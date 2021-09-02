17:42 02.09.2021 (обновлено: 18:30 02.09.2021)
Суд продлил Медведчуку круглосуточный домашний арест
Печерский районный суд Киева продлил Медведчуку домашний арест до 31 октября
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева
КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Печерский районный суд Киева продлил круглосуточный домашний арест главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку до 31 октября, соответствующее решение огласила следственная судья.
Ранее депутат Верховной рады Украины Ренат Кузьмин сообщил, что Госбюро расследований уведомило Медведчука о ходатайстве о продлении срока его домашнего ареста на два месяца. Печерский районный суд Киева в четверг начал рассмотрение прошения прокуратуры.
"Суд постановил… ходатайство удовлетворить, продлить в границах срока досудебного расследования… срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Виктора Медведчука, запретив последнему покидать место жительства до 31 октября 2021 года включительно", - сказала следственный судья. Трансляцию ведет телеканал "Первый независимый".
Также суд продлил до 31 октября все возложенные на Медведчука обязанности.
Постановление может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Однопартийцы Медведчука встретили решение криками "Позор".
В ходе заседания прокуратура просила продлить срок круглосуточного домашнего ареста политика до 7 ноября включительно. Также до 7 ноября сторона обвинения просила продлить возложенные на Медведчука обязательства, а именно сдать паспорта, не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя и суда, прибывать к следователю и в суд по первому требованию и носить электронный браслет.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в мае сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под домашний арест. Срок меры пресечения истекает 7 сентября. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
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