (или) хлора."Взаимоотношения описанных слоев часто трактуют как модель "гость — хозяин". Интересно, что новое соединение было получено при избытке обычной поваренной соли! Соль способствовала формированию матрицы — "хозяина", радушно принявшего "гостевой" фрагмент состава с образованием материала с уникальными физическими характеристиками", — пояснил Александр Васильев.Он добавил, что в будущем материал может найти применение в квантовых технологиях, основанных на перепутывании волновых функций отдельных частиц.
https://ria.ru/20210818/materiya-1746229148.html
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наука, мисис, навигатор абитуриента, университетская наука, москва, россия, технологии
09:03 02.09.2021 (обновлено: 17:09 02.09.2021)
 

В России создали материал, предсказанный около полувека назад

© IQOQI Innsbruck / Harald RitschДвумерный сверхтвердый квантовый газ
Двумерный сверхтвердый квантовый газ
© IQOQI Innsbruck / Harald Ritsch
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российским ученым удалось получить новый материал, который демонстрирует свойства "спиновой жидкости" — особого магнитного состояния вещества, при котором спины отдельных атомов не замерзают даже при температурах, близких к абсолютному нулю. Такие материалы могут найти применение в квантовых технологиях, основанных на перепутывании волновых функций отдельных частиц. Результаты исследования опубликованы в журнале Inorganic Chemistry.
Спин — собственный магнитный момент электрона, представляет собой универсальное свойство элементарных частиц. Во многих материалах при комнатной температуре спины частиц разупорядочены и двигаются, а застывают и упорядочиваются лишь с понижением температуры.
Спиновая жидкость — крайне редкое состояние вещества, при котором спины электронов остаются неупорядоченными и продолжают движение даже при температурах, близких к абсолютному нулю. Возможность существования такого состояния вещества рассматривалась еще на заре квантовой механики, однако к поискам такого материала ученые приступили сравнительно недавно.
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До сегодняшнего дня основным кандидатом на получение спиновой жидкости считался минерал гербертсмитит, в котором ионы меди как носители магнитного момента образуют идеальную двумерную решетку кагомэ (кагомэ — узор японской плетеной посуды с гексагональным мотивом). Благодаря открытию российских ученых, в список материалов, потенциально обладающих свойствами спиновой жидкости, добавилось еще одно вещество.
Исследователи из МГУ имени М. В. Ломоносова и НИТУ "МИСиС" синтезировали кристаллы хлорид-фосфата оксокупрата натрия и висмута с решеткой типа квадратного кагомэ, в котором при охлаждении до -271°C не образуется магнитного порядка. В связи с этим исследователи предположили, что в созданном ими материале при низких температурах спиновая подсистема ведет себя как перепутанная спиновая жидкость.
Синтезированный объект состоит из атомов натрия, меди, висмута, фосфора, кислорода и хлора, сообщил один из авторов исследования, заведующий лабораторией "Функциональные квантовые материалы" НИТУ "МИСиС" Александр Васильев.

"В кристаллической постройке кандидата в спиновые жидкости можно выделить два основных фрагмента-модуля. Первый — это слои, образованные кластерами из четырех тетраэдров. В центре каждого тетраэдра располагаются атомы кислорода. В трех вершинах тетраэдра находятся атомы меди, а в четвертой нашлось место атому висмута. Такие слои несут положительный заряд и готовы его разделить со вторым, отрицательно заряженным фрагментом", — рассказал он РИА Новости.

Второй слой, по словам ученого, комбинируется из многогранников, в центрах которых располагаются атомы натрия, фосфора и меди, а в вершинах — атомы кислорода и (или) хлора.
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"Взаимоотношения описанных слоев часто трактуют как модель "гость — хозяин". Интересно, что новое соединение было получено при избытке обычной поваренной соли! Соль способствовала формированию матрицы — "хозяина", радушно принявшего "гостевой" фрагмент состава с образованием материала с уникальными физическими характеристиками", — пояснил Александр Васильев.
Он добавил, что в будущем материал может найти применение в квантовых технологиях, основанных на перепутывании волновых функций отдельных частиц.
 
НаукаНаукаМИСиСНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаМоскваРоссияТехнологии
 
 
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