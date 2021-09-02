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Хабаровск станет миллионником раньше Владивостока, заявил Дегтярев
Хабаровск станет миллионником раньше Владивостока, заявил Дегтярев - РИА Новости, 02.09.2021
Хабаровск станет миллионником раньше Владивостока, заявил Дегтярев
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что Хабаровск станет городом-миллионником раньше Владивостока. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T15:28
2021-09-02T15:28
общество
хабаровский край
владивосток
хабаровск
михаил дегтярев
дальний восток
алексей чекунков
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что Хабаровск станет городом-миллионником раньше Владивостока."Хабаровск станет миллионником пораньше Владивостока. Экономический потенциал Хабаровского края и запланированные к реализации проекты позволяют это сделать тихо и без суеты", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Ранее глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков сообщил, что просчитывается бизнес-модель создания города-спутника, который мог бы называться Спутник. По его словам, если объединить Владивосток с Артемом, построить там новый город-спутник и привлечь еще порядка 300 тысяч человек в эту агломерацию, то на Дальнем Востоке появится первый город-миллионник.
https://ria.ru/20210831/gorod-1747915455.html
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общество, хабаровский край, владивосток, хабаровск, михаил дегтярев, дальний восток, алексей чекунков
15:28 02.09.2021
 
Хабаровск станет миллионником раньше Владивостока, заявил Дегтярев

И.о. губернатора Дегтярев: Хабаровск станет миллионником раньше Владивостока

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что Хабаровск станет городом-миллионником раньше Владивостока.
"Хабаровск станет миллионником пораньше Владивостока. Экономический потенциал Хабаровского края и запланированные к реализации проекты позволяют это сделать тихо и без суеты", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Ранее глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков сообщил, что просчитывается бизнес-модель создания города-спутника, который мог бы называться Спутник. По его словам, если объединить Владивосток с Артемом, построить там новый город-спутник и привлечь еще порядка 300 тысяч человек в эту агломерацию, то на Дальнем Востоке появится первый город-миллионник.
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ОбществоХабаровский крайВладивостокХабаровскМихаил ДегтяревДальний ВостокАлексей Чекунков
 
 
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