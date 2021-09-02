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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210902/maski-1748442293.html
Попова ответила на вопрос о масках в вузах
Попова ответила на вопрос о масках в вузах - РИА Новости, 02.09.2021
Попова ответила на вопрос о масках в вузах
Масочный режим сохраняется для студентов вузов Российской Федерации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T22:59
2021-09-02T22:59
распространение коронавируса
общество
вакцинация
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Масочный режим сохраняется для студентов вузов Российской Федерации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В вузах немножечко по-другому (масочный режим в сравнении со школами - ред.). Там есть масочный режим для взрослых ребят. Но в принципе то же самое. Прекратить передачу (коронавирусной инфекции - ред.) от человека к человеку. Но в вузах есть одна важная особенность. Студентов старше 18 лет можно прививать и нужно прививать", - ответила Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24" на вопрос о масках в вузах.
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общество, вакцинация, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
22:59 02.09.2021
 
Попова ответила на вопрос о масках в вузах

Глава Роспотребнадзора Попова: масочный режим в российских вузах сохраняется

© РИА Новости / Павел БедняковСтуденты в защитных масках во время лекции в аудитории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Студенты в защитных масках во время лекции в аудитории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Масочный режим сохраняется для студентов вузов Российской Федерации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В вузах немножечко по-другому (масочный режим в сравнении со школами - ред.). Там есть масочный режим для взрослых ребят. Но в принципе то же самое. Прекратить передачу (коронавирусной инфекции - ред.) от человека к человеку. Но в вузах есть одна важная особенность. Студентов старше 18 лет можно прививать и нужно прививать", - ответила Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24" на вопрос о масках в вузах.
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Распространение коронавирусаОбществоВакцинацияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна ПоповаКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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