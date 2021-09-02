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В ЛНР обвинили Украину в минировании населенных пунктов в Донбассе
В ЛНР обвинили Украину в минировании населенных пунктов в Донбассе - РИА Новости, 02.09.2021
В ЛНР обвинили Украину в минировании населенных пунктов в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в минировании окраин подконтрольного Киеву населенного пункта... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T19:24
2021-09-02T19:31
в мире
киев
оон
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 2 сен - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в минировании окраин подконтрольного Киеву населенного пункта Крымское, находящегося у линии соприкосновения в Донбассе."На окраине населенного пункта Крымское в зоне ответственности 17-го батальона (ВС Украины – ред.) нами отмечены факты минирования местности", - сообщил журналистам в четверг официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Он призвал местных жителей быть предельно внимательными и бдительными, особенно вблизи мест дислокации украинских силовиков.В июле прошлого года в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
https://ria.ru/20210830/kiev-1747908764.html
киев
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, киев, оон, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
19:24 02.09.2021 (обновлено: 19:31 02.09.2021)
 
В ЛНР обвинили Украину в минировании населенных пунктов в Донбассе

Народная милиция ЛНР обвинила Украину в минировании окраин населенных пунктов в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗабор дома, поврежденный разрывом снаряда в результате утреннего обстрела в Петровском районе Донецка
Забор дома, поврежденный разрывом снаряда в результате утреннего обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 2 сен - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в минировании окраин подконтрольного Киеву населенного пункта Крымское, находящегося у линии соприкосновения в Донбассе.
"На окраине населенного пункта Крымское в зоне ответственности 17-го батальона (ВС Украины – ред.) нами отмечены факты минирования местности", - сообщил журналистам в четверг официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Он призвал местных жителей быть предельно внимательными и бдительными, особенно вблизи мест дислокации украинских силовиков.
В июле прошлого года в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
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