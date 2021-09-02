Медведчук заявил, что продолжит работу в партии, несмотря на домашний арест
Медведчук: домашний арест не помешает мне проводить дальнейшую партийную работу
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева
КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что круглосуточный домашний арест не помешает ему и дальше заниматься партийной работой.
Печерский районный суд Киева в четверг продлил круглосуточный домашний арест Медведчуку до 31 октября.
25 августа, 20:40Медведчук рассказал, чем занимается под домашним арестом
"Все партийные органы, в том числе стратегический совет и политсовет, которым я руковожу, продолжают работу, партийную работу, готовятся к новому политическому сезону, к открытию очередной сессии (Верховной рады – ред.) и будут это делать активно. В условиях домашнего ареста или еще какой-то меры пресечения это не мешает тому, чтобы проводить дальнейшую партийную работу, чем я, безусловно, занимался и буду заниматься", - сказал Медведчук журналистам.
По его мнению, власть на Украине является преступной и ведет страну в тупик.
"Я с этим (политическим курсом власти – ред.) не согласен. Я не могу согласиться с тем, что в стране нет мира, я не могу согласиться с космическими жилищно-коммунальными тарифами, я не могу согласиться с уничтожением экономики. Я не могу согласиться с тем, что обещал (президент Украины Владимир - ред.) Зеленский и ничего из этого не сделал", - сказал Медведчук.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в мае сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием, а решение суда намерен обжаловать в апелляционной инстанции.