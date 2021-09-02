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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210902/mir-1748314147.html
В ФМБА рассказали об испытаниях препарата "Мир 19" от коронавируса
В ФМБА рассказали об испытаниях препарата "Мир 19" от коронавируса - РИА Новости, 02.09.2021
В ФМБА рассказали об испытаниях препарата "Мир 19" от коронавируса
Препарат для лечения коронавируса "Мир 19" находится на последнем этапе второй фазы клинических испытаний, заявил заведующий лабораторией молекулярной... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:05
2021-09-02T12:57
распространение коронавируса
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. Препарат для лечения коронавируса "Мир 19" находится на последнем этапе второй фазы клинических испытаний, заявил заведующий лабораторией молекулярной иммуногенетики, ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России Илья Кофиади.Он отметил, что "Мир 19" можно считать первым в мире препаратом, который способен специфически лечить коронавирусную инфекцию."При этом мы находимся на последнем этапе второй фазы клиниспытаний", — заявил Кофиади в ходе сессии "Управление ресурсами организма в основе долгой и качественной жизни" Восточного экономического форума."Мир 19" — этиотропный препарат, по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Состоит из двух компонентов: действующее вещество — малые интерферирующие РНК и пептид-носитель. Разработчик — ГНЦ Институт иммунологии ФМБА, сейчас идут исследования препарата.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
11:05 02.09.2021 (обновлено: 12:57 02.09.2021)
 
В ФМБА рассказали об испытаниях препарата "Мир 19" от коронавируса

Завлабораторией ФМБА: препарат "Мир" проходит последний этап второй фазы испытаний

© РИА Новости / Пресс-служба Госкорпорации Ростех / Перейти в фотобанкПроизводство препарата "Ковид-глобулин" на основе плазмы крови переболевших COVID-19
Производство препарата Ковид-глобулин на основе плазмы крови переболевших COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госкорпорации Ростех
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. Препарат для лечения коронавируса "Мир 19" находится на последнем этапе второй фазы клинических испытаний, заявил заведующий лабораторией молекулярной иммуногенетики, ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России Илья Кофиади.
Он отметил, что "Мир 19" можно считать первым в мире препаратом, который способен специфически лечить коронавирусную инфекцию.
"При этом мы находимся на последнем этапе второй фазы клиниспытаний", — заявил Кофиади в ходе сессии "Управление ресурсами организма в основе долгой и качественной жизни" Восточного экономического форума.
"Мир 19" — этиотропный препарат, по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Состоит из двух компонентов: действующее вещество — малые интерферирующие РНК и пептид-носитель. Разработчик — ГНЦ Институт иммунологии ФМБА, сейчас идут исследования препарата.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Распространение коронавирусаФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Коронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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