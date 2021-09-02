https://ria.ru/20210902/maski-1748442293.html

Попова ответила на вопрос о масках в вузах

Попова ответила на вопрос о масках в вузах - РИА Новости, 02.09.2021

Попова ответила на вопрос о масках в вузах

Масочный режим сохраняется для студентов вузов Российской Федерации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T22:59

2021-09-02T22:59

2021-09-02T22:59

распространение коронавируса

общество

вакцинация

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Масочный режим сохраняется для студентов вузов Российской Федерации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В вузах немножечко по-другому (масочный режим в сравнении со школами - ред.). Там есть масочный режим для взрослых ребят. Но в принципе то же самое. Прекратить передачу (коронавирусной инфекции - ред.) от человека к человеку. Но в вузах есть одна важная особенность. Студентов старше 18 лет можно прививать и нужно прививать", - ответила Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24" на вопрос о масках в вузах.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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