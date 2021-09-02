https://ria.ru/20210902/matkapital-1748274254.html
Глава Минтруда назвал размер маткапитала в 2022 году
Глава Минтруда назвал размер маткапитала в 2022 году - РИА Новости, 02.09.2021
Глава Минтруда назвал размер маткапитала в 2022 году
В проекте бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена индексация материнского капитала, рассказал РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T06:20
2021-09-02T06:20
2021-09-02T08:33
владивосток
дальневосточный федеральный университет
материнский капитал
антон котяков
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. В проекте бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена индексация материнского капитала, рассказал РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков.Котяков добавил, что если семья ранее получала деньги на первенца, доплата на второго составит 161 772 рубля.Сейчас при рождении первого ребенка семья может рассчитывать на 483 800 рублей, при рождении второго — на 639 400 рублей. Для оформления сертификата следует обращаться в Пенсионный фонд.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.
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владивосток, дальневосточный федеральный университет, материнский капитал, антон котяков, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
06:20 02.09.2021 (обновлено: 08:33 02.09.2021)
Глава Минтруда назвал размер маткапитала в 2022 году
Котяков: в 2022 году размер маткапитала на первого ребенка составит 503 тысячи рублей