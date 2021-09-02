https://ria.ru/20210902/mid-1748401887.html

МИД предостерег от использования Киева в качестве антироссийского оружия

МИД предостерег от использования Киева в качестве антироссийского оружия - РИА Новости, 02.09.2021

МИД предостерег от использования Киева в качестве антироссийского оружия

США используют Киев в качестве "антироссийского орудия", что чревато предсказуемыми и печальными последствиями, заявила представитель МИД России Мария Захарова, РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T17:12

2021-09-02T17:12

2021-09-02T19:04

украина

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

джо байден

владимир зеленский

мария захарова

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. США используют Киев в качестве "антироссийского орудия", что чревато предсказуемыми и печальными последствиями, заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя встречу американского и украинского лидеров.Как указала дипломат, Украина уже потеряла "ориентацию в собственных национальных интересах", подменив их американскими. Кроме того, Киев утратил историческую идентификацию, добавила она.Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что попытки "дружбы против России" вызывают в Кремле только сожаление. Формальный итог встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского подвело совместное заявление, в котором говорится о "стратегическом оборонном рамочном соглашении". Среди прочего оно "создаст основу для противодействия российской агрессии". Вдобавок в релизе упоминается "недопущение использования Кремлем энергетики как геополитического оружия".Зеленский сообщил, что на переговорах обсуждали гарантии энергетической безопасности для Украины из-за запуска "Северного потока — 2". Он уточнил, что их только намерены разработать. При этом, по словам украинского президента, США готовы ввести новые санкции.Глава МИД Сергей Лавров также накануне заявил, что вместо выполнения Минских соглашений Киев занимается "словесной эквилибристикой" — "наращивает русофобскую риторику и деятельность, чтобы удерживать Запад на позиции поддержки украинской власти".По его мнению, ставка Запада на нее оказалась проигрышной, но отказываться от нее пока "не очень комфортно", хотя осознание этой позиции, как считает глава ведомства, "уже приходит, но еще не выразилось в практических шагах".

https://ria.ru/20210902/lavrov-1748322924.html

https://ria.ru/20210902/ukraina-1748217299.html

украина

сша

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украина, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джо байден, владимир зеленский, мария захарова