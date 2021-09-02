https://ria.ru/20210902/medvedchuk-1748417370.html

Медведчук заявил, что продолжит работу в партии, несмотря на домашний арест

Медведчук заявил, что продолжит работу в партии, несмотря на домашний арест - РИА Новости, 02.09.2021

Медведчук заявил, что продолжит работу в партии, несмотря на домашний арест

Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что круглосуточный домашний арест не помешает ему и... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T18:51

2021-09-02T18:51

2021-09-02T18:51

в мире

украина

киев

виктор медведчук

тарас козак

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что круглосуточный домашний арест не помешает ему и дальше заниматься партийной работой.Печерский районный суд Киева в четверг продлил круглосуточный домашний арест Медведчуку до 31 октября."Все партийные органы, в том числе стратегический совет и политсовет, которым я руковожу, продолжают работу, партийную работу, готовятся к новому политическому сезону, к открытию очередной сессии (Верховной рады – ред.) и будут это делать активно. В условиях домашнего ареста или еще какой-то меры пресечения это не мешает тому, чтобы проводить дальнейшую партийную работу, чем я, безусловно, занимался и буду заниматься", - сказал Медведчук журналистам.По его мнению, власть на Украине является преступной и ведет страну в тупик."Я с этим (политическим курсом власти – ред.) не согласен. Я не могу согласиться с тем, что в стране нет мира, я не могу согласиться с космическими жилищно-коммунальными тарифами, я не могу согласиться с уничтожением экономики. Я не могу согласиться с тем, что обещал (президент Украины Владимир - ред.) Зеленский и ничего из этого не сделал", - сказал Медведчук.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в мае сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием, а решение суда намерен обжаловать в апелляционной инстанции.

https://ria.ru/20210825/medvedchuk-1747262534.html

https://ria.ru/20210901/ukraina-1748151582.html

https://ria.ru/20210311/ukraina-1600852716.html

украина

киев

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в мире, украина, киев, виктор медведчук, тарас козак, оппозиционная платформа - за жизнь