https://ria.ru/20210902/mishustin-1748324155.html
Мишустин пообещал создавать условия для стартапов в цифровой сфере
Мишустин пообещал создавать условия для стартапов в цифровой сфере - РИА Новости, 02.09.2021
Мишустин пообещал создавать условия для стартапов в цифровой сфере
Власти РФ планируют создавать условия для появления стартапов в технологической и цифровой сферах и сопровождать их на всех этапах роста, а также поддерживать... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:38
2021-09-02T11:38
2021-09-02T11:38
общество
технологии
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Власти РФ планируют создавать условия для появления стартапов в технологической и цифровой сферах и сопровождать их на всех этапах роста, а также поддерживать студентов, которые хотят заниматься предпринимательством, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Будем создавать условия для появления стартапов в технологической и цифровых сферах, сопровождать их на всех этапах роста - от идеи до IPO, поддерживать студентов, которые хотят стать предпринимателями и у которых это получается", - заявил Мишустин, выступая с лекцией в формате открытого урока в рамках II Просветительского марафона "Новое Знание".По его словам, таким образом будет создана экосистема университетского технологического предпринимательства - тем более что с каждым годом, по словам премьера, появляется все больше успешных проектов, которые зародились у студентов вузов.
https://ria.ru/20210902/mishustin-1748311894.html
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общество, технологии, михаил мишустин, россия
Мишустин пообещал создавать условия для стартапов в цифровой сфере
Премьер Мишустин пообещал создавать условия для стартапов в технологической сфере