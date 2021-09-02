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МИД предостерег от использования Киева в качестве антироссийского оружия
МИД предостерег от использования Киева в качестве антироссийского оружия - РИА Новости, 02.09.2021
МИД предостерег от использования Киева в качестве антироссийского оружия
США используют Киев в качестве "антироссийского орудия", что чревато предсказуемыми и печальными последствиями, заявила представитель МИД России Мария Захарова, РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T17:12
2021-09-02T19:04
украина
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
джо байден
владимир зеленский
мария захарова
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. США используют Киев в качестве "антироссийского орудия", что чревато предсказуемыми и печальными последствиями, заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя встречу американского и украинского лидеров.Как указала дипломат, Украина уже потеряла "ориентацию в собственных национальных интересах", подменив их американскими. Кроме того, Киев утратил историческую идентификацию, добавила она.Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что попытки "дружбы против России" вызывают в Кремле только сожаление. Формальный итог встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского подвело совместное заявление, в котором говорится о "стратегическом оборонном рамочном соглашении". Среди прочего оно "создаст основу для противодействия российской агрессии". Вдобавок в релизе упоминается "недопущение использования Кремлем энергетики как геополитического оружия".Зеленский сообщил, что на переговорах обсуждали гарантии энергетической безопасности для Украины из-за запуска "Северного потока — 2". Он уточнил, что их только намерены разработать. При этом, по словам украинского президента, США готовы ввести новые санкции.Глава МИД Сергей Лавров также накануне заявил, что вместо выполнения Минских соглашений Киев занимается "словесной эквилибристикой" — "наращивает русофобскую риторику и деятельность, чтобы удерживать Запад на позиции поддержки украинской власти".По его мнению, ставка Запада на нее оказалась проигрышной, но отказываться от нее пока "не очень комфортно", хотя осознание этой позиции, как считает глава ведомства, "уже приходит, но еще не выразилось в практических шагах".
https://ria.ru/20210902/lavrov-1748322924.html
https://ria.ru/20210902/ukraina-1748217299.html
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украина, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джо байден, владимир зеленский, мария захарова
17:12 02.09.2021 (обновлено: 19:04 02.09.2021)
 
МИД предостерег от использования Киева в качестве антироссийского оружия

Представитель МИД Захарова раскритиковала использование Киева как антироссийского оружия

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. США используют Киев в качестве "антироссийского орудия", что чревато предсказуемыми и печальными последствиями, заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя встречу американского и украинского лидеров.
Как указала дипломат, Украина уже потеряла "ориентацию в собственных национальных интересах", подменив их американскими. Кроме того, Киев утратил историческую идентификацию, добавила она.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что попытки "дружбы против России" вызывают в Кремле только сожаление.
Формальный итог встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского подвело совместное заявление, в котором говорится о "стратегическом оборонном рамочном соглашении". Среди прочего оно "создаст основу для противодействия российской агрессии". Вдобавок в релизе упоминается "недопущение использования Кремлем энергетики как геополитического оружия".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 11:35
Западу выгодна Украина, которая будет "лаять на Россию", заявил Лавров
Зеленский сообщил, что на переговорах обсуждали гарантии энергетической безопасности для Украины из-за запуска "Северного потока — 2". Он уточнил, что их только намерены разработать. При этом, по словам украинского президента, США готовы ввести новые санкции.
Глава МИД Сергей Лавров также накануне заявил, что вместо выполнения Минских соглашений Киев занимается "словесной эквилибристикой" — "наращивает русофобскую риторику и деятельность, чтобы удерживать Запад на позиции поддержки украинской власти".
По его мнению, ставка Запада на нее оказалась проигрышной, но отказываться от нее пока "не очень комфортно", хотя осознание этой позиции, как считает глава ведомства, "уже приходит, но еще не выразилось в практических шагах".
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 08:00
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