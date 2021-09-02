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https://ria.ru/20210902/medvedchuk-1748417370.html
Медведчук заявил, что продолжит работу в партии, несмотря на домашний арест
Медведчук заявил, что продолжит работу в партии, несмотря на домашний арест - РИА Новости, 02.09.2021
Медведчук заявил, что продолжит работу в партии, несмотря на домашний арест
Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что круглосуточный домашний арест не помешает ему и... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T18:51
2021-09-02T18:51
в мире
украина
киев
виктор медведчук
тарас козак
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что круглосуточный домашний арест не помешает ему и дальше заниматься партийной работой.Печерский районный суд Киева в четверг продлил круглосуточный домашний арест Медведчуку до 31 октября."Все партийные органы, в том числе стратегический совет и политсовет, которым я руковожу, продолжают работу, партийную работу, готовятся к новому политическому сезону, к открытию очередной сессии (Верховной рады – ред.) и будут это делать активно. В условиях домашнего ареста или еще какой-то меры пресечения это не мешает тому, чтобы проводить дальнейшую партийную работу, чем я, безусловно, занимался и буду заниматься", - сказал Медведчук журналистам.По его мнению, власть на Украине является преступной и ведет страну в тупик."Я с этим (политическим курсом власти – ред.) не согласен. Я не могу согласиться с тем, что в стране нет мира, я не могу согласиться с космическими жилищно-коммунальными тарифами, я не могу согласиться с уничтожением экономики. Я не могу согласиться с тем, что обещал (президент Украины Владимир - ред.) Зеленский и ничего из этого не сделал", - сказал Медведчук.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в мае сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием, а решение суда намерен обжаловать в апелляционной инстанции.
https://ria.ru/20210825/medvedchuk-1747262534.html
https://ria.ru/20210901/ukraina-1748151582.html
https://ria.ru/20210311/ukraina-1600852716.html
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в мире, украина, киев, виктор медведчук, тарас козак, оппозиционная платформа - за жизнь
18:51 02.09.2021
 
Медведчук заявил, что продолжит работу в партии, несмотря на домашний арест

Медведчук: домашний арест не помешает мне проводить дальнейшую партийную работу

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа За жизнь Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
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КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что круглосуточный домашний арест не помешает ему и дальше заниматься партийной работой.
Печерский районный суд Киева в четверг продлил круглосуточный домашний арест Медведчуку до 31 октября.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 20:40
Медведчук рассказал, чем занимается под домашним арестом
"Все партийные органы, в том числе стратегический совет и политсовет, которым я руковожу, продолжают работу, партийную работу, готовятся к новому политическому сезону, к открытию очередной сессии (Верховной рады – ред.) и будут это делать активно. В условиях домашнего ареста или еще какой-то меры пресечения это не мешает тому, чтобы проводить дальнейшую партийную работу, чем я, безусловно, занимался и буду заниматься", - сказал Медведчук журналистам.
По его мнению, власть на Украине является преступной и ведет страну в тупик.
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктор Медведчук в Киевском апелляционном суде - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 13:11
Украина полностью перешла под внешнее управление из США, заявил Медведчук
"Я с этим (политическим курсом власти – ред.) не согласен. Я не могу согласиться с тем, что в стране нет мира, я не могу согласиться с космическими жилищно-коммунальными тарифами, я не могу согласиться с уничтожением экономики. Я не могу согласиться с тем, что обещал (президент Украины Владимир - ред.) Зеленский и ничего из этого не сделал", - сказал Медведчук.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в мае сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием, а решение суда намерен обжаловать в апелляционной инстанции.
Вид на Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 21:46
На Украине призвали запретить "Оппозиционную платформу" и "Партию Шария"
 
В миреУкраинаКиевВиктор МедведчукТарас КозакОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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