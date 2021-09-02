https://ria.ru/20210902/medvedchuk-1748405790.html

Суд продлил Медведчуку круглосуточный домашний арест

Суд продлил Медведчуку круглосуточный домашний арест - РИА Новости, 02.09.2021

Суд продлил Медведчуку круглосуточный домашний арест

Печерский районный суд Киева продлил круглосуточный домашний арест главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку до 31... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T17:42

2021-09-02T17:42

2021-09-02T18:30

украина

киев

виктор медведчук

в мире

киевская область

верховная рада украины

тарас козак

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Печерский районный суд Киева продлил круглосуточный домашний арест главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку до 31 октября, соответствующее решение огласила следственная судья.Ранее депутат Верховной рады Украины Ренат Кузьмин сообщил, что Госбюро расследований уведомило Медведчука о ходатайстве о продлении срока его домашнего ареста на два месяца. Печерский районный суд Киева в четверг начал рассмотрение прошения прокуратуры."Суд постановил… ходатайство удовлетворить, продлить в границах срока досудебного расследования… срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Виктора Медведчука, запретив последнему покидать место жительства до 31 октября 2021 года включительно", - сказала следственный судья. Трансляцию ведет телеканал "Первый независимый".Также суд продлил до 31 октября все возложенные на Медведчука обязанности.Постановление может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Однопартийцы Медведчука встретили решение криками "Позор".В ходе заседания прокуратура просила продлить срок круглосуточного домашнего ареста политика до 7 ноября включительно. Также до 7 ноября сторона обвинения просила продлить возложенные на Медведчука обязательства, а именно сдать паспорта, не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя и суда, прибывать к следователю и в суд по первому требованию и носить электронный браслет.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в мае сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под домашний арест. Срок меры пресечения истекает 7 сентября. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20210901/ukraina-1748151582.html

https://ria.ru/20210826/medvedchuk-1747401670.html

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украина, киев, виктор медведчук, в мире, киевская область, верховная рада украины, тарас козак, оппозиционная платформа - за жизнь, ирина венедиктова