https://ria.ru/20210902/miny-1748421874.html

В ЛНР обвинили Украину в минировании населенных пунктов в Донбассе

В ЛНР обвинили Украину в минировании населенных пунктов в Донбассе - РИА Новости, 02.09.2021

В ЛНР обвинили Украину в минировании населенных пунктов в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в минировании окраин подконтрольного Киеву населенного пункта... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T19:24

2021-09-02T19:24

2021-09-02T19:31

в мире

киев

оон

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732445292_0:0:3298:1855_1920x0_80_0_0_8c82d3e38209db965b27642267ea35ff.jpg

ЛУГАНСК, 2 сен - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в минировании окраин подконтрольного Киеву населенного пункта Крымское, находящегося у линии соприкосновения в Донбассе."На окраине населенного пункта Крымское в зоне ответственности 17-го батальона (ВС Украины – ред.) нами отмечены факты минирования местности", - сообщил журналистам в четверг официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Он призвал местных жителей быть предельно внимательными и бдительными, особенно вблизи мест дислокации украинских силовиков.В июле прошлого года в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.

https://ria.ru/20210830/kiev-1747908764.html

киев

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, оон, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр