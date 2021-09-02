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В Чечне откроют мечеть, названную в честь прадедушки Рамзана Кадырова
В Чечне откроют мечеть, названную в честь прадедушки Рамзана Кадырова - РИА Новости, 02.09.2021
В Чечне откроют мечеть, названную в честь прадедушки Рамзана Кадырова
Мечеть имени прадедушки главы Чечни Рамзана Кадырова - Абдул-Кадыра откроется в поселке имени Джамлайлы Алиханова в воскресенье. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T15:58
2021-09-02T15:58
2021-09-02T15:58
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ГРОЗНЫЙ, 2 сен – РИА Новости. Мечеть имени прадедушки главы Чечни Рамзана Кадырова - Абдул-Кадыра откроется в поселке имени Джамлайлы Алиханова в воскресенье."В это воскресенье, 5 сентября, мы откроем, друзья, в грозненском городском округе новую великолепную мечеть. Она появится в поселке имени Джамлайлы Алиханова (бывший поселок Гикало) и станет 1308-й по счету мечетью, открытой в ЧР. По просьбе жителей поселка мечеть будет носить имя моего дорогого прадедушки Абдул-Кадыра", - сообщил Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Абдул-Кадыр был сподвижником шейха Кунта-Хаджи Кишиева и служил муллой. В течение 40 лет обучал детей в медресе села Иласхан-Юрт. Умер в 1925 году (дата рождения не известна).В Чечне в честь представителей рода Кадыровых названы различные объекты, в том числе и религиозные. В 2008 году открылась крупнейшая в России и Европе мечеть имени Ахмата-Хаджи Кадырова "Сердце Чечни". Другая крупная мечеть в городе Аргун "Сердце матери", рассчитанная на 15 тысяч мест, открыта в 2014 году и носит имя матери Рамзана Кадырова - Аймани.Кроме того, в 2021 году в Грозном заложена капсула на месте будущего строительства мечети, которую назовут в честь самого главы региона.
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общество, европа, аргун, рамзан кадыров, россия
ГРОЗНЫЙ, 2 сен – РИА Новости. Мечеть имени прадедушки главы Чечни Рамзана Кадырова - Абдул-Кадыра откроется в поселке имени Джамлайлы Алиханова в воскресенье.
"В это воскресенье, 5 сентября, мы откроем, друзья, в грозненском городском округе новую великолепную мечеть. Она появится в поселке имени Джамлайлы Алиханова (бывший поселок Гикало) и станет 1308-й по счету мечетью, открытой в ЧР. По просьбе жителей поселка мечеть будет носить имя моего дорогого прадедушки Абдул-Кадыра", - сообщил Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Абдул-Кадыр был сподвижником шейха Кунта-Хаджи Кишиева и служил муллой. В течение 40 лет обучал детей в медресе села Иласхан-Юрт. Умер в 1925 году (дата рождения не известна).
В Чечне в честь представителей рода Кадыровых названы различные объекты, в том числе и религиозные. В 2008 году открылась крупнейшая в России и Европе мечеть имени Ахмата-Хаджи Кадырова "Сердце Чечни". Другая крупная мечеть в городе Аргун "Сердце матери", рассчитанная на 15 тысяч мест, открыта в 2014 году и носит имя матери Рамзана Кадырова - Аймани.
Кроме того, в 2021 году в Грозном заложена капсула на месте будущего строительства мечети, которую назовут в честь самого главы региона.