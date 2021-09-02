https://ria.ru/20210902/mishustin-1748319771.html
Мишустин рассказал, что нужно успешному специалисту
Мишустин рассказал, что нужно успешному специалисту - РИА Новости, 02.09.2021
Мишустин рассказал, что нужно успешному специалисту
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что успех придет к тем, кто умеет комбинировать предметные знания с технологиями. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:28
2021-09-02T11:28
2021-09-02T11:28
общество
технологии
михаил мишустин
день знаний
россия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что успех придет к тем, кто умеет комбинировать предметные знания с технологиями."Сегодня мало интерпретировать, нужно быть специалистами и понимать суть вещей, чтобы создать новую стоимость, требуются предметные знания. Области знаний ... очень важны, но успех придет к тем, кто знает и умеет комбинировать знания информационных технологий с технологиями, позволяющими создавать беспилотные транспортные средства, активное производство, новые материалы, формировать интернет вещей, или с учетом проникновения сетей в наши жизни, интернет всего", - сказал Мишустин, выступая с лекцией в формате открытого урока в рамках II Просветительского марафона "Новое Знание".
https://ria.ru/20210902/mishustin-1748311894.html
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общество, технологии, михаил мишустин, день знаний, россия
Мишустин рассказал, что нужно успешному специалисту
Премьер Мишустин: успех придет к тем, кто умеет комбинировать знания с технологиями