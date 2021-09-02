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РЭЦ поможет Владивостоку стать центром международного медицинского туризма
РЭЦ поможет Владивостоку стать центром международного медицинского туризма - РИА Новости, 02.09.2021
РЭЦ поможет Владивостоку стать центром международного медицинского туризма
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) поможет "Центру ядерной медицины Улан-Удэ" сделать Владивосток центром международного медицинского туризма,... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T15:31
2021-09-02T15:31
2021-09-02T15:31
экономика
владивосток
восточный экономический форум (вэф)
российский экспортный центр
ао "российский экспортный центр"
российский экспортный центр (рэц)
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восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) поможет "Центру ядерной медицины Улан-Удэ" сделать Владивосток центром международного медицинского туризма, сообщает РЭЦ."Возможности использования потенциала производства радиофармпрепаратов во Владивостоке для привлечения иностранных пациентов обсудили на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Перспективы этого вопроса обсудили на Восточном экономическом форуме вице-президент РЭЦ Максим Кобин и глава совета директоров "Центр ядерной медицины Улан-Удэ" Александр Хасин", - говорится в сообщении.Глава "Центра ядерной медицины" рассказал об инвестиционных возможностях в сфере здравоохранения и развитие наукоемких производств, в том числе с использованием технологий ядерной медицины, а также рассказал о возможностях развития медицинского туризма в регионе.РЭЦ и "Центр ядерной медицины Улан-Удэ" договорились заключить соглашение о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого будет реализован проект по подготовке кадров, а также согласовали подходы по выводу отечественной компании на экспортные рынки.На недавно созданном и крупнейшем в восточной части ДФО "Центре ядерной медицины Улан-Удэ" работает циклотрон, который производит радиоактивные фармацевтические препараты (препараты, в составе которых есть нестабильный изотоп, делающий эти препараты радиоактивными). С их помощью проводят исследования, диагностику и лечение главным образом онкологических заболеваний. Кроме того, в Центре есть позитронно-эмиссионные томографы, с помощью которых на ранних стадиях можно диагностировать онкологические, сердечно-сосудистые и неврологические заболевания.
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РИА Новости
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экономика, владивосток, восточный экономический форум (вэф), российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр (рэц), россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр
(входит в ВЭБ.РФ
) поможет "Центру ядерной медицины Улан-Удэ" сделать Владивосток
центром международного медицинского туризма, сообщает РЭЦ.
"Возможности использования потенциала производства радиофармпрепаратов во Владивостоке для привлечения иностранных пациентов обсудили на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Перспективы этого вопроса обсудили на Восточном экономическом форуме вице-президент РЭЦ Максим Кобин и глава совета директоров "Центр ядерной медицины Улан-Удэ" Александр Хасин", - говорится в сообщении.
Глава "Центра ядерной медицины" рассказал об инвестиционных возможностях в сфере здравоохранения и развитие наукоемких производств, в том числе с использованием технологий ядерной медицины, а также рассказал о возможностях развития медицинского туризма в регионе.
РЭЦ и "Центр ядерной медицины Улан-Удэ" договорились заключить соглашение о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого будет реализован проект по подготовке кадров, а также согласовали подходы по выводу отечественной компании на экспортные рынки.
"Экспорт медицинских услуг - одно из самых перспективных направлений развития экспорта в регионе. Я уверен, что "Центр ядерной медицины Улан-Удэ" как одно из новейших высокотехнологичных медицинских учреждений страны сможет обеспечить качество медицинской помощи на уровне мировых стандартов, при этом являясь еще и производителем медоборудования. Со своей стороны мы готовы оказывать Центру всю необходимую поддержку, в том числе в подготовке кадров", - сказал Кобин.
На недавно созданном и крупнейшем в восточной части ДФО "Центре ядерной медицины Улан-Удэ" работает циклотрон, который производит радиоактивные фармацевтические препараты (препараты, в составе которых есть нестабильный изотоп, делающий эти препараты радиоактивными). С их помощью проводят исследования, диагностику и лечение главным образом онкологических заболеваний. Кроме того, в Центре есть позитронно-эмиссионные томографы, с помощью которых на ранних стадиях можно диагностировать онкологические, сердечно-сосудистые и неврологические заболевания.