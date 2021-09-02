https://ria.ru/20210902/mishustin-1748324155.html

Мишустин пообещал создавать условия для стартапов в цифровой сфере

Мишустин пообещал создавать условия для стартапов в цифровой сфере - РИА Новости, 02.09.2021

Мишустин пообещал создавать условия для стартапов в цифровой сфере

Власти РФ планируют создавать условия для появления стартапов в технологической и цифровой сферах и сопровождать их на всех этапах роста, а также поддерживать... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T11:38

2021-09-02T11:38

2021-09-02T11:38

общество

технологии

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Власти РФ планируют создавать условия для появления стартапов в технологической и цифровой сферах и сопровождать их на всех этапах роста, а также поддерживать студентов, которые хотят заниматься предпринимательством, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Будем создавать условия для появления стартапов в технологической и цифровых сферах, сопровождать их на всех этапах роста - от идеи до IPO, поддерживать студентов, которые хотят стать предпринимателями и у которых это получается", - заявил Мишустин, выступая с лекцией в формате открытого урока в рамках II Просветительского марафона "Новое Знание".По его словам, таким образом будет создана экосистема университетского технологического предпринимательства - тем более что с каждым годом, по словам премьера, появляется все больше успешных проектов, которые зародились у студентов вузов.

https://ria.ru/20210902/mishustin-1748311894.html

россия

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2021

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общество, технологии, михаил мишустин, россия