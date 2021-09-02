https://ria.ru/20210902/medvedchuk-1748408921.html

Медведчук обвинил киевские власти в давлении на суд

Медведчук обвинил киевские власти в давлении на суд - РИА Новости, 02.09.2021

Медведчук обвинил киевские власти в давлении на суд

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук после решения суда о продлении ему домашнего ареста до 31 октября... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T17:56

2021-09-02T17:56

2021-09-02T18:34

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тарас козак

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КИЕВ, 2 сен - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук после решения суда о продлении ему домашнего ареста до 31 октября заявил, что оно было принято под давлением властей и лично по указанию президента Украины Владимира Зеленского.Ранее депутат Верховной рады Украины Ренат Кузьмин сообщил, что Госбюро расследований уведомило Медведчука о ходатайстве о продлении срока его домашнего ареста на два месяца. Печерский районный суд Киева в четверг продлил круглосуточный домашний арест Медведчуку до 31 октября."На суд оказывается давление через админресурс по указке президента Зеленского, правоохранительной системы, которая таким образом борется с оппозицией. В данном случае – уголовное преследование незаконным… Осуждать ли за это суд? Я как юрист с огромным опытом понимаю, что вряд ли это надо делать. Надо понимать, что сегодня угрожает им и в целом судебной власти", - сказал Медведчук журналистам после заседания суда.По его мнению, на Украине выстраивается диктатура, идут массовые злоупотребления и преступные действия со стороны власти - это лишнее подтверждение того, что произошло в четверг в суде. "А началось все с того, что дело было незаконно сфальсифицировано службой безопасности. И ее следователи не имели права расследовать это дело, после чего прокуратура слепила документы, которые были направлены в суд", - добавил политик.В ходе заседания прокуратура просила продлить срок круглосуточного домашнего ареста политика до 7 ноября включительно. Также до 7 ноября сторона обвинения просила продлить возложенные на Медведчука обязательства, а именно сдать паспорта, не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя и суда, прибывать к следователю и в суд по первому требованию и носить электронный браслет.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в мае сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под домашний арест. Срок меры пресечения истекает 7 сентября. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20210826/medvedchuk-1747401670.html

https://ria.ru/20210901/ukraina-1748151582.html

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в мире, украина, виктор медведчук, киев, киевская область, владимир зеленский, верховная рада украины, тарас козак, оппозиционная платформа - за жизнь, ирина венедиктова