https://ria.ru/20210902/millionnik-1748378096.html

Хабаровск станет миллионником раньше Владивостока, заявил Дегтярев

Хабаровск станет миллионником раньше Владивостока, заявил Дегтярев - РИА Новости, 02.09.2021

Хабаровск станет миллионником раньше Владивостока, заявил Дегтярев

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что Хабаровск станет городом-миллионником раньше Владивостока. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T15:28

2021-09-02T15:28

2021-09-02T15:28

общество

хабаровский край

владивосток

хабаровск

михаил дегтярев

дальний восток

алексей чекунков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597696555_0:279:3115:2031_1920x0_80_0_0_756b37b415be3375fca45887a1e49883.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что Хабаровск станет городом-миллионником раньше Владивостока."Хабаровск станет миллионником пораньше Владивостока. Экономический потенциал Хабаровского края и запланированные к реализации проекты позволяют это сделать тихо и без суеты", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Ранее глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков сообщил, что просчитывается бизнес-модель создания города-спутника, который мог бы называться Спутник. По его словам, если объединить Владивосток с Артемом, построить там новый город-спутник и привлечь еще порядка 300 тысяч человек в эту агломерацию, то на Дальнем Востоке появится первый город-миллионник.

https://ria.ru/20210831/gorod-1747915455.html

хабаровский край

владивосток

хабаровск

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, хабаровский край, владивосток, хабаровск, михаил дегтярев, дальний восток, алексей чекунков