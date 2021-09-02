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Попова ответила на вопрос о масках в вузах
Попова ответила на вопрос о масках в вузах - РИА Новости, 02.09.2021
Попова ответила на вопрос о масках в вузах
Масочный режим сохраняется для студентов вузов Российской Федерации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T22:59
2021-09-02T22:59
2021-09-02T22:59
распространение коронавируса
общество
вакцинация
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Масочный режим сохраняется для студентов вузов Российской Федерации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В вузах немножечко по-другому (масочный режим в сравнении со школами - ред.). Там есть масочный режим для взрослых ребят. Но в принципе то же самое. Прекратить передачу (коронавирусной инфекции - ред.) от человека к человеку. Но в вузах есть одна важная особенность. Студентов старше 18 лет можно прививать и нужно прививать", - ответила Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24" на вопрос о масках в вузах.
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Попова ответила на вопрос о масках в вузах
Глава Роспотребнадзора Попова: масочный режим в российских вузах сохраняется